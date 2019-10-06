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 Депутат от "Слуги народа" призвал премьера очистить Кабмин от коррупционеров

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец призвал премьер-министра Алексея Гончарука очистить исполнительную власть от коррупционеров.

Об этом Мотовиловец заявил с парламентской трибуны, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель. В частности он потребовал уволить заместителя министра инфраструктуры Юрия Лавренюка.

"Хочу вам напомнить его (Лавренюка. - Ред.) достижения. Три года назад Министерство инфраструктуры по квотному принципу отошло "Народному фронту". Мы получили министра, который писал посты в Facebook, а его заместитель строил коррупционные схемы через предприятия, которые контролирует Министерство инфраструктуры. Сейчас он (Лавренюк. - Ред.) остается на должности", - сказал депутат.

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Мотовиловец напомнил, что представители морского сообщества Украины неоднократно обращались к президенту и премьер-министру с просьбами навести порядок в отрасли.

"Я прошу вас провести кадровые изменения. Я прошу вас услышать отрасль, которая привлекла самые большие инвестиции", - обратился депутат к премьер-министру под аплодисменты зала.

Напомним, Юрий Лавренюк работает заместителем министра инфраструктуры Украины с мая 2016 года. Курирует морской и речной транспорт, почтовую связь, предприятия Министерства инфраструктуры Украины, а также вопросы внутреннего контроля и безопасности на транспорте. Ранее он занимал оперативные и руководящие должности в подразделениях СБУ и МВД, а также был помощником у двух народных депутатов Блока Юлии Тимошенко (ВО "Батьківщина") - Александра Рябеки и Ивана Кириленко. СМИ называют Лавренюка человеком министра внутренних дел Арсена Авакова.

Требование уволить Лавренюка содержались в письме бывшего замминистра инфраструктуры Владимира Шульмейстера в адрес Алексея Гончарука, а также в коллективных письмах стивидоров и других участников рынка президенту Владимиру Зеленскому. Стивидоры назвали замминистра "олицетворением и автором буквально всех коррупционных схем, которые до сих пор работают на украинском рынке морских грузовых перевозок".

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В СМИ неоднократно приводились примеры коррупционных схем с участием Лавренюка. Это, в частности, навязывание судовладельцам буксирных и швартовых услуг определенных фирм, махинации с тепловозами в порту "Южный", создание собственного дноуглубительного флота АМПУ, взяточничество при дипломировании моряков, деятельность сомнительных охранных структур и другие противоправные действия.

Президент Владимир Зеленский 13 июля приезжал в Одессу, где в жесткой форме обвинил в коррупции чиновников морской отрасли.

Источник: https://censor.net.ua/n3152396
 
   
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Ты еврей? Так высер про 4к. для мУчителей, это не Зеля высрал.
и че, я должен поверить остальным пунктам то?
я ненавижу всех одинаково, но ради справедливости - че манипулировать? Че врать?
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Раджу взяти пробку тобі...та засунути собі у дупу - там палає! А своє "че" кацап можеш засунути туди ж - в дупу!
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Наївна людина або шукає піару - гарні корупціонери треба кожній владі.
І тільки дурні на майданах ********* за те, хто буде керувати корупційними потоками, Порошенко чи Зеленський.
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По ходу пора заканчивать майданить, надо начинать вешать, и не на Майдане в Конче Заспе. Тогда уверен дело пойдёт значительно веселее.
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Понаехавшая в Украину русня постоянно хочет вешать украинцев

Возвращайся на свою историческую и вешай там *****
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Это твой бурятомордый что ли Украинец, или может твой ЗЕльцман украинец? Или Бабломойский украинец?? Или может ты украинка?? Сколько ты уже срать будешь из за пАребрика?? беженка когда назад в Украину???Ато много рассказываешь про украинцев, сидя в Германии.
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И Зеленский и Богдан родились и выросли в Украине, Исландия

Никто из них не ребёнок «русских родителей», как ты

Ты забыл как ты тут бегал и орал что ты этнический русский? Так я не забыла

А Тихонов вообще понаехавший
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Завтра на день рождения ***** зеленский решил в качестве подарка отвести войска с нашей земли. Какое борьба с коррупционерами. Завтра в Киеве делегация от ***** прилетит на подписание капитуляции
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Зеленский!.. очисть офис перЗедента от идиотов - уволь бурята Богдана!
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зеЛя это никто никто.зеЛя это шестерка..который сам там ничего не решАет(и ничего не понимает) его за ручку водят богдан и прочие дружки бЕни.
ты cильно 'тугой' если еще этого не понял.
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Ви що! Цей ідіот там найрозумніший! Без Богдана там все розвалиться, сам Зєєєєля так сказав! Депутат от "Слуги народа" призвал премьера очистить Кабмин от коррупционеров - Цензор.НЕТ 7309
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Ну не звільне моніка бурята! Як же їй без коханця залишитись!
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от самих себя?!
скоро народ зачистит эту зелЕную каросту.
все будут драпать.кто куда
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Подключите ещё Богданчика бурята, он при кибмине Азарова знатный был "борец" с корупцией. Теперь вот при ЗЕкловуне "бореца" с корупцией...
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Так неосторожно...14 число не за горами, а он на Авакова попер бочку. Бывают же чудеса в природе.
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Клоуну следовало бы не сидеть в кабинете, а вспомнить стадион и выйти к людям, смело поговорить. Политика измеряется не количеством совещаний, а решениями и поступками.
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Какой там к народу выйти. Звали, звали, оно так и не вышло. В бункере там уже все стены обосрал от страха.
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Зачем? Это не его парафия. Пусть гончарук этим занимается. Или кадры в 95 квартале кончились?
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Галька третьякова вже хмиздонула тварь крашена про контрактників....
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ЗАРАЗ УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ПРИХОДИТЬ ДО ВИСНОВКУ:
- ТАК ЯК НАРОД УКРАЇНИ, ПЕРЕПЛУТАВ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ГОЛОБОРОДЬКОМ,
ТАК І ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ПЕРЕПЛУТАВ НАРОД УКРАЇНИ З ГЛЯДАЧАМИ «СВАТІВ».
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