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 Сын Байдена получал от Burisma ежемесячно $100 тыс., хотя не имел опыта работы в энергетике, - Трамп

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп уверен в необходимости расследовать "возможную коррупцию" сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера, который был членом совета директоров компании Burisma.

Об этом Трамп написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

По его информации, Хантер Байден получал от Burisma ежемесячно 100 тысяч долларов, при том, что не имел опыта работы в энергетике.

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"Он также получил 1,5 миллиарда долларов от Китая, несмотря на отсутствие опыта и без видимых причин", - отметил Трамп.

Он подчеркнул, ссылаясь на юристов, что как президент обязан изучить эту вероятную коррупцию.

"Джо заявлял, что он никогда не имел дел с украинской компанией, а потом стало известно, что он играл в гольф с боссом компании и Хантером", - добавил Трамп.

Сын Байдена получал от Burisma ежемесячно $100 тыс., хотя не имел опыта работы в энергетике, - Трамп 01

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Напомним, Хантер Байден - бывший член Совета директоров крупнейшего частного газодобытчика в Украине Burisma Holdings, конечным владельцем которого является бывший министр в правительстве Николая Азарова Николай Злочевский. Он занимался юридическими вопросами и поддержкой компании международными организациями.

В 2014 году Генеральная прокуратура Украины предъявила Злочевскому подозрение в незаконном обогащении. Следствие считало, что он незаконно предоставил Burisma Holdings право на пользование нефтегазоносными недрами.

В декабре 2015 года генпрокурор Виктор Шокин передал дела Злочевского и Burisma в НАБУ и САП. Весной 2016 года Шокин был уволен с должности генпрокурора. В феврале 2018 года стало известно, что САП закрыла дело о выдаче лицензий фирмам Злочевского.

В марте 2019 года генеральный прокурор Юрий Луценко возобновил расследование в отношении компании Burisma, в которой раньше работал Хантер Байден. При этом, по словам генерального прокурора Украины, Хантер не нарушал никаких украинских законов.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

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В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

