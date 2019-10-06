 По Украине прошли акции "Нет капитуляции". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во Львове участие в акции приняли несколько политических партий, Комитет Майдана Львовщины и Студенческое братство, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. Акция прошла без партийных флагов, областное и городское руководство митинг проигнорировало. Среди более тысячи львовян, которые пришли на Вече, были местные общественные деятели, представители крымской общины, политики, большинство - участники Революции достоинства.
В Сумах участники акции держали украинские флаги и плакаты с надписями: "Не дадим слить страну", "Украина - не рояль!", "Нет капитуляции!", "Ты заигрался!", сообщает Радіо Свобода. Мероприятие состоялось в формате "открытого микрофона", где каждый желающий мог выступить. На мероприятие пришли представители различных политических партий и общественных организаций, а также некоторые депутаты городского и областного советов Сум. В своей резолюции участники Вече призвали "всех неравнодушных граждан к общенациональной мобилизации для организации широкого сопротивления незаконным и антиконституционным действиям власти".
По информации UA:Харків, около сотни человек собрались на площади Свободы возле палатки "Все для победы". Среди участников - представители проукраинских общественных организаций и Харьковского евромайдана. Пикетчики держали в руках плакаты Вороги України, геть з нашої землі", "Відведення тільки за поребрик". Выкрикивают лозунги: "Ні капітуляції".
Подобные акции также прошли в Запорожье, Херсоне, Ивано-Франковске, Днепре, Черновцах, Виннице, Тернополе, Кропивницком, Николаеве, Хмельницком, Полтаве, Одессе, Чернигове, Житомире, Черкассах, Луцке, Ужгороде, Кривом Роге, Мариуполе, Краматорске, Северодонецке, Мелитополе, Никополе, Ривном, Козятине, Славуте, Бердянске, Кременчуге.
Напомним, 6 октября в центре Киева прошла акция "Остановим капитуляцию".
Но политика - вещь тонкая, деликатная. Надо медленно и верно добиваться своей цели - дистанцироваться от россии, делать все, чтобы от нее совсем ни в чем не зависеть.
И делать это так, чтобы лишний раз особо не накалять отношения, потому что сосед у нас - агрессивный и придурковатый.
Чем же занимались наши политики еще со времен ющенко? Только призывами и громкими заявлениями, Голодомором, вступлением в НАТО и ЕС. Придурковатому соседу это не нравилось, и это понятно.
Но наши политики, кроме громких заявлений, больше ничего не делали: мы не разрабатывали свои газовые месторождения, не делали реконструкцию ТЭЦ, чтобы они больше не зависели от ордловского угля и т.д.
Я что-то ни разу не помню, чтобы эти патриоты-националисты вышли именно против коррупции, просто уже совсем разъевшую страну изнутри.
Вот и сейчас эти люди занимаются только популизмом: "не знаю, як, але не так!"
Потому и создается впечатление, что всю эту пену опять собирают наши враги.