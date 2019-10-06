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 При подготовке закона по Донбассу никто не будет нарушать "красные линии", так как от них зависит суверенитет Украины, - Разумков

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявляет, что во время подготовки нового закона об особом статусе Донбасса не будет перейдена ни одна "красная линия".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Громадське со ссылкой на телеканал "Украина".

"Ключевым вопросом стоит вопрос о выборах. Выборы могут происходить исключительно по украинскому законодательству, и это одна из тех красных линий, о которых мы говорили. Второе - выборы могут происходить только когда нет пулеметов, танков, другого оружия. Потому что все это не позволяет провести выборы. Когда будет достигнут компонент безопасности, о чем говорят все политики и в первую очередь президент и я, и представители нашей политической силы, тогда мы сможем исключительно по украинскому законодательству провести выборы на пока временно оккупированной территории. Когда у нас будет контроль над границей, когда ОБСЕ признает эти выборы, именно тогда заработает так называемый новый закон об особом статусе Донбасса", - заявил Разумков.

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Разумков отметил, что никто не будет нарушать "красные линии", которые были указаны ранее, так как от них зависит территориальная целостность и суверенитет Украины.

"Мы действительно понимаем, что так называемый закон об особом статусе временно оккупированных территорий заканчивается в этом году. И надо находить новый механизм, новый закон, и президент об этом говорил, что это будет публичная позиция, это не будет писаться в Офисе президента или в закрытом комитете Верховной Рады. Это закон будет писаться вместе с обществом, потому что этот вопрос очень важен для всего государства", - отметил Разумков.

По его словам, для того, чтобы ни у кого не было мысли, что новый закон об особом статусе предусматривать федерализацию Украины, он должен разрабатываться с привлечением экспертов, общественности, Верховной Рады, Офиса президента, а также зарубежных партнеров.

Председатель Верховной Рады также надеется, что переговоры в "нормандском формате" смогут дать толчок, который поможет выйти из тупика. Разумков также отметил, что при отводе войск с линии разграничения безопасность будет сохраняться за счет Национальной гвардии, милиции, которые там будут находиться.

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"Это украинская территория и на ней будут охраняться законы Украины. А за соблюдением законов Украины и безопасностью будут следить правоохранительные органы Украинского государства. Я уверен, что к нему присоединятся и представители организации ОБСЕ, и журналисты, которые тоже очень часто участвуют в этом процессе. Я уверен, что мы таким образом, к сожалению, не быстро, но сможем выйти из той патовой ситуации, которую мы наблюдаем на протяжении уже нескольких лет, и сможем начать реализовывать Минские договоренности. И таким образом, выполняя те пункты, указанные в Минске, выйдем на возвращение, в первую очередь, людей и своих территорий", - подчеркнул он.

Источник: https://censor.net.ua/n3152398
 
   
 Топ комментарии
 
Цікаво де саме ця червона лінія для Разумкова.
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Какое ты , сопляк РОЗУМКОВ, имеешь право отводить войска НЕ ЗАМЕНИВ ИЗ МИРОТВОРЦАМИ ООН?
Хочешь, скотина, чтобы с людьми сепары расправлялись?
ВСПОРОТЫЙ ЖИВОТ РЫБАКА ЗАБЫЛ?
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Ориентируются на три выходных дня?
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Бюджеты тоже не резиновые
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ваша подружка Танька вже погодилась, що відбудовувати Дамбас має Україна, щоправда вона посилалась ще і на західних партнері, але ми ж розуміємо, що, наприклад, та ж Німеччина нас самих пошле та подалі. Ну а росія, внаслідок Зелькіного міру, офіційно умиє ручки, лише дьоргатиме за ниточки своїх маріонеток.
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Кто то может назвать зачем Украине ето все? В законе штанмаера и федерализации, как и в отводе войск в результате которого линия вронта только расширяется и перестает контролироваться, только одни минусы против Украины
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Нехає Разумков чітко сформулює зелені ''червоні лінії''. Тоді можна розмовляти. А поки що суцільна брехня і словоблудіє.
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Клоун, отвод войск , когда каждый день стреляют и восстановление моста , который Украина не разрушала ,это уже Красная линия и вы Уроды ее уже перешли Під час підготовки закону щодо Донбасу ніхто не порушуватиме "червоних ліній", адже від них залежить суверенітет України, - Разумков - Цензор.НЕТ 378
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Я уверен, что мы таким образом, к сожалению, не быстро, но сможем выйти из той патовой ситуации, которую мы наблюдаем на протяжении уже нескольких лет, и сможем начать реализовывать Минские договоренности. И таким образом, выполняя те пункты, указанные в Минске, выйдем на возвращение, в первую очередь, людей и своих территорий", - подчеркнул он. Источник: https://censor.net.ua/n3152398

