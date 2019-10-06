 При подготовке закона по Донбассу никто не будет нарушать "красные линии", так как от них зависит суверенитет Украины, - Разумков

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Громадське со ссылкой на телеканал "Украина".
"Ключевым вопросом стоит вопрос о выборах. Выборы могут происходить исключительно по украинскому законодательству, и это одна из тех красных линий, о которых мы говорили. Второе - выборы могут происходить только когда нет пулеметов, танков, другого оружия. Потому что все это не позволяет провести выборы. Когда будет достигнут компонент безопасности, о чем говорят все политики и в первую очередь президент и я, и представители нашей политической силы, тогда мы сможем исключительно по украинскому законодательству провести выборы на пока временно оккупированной территории. Когда у нас будет контроль над границей, когда ОБСЕ признает эти выборы, именно тогда заработает так называемый новый закон об особом статусе Донбасса", - заявил Разумков.
Разумков отметил, что никто не будет нарушать "красные линии", которые были указаны ранее, так как от них зависит территориальная целостность и суверенитет Украины.
"Мы действительно понимаем, что так называемый закон об особом статусе временно оккупированных территорий заканчивается в этом году. И надо находить новый механизм, новый закон, и президент об этом говорил, что это будет публичная позиция, это не будет писаться в Офисе президента или в закрытом комитете Верховной Рады. Это закон будет писаться вместе с обществом, потому что этот вопрос очень важен для всего государства", - отметил Разумков.
По его словам, для того, чтобы ни у кого не было мысли, что новый закон об особом статусе предусматривать федерализацию Украины, он должен разрабатываться с привлечением экспертов, общественности, Верховной Рады, Офиса президента, а также зарубежных партнеров.
Председатель Верховной Рады также надеется, что переговоры в "нормандском формате" смогут дать толчок, который поможет выйти из тупика. Разумков также отметил, что при отводе войск с линии разграничения безопасность будет сохраняться за счет Национальной гвардии, милиции, которые там будут находиться.
"Это украинская территория и на ней будут охраняться законы Украины. А за соблюдением законов Украины и безопасностью будут следить правоохранительные органы Украинского государства. Я уверен, что к нему присоединятся и представители организации ОБСЕ, и журналисты, которые тоже очень часто участвуют в этом процессе. Я уверен, что мы таким образом, к сожалению, не быстро, но сможем выйти из той патовой ситуации, которую мы наблюдаем на протяжении уже нескольких лет, и сможем начать реализовывать Минские договоренности. И таким образом, выполняя те пункты, указанные в Минске, выйдем на возвращение, в первую очередь, людей и своих территорий", - подчеркнул он.
Так і ***** у тій же ПАТОВІЙ ситуації !!!!!!
Так що ми перші «ЗМОРГНУЛИ»?
Тоді ми ПРОГРАЛИ !!!
Вы гореть в аду будете вместе с Моникой, и всей зелёной шоблой...
Ну ни чего..
Если Петр Алексеевич появился на майдане, значит Майдану быть..
Так что зетитушки, будем вы вас ******* люто...
Более того контроль над границей должна подтвердить ещё и ОБСЕ
они уже переписывают избирательный кодекс под ЛЕГАЛИЗАЦИЮ МОТОРЫЛ...
вот такие будут выборы по украинским МАЖОРИТАРНЫМ законам..))))
без украинских партий на даунбасе
))))))))))))))
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"Петр Алексеевич будет отвечать перед законом и страной за бизнес на крови, за тотальное разворовывание бюджета, за финансовую пирамиду, которую он построил в Национальном банке, которая привела к тому, что золотовалютный резерв я сдавала более 30 млд, а сейчас они там наскребают едва 15-16 млрд, и то не деньгами ", - сказала Тимошенко.
Она утверждает, что действующая власть вывела из страны золотовалютный резерв.
"И я докажу каждую копейку, которую вывели. И вывели тем, что отдавали свои ресурсы в валюте под очень высокие проценты в долг Украины, и вымывали из-за таких процентов невероятные ресурсы из страны", - сказала Тимошенко.
"И за каждую эту копейку и он, и Гонтарева, и все, кто вокруг них стоял, и Коболев будут отвечать", - добавила кандидат в президенты.
Тимошенко считает, что миссия будущего президента не допустить подобных преступлений при новой власти.
Кандидат в президенты также отметила, что беда Петра Порошенко в том, что "он перешел те красные линии, которые не переходил никто из президентов".
"Он перешел все красные линии. Многие люди не знают, на чем делается бизнес. У Петра Алексеевича мощный бизнес с Кремлем", - заявила Тимошенко.
"Причем таких бизнесов три. Первый - он поставляет через свои аффилированные компании нефтепродукты через Новоград-Волынскую трубу в Украину и Европу. Это российские нефтепродукты. Причем это делается абсолютно конструктивно.
Второй бизнес - это сжиженный газ, который используется для автомобилей в Украине. Это снабжают его аффилированные компании. Это будет доказано", - сказала политик.
Третий бизнес, по убеждению Тимошенко, построенный на газе, который Украина якобы поставляет из России.
"Вы слышали от президента такую прекрасную аксиому, что мы уже 5 лет не потребляем российский газ? ... На самом деле это еще одна мегаафера, которая проводится, когда берется российский газ, технически проводится по самому короткому пути в Украину, а по документам они его проводят через "Марс" и другие европейские фирмы-прокладки. И там где-то остается 70-80 долларов на нашем украинском газе, который поставляется в Украину, но твердо из Российской Федерации", - убеждает Тимошенко. Источник: https://censor.net.ua/n3118595
а про "никто из президентов" спросите у Кучмы за Пинчука. это два.
но самое главное спросите с действующего президента Зеленского за договора по своим кинишкам в раше. это три.
Как в анєкдотє:
- очко!
- карти покажі!
- ми всє джентельмєни - ми вєрім на слово
і тут ВасільВаничу карта попьорла
Тысячи людей протестовали по всей Украине против попыток президента Владимира Зеленского положить конец пятилетнему конфликту с Россией.
https://www.wsj.com/articles/ukraine-presidents-moves-to-end-russia-conflict-spark-protests-11570388853