Источник: https://censor.net.ua/n3152403
 
 
 Топ комментарии
 
Трамп тоже получает деньги сейчас за то, в чем не имеет опыта.... Сын Байдена получал от Burisma ежемесячно 100 $тыс., хотя не имел опыта работы в энергетике, - Трамп - Цензор.НЕТ 2321
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Преступление в тупости этого апельсина. Трамп самый тупой президент не только США.
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Преступление в тупости этого апельсина. Трамп самый тупой президент не только США.
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А вот ПеПо не тупой. У него кум без юридичкого образования три года генпрокурорствовал. И вознаграждение ежемесячно за труды свои тяжкие получал. Правда труд его был сизифов, ни одна крупная рыба так и не получила срок...
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Зато теперь все ОК. Моника всюду понасажал 95-го квартала, своих дpузей детства и мужей бухгалтеров 95-го квартала. Все компетентны, шо ховайся, особенно летеха из 95-го , спец по чертям Баканов.
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и не говори.. нужно делать как моня зеленских - присваивать звания кумовьям и друзьям, чтобы те могли занимать генеральские должности Сын Байдена получал от Burisma ежемесячно $100 тыс., хотя не имел опыта работы в энергетике, - Трамп - Цензор.НЕТ 4664
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тебя, чёрта, Баканов с тремя юридическими образованиями ещё не поймал ?
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самый тупой - 133133. и фсе стэцьки - на его уровне.
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трамп и не назвал его преступником
так
100$К в манс платять не всем))
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в этом и есть весь цемес.. и воспринимается он как тупой хайп на оппонента.
Никсон тоже никого не называл преступником. И даже сам не слушал разговоры..
"Всего лишь" его помощники захотели послушать о чем шепчутся секретарши у конкурентов.
И Никсон получается импичмент. ну, почти.. сам сбежал
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ууу.. трампуша совсем обезумел))
Оно даже не понимает, что этими криками не то что роет себе могилу, а зарывает сам себя в ней
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п.с. орать на сына оппонента, не имея на руках ни решения суда, ни выводов спец.комиссий...?))
при том что главный "аргумент" - "не имел опыта"? Сын Байдена получал от Burisma ежемесячно 100 $тыс., хотя не имел опыта работы в энергетике, - Трамп - Цензор.НЕТ 2042
так ведь и трампушка не имел опыта президентства..))
да и опыта участия в расейских гёрл-шоу.. а бабло за них получил от кремля Сын Байдена получал от Burisma ежемесячно 100 $тыс., хотя не имел опыта работы в энергетике, - Трамп - Цензор.НЕТ 2042
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ага, как же... Почитай лучше англоязычные СМИ - рейтинг Байдена даже внутри его партии упал ниже плинтуса. И с очень большой долей вероятности, на выборы от демократов пойдёт кто-то другой. Трамп хотел подосрать Байдену - у него всё получилось.
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всё только начинается с трампом, просто поверь..
Трамп может поднасрать Байдену тактически, но проигрывает стратегически.
Cенатор Берни Сандерс, один из претендентов на выдвижение на пост президента от демократической партии был госпитализирован в связи серьезными проблемами с сердцем. Такая ситуация делает выдвижение Байдена фактически неотвратимым. 03.10.2019
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Ну вот и понеслась... Был Вова Зеленский, стал Мон кой Зелински....
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Трамп тоже получает деньги сейчас за то, в чем не имеет опыта.... Сын Байдена получал от Burisma ежемесячно 100 $тыс., хотя не имел опыта работы в энергетике, - Трамп - Цензор.НЕТ 2321
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А сколько Трамп получает от ***** в день за лоббирование интересов Рашки?
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Трамп ето позор США. Мало того что Трамп кремлевский ************ так еще показал себя как говняный переговорщик ничего не добившийся и обманутый всеми включая даже Ыном и самим ******.
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тем не менее, у него есть все шансы переизбрания на второй срок. Ведь жителям Штатов по большей части вообще плевать, шо происходит за пределами их страны. А внутри Америки - экономика прёт, а уровень безработицы в США сейчас самый низкий за многие десятки лет. Популярность Трампа растёт.
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Они оба уже опозорились. Придётся американцам третью партию основывать.
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«А Ви, ноктюрн сиграть сумєлі б,
На флєйтє водосточних труб?» (с)

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она реально думает что моника - играл на пианино Сын Байдена получал от Burisma ежемесячно $100 тыс., хотя не имел опыта работы в энергетике, - Трамп - Цензор.НЕТ 1461
а не имитировал под фонограмму, ржака))
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Щось мені Трамп нашого Югу Луценко нагадує - той також не маючи доказів, замість суду, сам обвинувачення в ЗМІ публікував.
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Луценко не маючи юридичноі освіти три роки зарплату генпрокурора отримував. І нічого.
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Директор студии 95-го квартала - первый зам.начальника СБУ.
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Так пуст Шредеру позвонит, тот уже не один год так и ниче.
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Трамп имеет больше))) хотя не шарит в призеденстве)))
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Трамп был богат задолго до того, как стал президентом.
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А вообще, жизнь устроена именно так- многие люди получают несоразмерные деньги именно за то, в чем абсолютно не разбираются
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Хорошо устроил папашка-байден сынульку!
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Думаю, Трампу эта история не поможет. И х.йло тоже. Дурак, мог легко на второй срок зайти.
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В Украине тоже зрада - Порошенко тебя передал, Кличко в глаз морковку засунул, а Парубий подавился меховым комочком, по логике прямой наводкой.
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Может я и не прав, но то что я читал про Burisma эт о то что у этого холдинга были проблемы с налоговой службы Украйны. После прихода Байдена в совет директоров холдинг согласился и заплатил все 5млрд.гр. То что я знаю о коррупции, что кража произходит в основном из государства, а не наоборот. Может Байден и не связан с этим случаем, может Байден даже не специалист, но все равно пока ещё далеко от понятия "коррупция". При каком то развитии может и появится какая то коррупция, но пока её не видно. Покрайней мере для меня
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