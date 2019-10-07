 Путин, прежде всего, боится правды, и я проповедую эту правду, - вице-спикер Сейма Польши Госевская о запрете на въезд в РФ

Политик прокомментировала свое присутствие в списке лиц, въезд которых в Россию нежелателен, во время пребывания в Чикаго, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

Госевская отметила, что ожидала такого шага от российских властей. По ее мнению, это связано с тем, что она много лет поддерживает продемократические силы в России. "Я знаю, чего боится президент Путин. Прежде всего, он боится правды и я проповедую эту правду", - сказала вице-спикер Сейма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США отменяют визы для граждан Польши, - "Reuters"

Как "странное" она описала форму, в которой узнала о запрете въезда в Россию. Это произошло на польско-белорусской границе. О решении российских властей сообщил ей сотрудник белорусских пограничных служб. После этого случая Министерство иностранных дел России подтвердило это решение, отвечая на вопрос Польского радио.

Во время пребывания в Чикаго Малгожата Госевская должна встретиться, среди прочих, с местным украинским меньшинством и во рамках события впервые в США показать фильм "Дружба в тени Кремля. Завтра Украина".

Напомним, Россия запретила въезд в страну вице-спикеру Сейма Польши Малгожате Госевской. Об этом она узнала 29 сентября при пересечении польско-белорусской границы.

Также читайте: Польша передала Украине копии документов, касающихся УНР, ЗУНР и сечевых стрельцов