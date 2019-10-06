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 На почве ревности мужчина достал боеприпас и взорвал себя вместе с женой, - полиция Донетчины

Гибель двух человек в результате взрыва в многоквартирном жилом доме в Курахово на Донетчине квалифицирована как умышленное убийство.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

Правоохранители установили, что погибшие - супруги, 51-летний мужчина и 49-летняя женщина. По предварительным данным, между ними возникла ссора на почве ревности. Мужчина достал боеприпас и взорвал себя вместе с женой.

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"На месте происшествия эксперты обнаружили остатки гранаты РГО. Факт квалифицирован по ч.2 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Также следователи проверяют версию совершения самоубийства. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении полиции.

Напомним, два человека погибли в результате взрыва в многоквартирном жилом доме в Донецкой области.

Источник: https://censor.net.ua/n3152404
 
 
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Идиот! Мог замочить кого надо для страны. И писали бы о нем в учебниках истории...
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Там, где Любовь -- там всегда проливается кровь! ""
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Це було сказано про першу шлюбну ніч)
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У моєму місті аналогічна історія була кілька років тому. Також граната, п'яний чоловік та вибух. Він загинув, а дружина ще довго лікувалась.
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Там, где Любовь -- там всегда проливается кровь! ""
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...если в первую крови небыло -- во вторую -- имеет право! *)
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Идиот! Мог замочить кого надо для страны. И писали бы о нем в учебниках истории...
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Надо было сабелькой! ... помнишь -- про Брежнева? *)
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Так не доставайся же ты никому! На ґрунті ревнощів чоловік дістав боєприпас і підірвав себе разом із дружиною, - поліція Донеччини - Цензор.НЕТ 5220.
А вообще, дурня конечно......
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«Лучше чем от водки и от простуд» (с)
Владимир Шлемович Вьісоцкий.

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Які дурні чоловіки ... Абсолютно не здатні вирішувати проблеми. Або б*ють, або вбивають.
А діти ? внуки як ? Для чого ?
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маю підозру, шо то жінка підірвала той *********
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Навіть не сумніваюсь: у чоловіків завжди в усьому винна жінка.
А вони - святі і безгрішні.

Ви багато чули випадків, щоб жінка через штани щось собі заподіяла ? І =благовірному= своєму ?
Жінка завжди спочатку подумає про дітей - і не лишить їх отак. І ще про батьків. І про себе теж.
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радовался би шо жена йєщьо в почьотє
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А Шминдель на почве ревности набросилась на журналиста.
Боеприпас она забыла дома.
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