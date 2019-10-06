 С начала суток на Донбассе - 17 обстрелов, один боец ОС погиб, один - ранен, - пресс-центр

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.
Уточняется, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстреливал позиции Объединенных сил неподалеку от Павлополя (из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета), Новотроицкого (из автоматического гранатомета и вооружения БМП), Авдеевки (из автоматического гранатомета, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов), Богдановки (из гранатометов различных систем), Красногоровки (из снайперского и стрелкового оружия).
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник трижды совершил обстрелы позиций Объединенных сил возле Новолуганского (из минометов калибра 82 мм, а также подствольного гранатомета и стрелкового оружия), кроме того огонь велся в районе Попасной (из стрелкового оружия), Золотого-4 (из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия), Луганского (из гранатометов различных систем и стрелкового оружия), Золотого (из станкового противотанкового гранатомета), Зайцево (из миномета калибра 82 мм).
"В течение текущих суток в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, а еще один военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении.
Напомним, российско-оккупационные войска на Донбассе 5 октября 24 раза нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, а еще один - боевую травму.
Проте якщо обжертись сойОвої чеколяди або бути вдареним головою вишиватником, то таких простих та елементарних речей можна і не розуміти.
Об этом заявил представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу российского МИДа.
Он заявил, что теперь "мяч" на стороне Киева, поскольку Украина "должна осуществить имплементацию" формулы Штайнмайера в законодательство. : октября РИА НОВОСТИ
Закон про особливий статус Донбасу почне діяти після повернення контролю України над захопленою ділянкою кордону на сході країни.
Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков в інтерв'ю каналу "Україна", пише РБК-Україна.
"Ми дійсно розуміємо, що так званий закон про особливий статус тимчасово окупованої території закінчується в цьому році. Треба знайти новий механізм, новий закон. Президент говорив, що це буде публічна позиція. Він не буде писатися в Офісі президента, парламенті чи в закритому комітеті Верховної ради . Цей закон буде писатися разом з громадськістю", - заявив Разумков.
За його словами, закон про особливий статус Донбасу не є законом про федералізацію.
"Для того, щоб ні у кого не було думки, (Про те, що це закон про федералізацію, - ред.) що цей закон має опрацьовуватися з залученням багатьох експертів, громадськості, Верховної ради, Офісу президента і, я думаю, наших зарубіжних партнерів. Таким чином в цій дискусії ми отримаємо якісний законопроект, який буде розглянуто у Верховній раді України. Дискусія повинна бути в цьому питанні. Залишаючись у тих червоних лініях, ми зможемо розробити таке законодавство, яке зможе зберегти інтереси держави, і повернути території і людей ", - додав він.
Голова ВР також зазначив, що закон почне діяти після повернення контролю України над захопленим ділянкою кордону на сході.
"Коли буде досягнутий компонент безпеки, тоді ми зможемо виключно за українським законодавством провести вибори поки на тимчасово окупованій території. Коли у нас буде контроль над кордоном, коли ОБСЄ визнає ці вибори, саме тоді почне працювати новий закон про особливий статус Донбасу", - додав він.
Самі з собою переписуються, самі себе лайкають і силяться довести, що в усьому винен Порох, попри повний ідіотизм таких тверджень.
Використовуються, брехня, фейки, маніпуляції, підміна понять. Все як учив Гебельс.
Ихни учителя в Кремле видят и на Лубянке. Кто в теме то видит шо вся кацапя по срувесне и яндексе пишет ровно тоже что и наши ЗЕбилы...идеи, лозунги совпадают на 90%. Уже сейчас отличить ЗЕбила от кацапа почти не возможно.