Так і ***** у тій же ПАТОВІЙ ситуації !!!!!!
Так що ми перші «ЗМОРГНУЛИ»?
Тоді ми ПРОГРАЛИ !!!
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На те деньги,которые пойдут на восстановление лынырыдыныры,у которых ***** вывез, с их молчаливого согласия, все заводы и предприятия,которые имели реальную ценность,можно в Украине построить людям дома или выкупить у населения продаваемые квартиры,их миллион,и не обязательно в Киеве,чуть что.Дать народу год на решение а потом отрезать этих предателей нахрен, пусть живут с рашкой,они будут только тянуть страну назад.
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а де Крим? Чому в пакеті немає ще однієї території? Без Криму ніяких формул. Все має бути пакетно
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з Кримом будується кордон. Це і є відповідь.
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Почему когда он говорит, что новый закон будет разрабатываться в т.ч. с зарубежными партнёрами я начинаю думать , что это он про пуйло?
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Гниды зелёные...
Вы гореть в аду будете вместе с Моникой, и всей зелёной шоблой...
Ну ни чего..
Если Петр Алексеевич появился на майдане, значит Майдану быть..
Так что зетитушки, будем вы вас ******* люто...
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не имея контроля над границей и с коцапскими танками (которые никуда не уберут) это не по украинскому законодательству. и какой вы им особый статус хотите дать, с теми же танками в армии дыры? дапашли вы с таким счастьем в составе
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Так до сих пор и не понятно -- контроль над границей до выборов или после? Не было ни одного внятного заявления ни от кого. А вот вся эта свора из ДНР-ЛНР сразу же заявила, что никакого контроля над границей Украина не получит!
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Были неоднократно заявления об этом. Лично Зеленский заявлял об этом напрямую
Более того контроль над границей должна подтвердить ещё и ОБСЕ
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Скорее всего ни выборов, ни границы не будет.
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Какие конкретные вопросы???? Начало контроля над границей в первый день ПОСЛЕ местных выборов.....
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Это обман народа Украина Зеленским и его бандой с целью реализации всех хотелок Кремля.
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Бодан сьогодні заявив офіційно що сьтгоднішній Майдан був проплачений, він повинен відповісти за свою брехню? Я думаю так.
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А знаешь, почему сегодня на Майдане никого не было из организации С14? А им не заплатили!
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Мені особисто посрати на всіх проплачених, бо сьогодні на Майдані був НАРОД, який не купиш! Грошей не стачить.
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Когда Петро приехал в конце акции - посчитал, сделал селфи и уехал, сразу понятно стало чей это народ!
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А звідки ти знаєш, що їх там не було? Однією з умов проведення сьогоднішнього Віче, щоб не було взагалі ніякої партійної символіки.
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оно НАГЛО врет.
они уже переписывают избирательный кодекс под ЛЕГАЛИЗАЦИЮ МОТОРЫЛ...
вот такие будут выборы по украинским МАЖОРИТАРНЫМ законам..))))
без украинских партий на даунбасе
))))))))))))))
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опять оно втирает это путь к федерализации лицемер ты разумков какой нахрен особый статус завтра венгры скажут а мы что хуже?-"когда заработает так называемый новый закон об особом статусе Донбасса"
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Читай. Та знай, що минула ВР кожен рік подовжувала дію цього закону. І всіх чомусь все влаштовувало.
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Минула ВР хоч і продовжувала дію цього закону, та навіть і не збиралась його виконувати.
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проще уже сказать что вообще делала прошлая рада Приняли закон, но собирались исполнять, и сколько таких еще законов? Незаконное обогащение да?
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Червона лінія - це коли ****** мальдівський, засновник мирного мінського плану, не ходить на допити і немає ніякої реакції.
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Вот насчёт коррупции спросить, Бохдан тусит с решалами то в Франции ( на День независимости) то в Турции ( во время протестов "нет капитуляции") он кроме коррупции чем то заниматься ещё будет? Может свой-прокурор уже посадит этого воришку? Или Мандель не подпускает?
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брандсбойтами этих майданщиков и пусть наконец поймут что они в государстве живут, а не в схроне. И если зеленский выдержит, то честь ему и хвала - а если поведется на этих билецких и прочих патриотов - то грошь ему цена как президенту.
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Вы по конституции Раши живёте? Там вот это все про дубинки и брандсбойты.
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жить по украинской конституции - это в комнату смеха зайти и не смеяться.
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А вам також кортить подивитись на "червоні лінії" Разумкова - Зеленського (с)?
"Слуги народа" проанонсировали отмену льгот участникам боевых действий.
Плеснете бензинчику на огонек? Молодцы
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"Червоні лінії" Разумкова-Зєлжнского- 'рмака стосуються виключно їх благополуччя, а не безпеки України.
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Очевидно, что Европа будет снимать санкции с России. Вопрос только в том успеет ли Украина договориться по Донбассу или нет. Расклады совершенно разные.
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если бы при запрете открывать ответный огонь за каждого убитого солдата ВСУ публично расстреливали одного депутата от монокоалиции СН (лотерея, мля), то или решение для защиты ВСУ нашлось бы или число депутатов сократилось, как слуги предлагали...
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А вот Цензор напомнил кое-что - Порошенко перешел те красные линии, которые не переходил никто из президентов, у него три бизнеса с Кремлем

"Петр Алексеевич будет отвечать перед законом и страной за бизнес на крови, за тотальное разворовывание бюджета, за финансовую пирамиду, которую он построил в Национальном банке, которая привела к тому, что золотовалютный резерв я сдавала более 30 млд, а сейчас они там наскребают едва 15-16 млрд, и то не деньгами ", - сказала Тимошенко.
Она утверждает, что действующая власть вывела из страны золотовалютный резерв.
"И я докажу каждую копейку, которую вывели. И вывели тем, что отдавали свои ресурсы в валюте под очень высокие проценты в долг Украины, и вымывали из-за таких процентов невероятные ресурсы из страны", - сказала Тимошенко.
"И за каждую эту копейку и он, и Гонтарева, и все, кто вокруг них стоял, и Коболев будут отвечать", - добавила кандидат в президенты.
Тимошенко считает, что миссия будущего президента не допустить подобных преступлений при новой власти.

Кандидат в президенты также отметила, что беда Петра Порошенко в том, что "он перешел те красные линии, которые не переходил никто из президентов".

"Он перешел все красные линии. Многие люди не знают, на чем делается бизнес. У Петра Алексеевича мощный бизнес с Кремлем", - заявила Тимошенко.

"Причем таких бизнесов три. Первый - он поставляет через свои аффилированные компании нефтепродукты через Новоград-Волынскую трубу в Украину и Европу. Это российские нефтепродукты. Причем это делается абсолютно конструктивно.

Второй бизнес - это сжиженный газ, который используется для автомобилей в Украине. Это снабжают его аффилированные компании. Это будет доказано", - сказала политик.

Третий бизнес, по убеждению Тимошенко, построенный на газе, который Украина якобы поставляет из России.

"Вы слышали от президента такую ​​прекрасную аксиому, что мы уже 5 лет не потребляем российский газ? ... На самом деле это еще одна мегаафера, которая проводится, когда берется российский газ, технически проводится по самому короткому пути в Украину, а по документам они его проводят через "Марс" и другие европейские фирмы-прокладки. И там где-то остается 70-80 долларов на нашем украинском газе, который поставляется в Украину, но твердо из Российской Федерации", - убеждает Тимошенко. Источник: https://censor.net.ua/n3118595
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открою тайну: Порошенко - НЕ ПРЕЗИДЕНТ. это раз.

а про "никто из президентов" спросите у Кучмы за Пинчука. это два.
но самое главное спросите с действующего президента Зеленского за договора по своим кинишкам в раше. это три.
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Откройте для себя тайну - что Порошенко барыжил на крови во время СВОЕГО ПРЕЗИДЕНТСТВА ! Під час підготовки закону щодо Донбасу ніхто не порушуватиме "червоних ліній", адже від них залежить суверенітет України, - Разумков - Цензор.НЕТ 3280
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Откройте себе тайну, что у Вас вместо мозга-зеленая вата.
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ЗЕленая сопля и дауны которые за него голосовали, вследствии своего слабоумия и тотальной безграмотности не понимает, что революции, и свержения любой власти делают не 73% лохов, которые его избрали, а всего 2-3% активных патриотов!
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так уже мона! - обсє нє відіт там пулімьотов, танкоф і пушек
Как в анєкдотє:
- очко!
- карти покажі!
- ми всє джентельмєни - ми вєрім на слово
і тут ВасільВаничу карта попьорла
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Ко вообще такие эти ОБСЕ, что мы должны полагаться на то, что они скажут !? Пошли они на.рен - эти слепые кроты ! Нам самим решать что и когда ! Никакие выбора нам на оккупированных территориях не нужны ! И после дэоккупации - первых 5ть лет - никаких выборов, а на последующие 10 лет лишить право выбирать и избираться всех кто пребывал на оккупированных территориях !!!!
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Зе і компанія порушить Конституцію і буде стдіти за зраду
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Путину вообще чихать на ваши красные линии.... Накололи тупых лохов с Будапештом, киданут и с Минском. Делов-то.
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ну нельзя же из за части донбасса отдать всю Украину.
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Щи пишуть про мітинг за межами України, це щось.

Тысячи людей протестовали по всей Украине против попыток президента Владимира Зеленского положить конец пятилетнему конфликту с Россией.

https://www.wsj.com/articles/ukraine-presidents-moves-to-end-russia-conflict-spark-protests-11570388853
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adding a domestic challenge to a novice leader who is also trying to contain fallout from his phone call with President Trump.,,
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Какая милиция,, какая нац. гвардия? Там находится 40 тысячный корпус до зубов вооруженных опытных вояк,который может сдерживать только армия и который Россия ни за что добровольно не выведет.Какое отведение войск? Это не что иное, как наглое и сознательное предательство Украины с целью дать возможность российским наемникам захватить новые территории и проникнуть далеко вглубь Украины.. Нет никакой веры завравшимся господам Разумковым, Зеленским и прочим.
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пора ж@дів ствити на місце,при цьому кодлі нормального життя в Україні не буде
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пора ж@дів ствити на місце,при цьому кодлі нормального життя в Україні не буде
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Ложь!!!( А, мне с этим теперь жить((( Спасибо выборцы зеленского(((
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Может поменять Дохтора Хауса на три ядерные бомбы? Пусть лечит пациентов к примеру в КНДР Під час підготовки закону щодо Донбасу ніхто не порушуватиме "червоних ліній", адже від них залежить суверенітет України, - Разумков - Цензор.НЕТ 3246
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