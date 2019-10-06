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 С начала суток на Донбассе - 17 обстрелов, один боец ОС погиб, один - ранен, - пресс-центр

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

Уточняется, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстреливал позиции Объединенных сил неподалеку от Павлополя (из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета), Новотроицкого (из автоматического гранатомета и вооружения БМП), Авдеевки (из автоматического гранатомета, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов), Богдановки (из гранатометов различных систем), Красногоровки (из снайперского и стрелкового оружия).

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник трижды совершил обстрелы позиций Объединенных сил возле Новолуганского (из минометов калибра 82 мм, а также подствольного гранатомета и стрелкового оружия), кроме того огонь велся в районе Попасной (из стрелкового оружия), Золотого-4 (из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия), Луганского (из гранатометов различных систем и стрелкового оружия), Золотого (из станкового противотанкового гранатомета), Зайцево (из миномета калибра 82 мм).

"В течение текущих суток в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, а еще один военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, российско-оккупационные войска на Донбассе 5 октября 24 раза нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, а еще один - боевую травму.

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Источник: https://censor.net.ua/n3152393
 
 
 Топ комментарии
 
оце гавнокомандуючого вибрали..... главноє пєрєстать стрєлять.... С начала суток на Донбассе - 17 обстрелов, один боец ОС погиб, один - ранен, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 3827
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це тільки початок,завтра хочуть хлопців з бліндажів в поле вигнати для російских снайперів
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Співчуття родині полеглого Героя України((( Пораненному воїну скорішого одужання!!! смерть клятой расії!!
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оце гавнокомандуючого вибрали..... главноє пєрєстать стрєлять....
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це тільки початок,завтра хочуть хлопців з бліндажів в поле вигнати для російских снайперів
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Максим , разведение войск как раз для того и делается , чтобьі избежать потерь от стрелкового оружия , в т.ч. и снайперского.
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А дальше "дорожная карта" вьіполнения "Минсков" , детальная и со сроками , согласованная на вьісшем уровне в Париже. И РФ-я перестанет бьіть "не стороной конфликта" , Путина заставят подписать лично. И длинная и сложная дорога по "карте", а другого варианта пока нет. Но вариант появится , когда Расея сорвет вьівод своих войск и вооружений с Донбасса. Что сорвет , я уверен на 90%.
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работа у наемников суровая или ты или тебя.
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а кацапи навпаки пишуть що ми мирное население обстреливаем и журналюг известий -«Украинские военные начали обстреливать центральную улицу поселка из БМП-2. В момент обстрелов мы находились вблизи дороги, сразу начали искать укрытие», - отметил Полторанин.-Украинские военные обстреляли Коминтерново из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вечером 5 октября, передавало РИА Новости. В тот же день обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины подвергся населенный пункт Старомихайловка: там огонь велся из БМП-2, СПГ, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Были повреждены детский сад, четыре жилых дома и хозяйственные постройки.Боевые действия в Донбассе начались после того, как весной 2014-го Киев попытался силой подавить выступления в Донецкой и Луганской областях. Жертвами противостояния стали, по данным ООН на начало 2019 года, около 13 тысяч человек, еще около 30 тысяч получили ранения. Украинские власти обвиняют Россию в причастности к конфликту. Москва неоднократно заявляла, что не имеет отношения к происходящему в Донбассе.
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кожен його наступний подібний вибрик може стати останнім
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в армії вже невдоволення цим дибілом..... з відведення і почнеться його імпісьмент
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Ти з окопу пишеш?
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А чим країна НАТО Польща гірша від не країни НАТО України?
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Нічим. Але він обурююється капітуляцією з рідної воюючої країни, а ти мрієш про мир сховавшись в ситій і мирній Польщі. Отака собі різниця.
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Він тупо "обурюється" з дивану тим, чого немає і не буде. А я в Польщі другий рік, працюю і годую сім'ю, і знаю, що Україна, скориставшись слабкістю ворога від санкцій, повинна вести переговори. І отримати вкрай необхідний країні мир, якщо окупант буде змушений це зробити, або отримати привід до нових санкцій проти нього, якщо відмовиться.
Проте якщо обжертись сойОвої чеколяди або бути вдареним головою вишиватником, то таких простих та елементарних речей можна і не розуміти.
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Бачиш, ти навіть з військового обліку знятий. Сидиш в Польщі і мрієш про мир за будь-яку ціну. Це гидко.
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А ты дезертир сбежавший с Украины с окопа пишешь??
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к разводу войск имени ЗЕ-БЕ-XU готовы - с наступающим днем рождения ***** Владимирович !
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***** Владимирович - я для Вас днюху развеселю , развод выполню.только попросите там своих завтра не стрелять , только завтра - я туда собрался поехать ...
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Насправді вівдівд війска українського , ну тіпа разводняк українців в честь днюхи *****...
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Ти провокатор під бабським іменем.
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В российском МИДе считают, что перспектива саммита в Нормандском формате прояснится после подтверждения СММ ОБСЕ разведения сил в Петровском и Золотом. В то же время там видят "некоторые сдвиги" в процессе урегулирования ситуации на Донбассе
Об этом заявил представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу российского МИДа.
Он заявил, что теперь "мяч" на стороне Киева, поскольку Украина "должна осуществить имплементацию" формулы Штайнмайера в законодательство. : октября РИА НОВОСТИ
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Вечный и бесконечный тошнотворный Минск....
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развідніє,дайош развіденіє ...плюс богдан-удмурдт....
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Співчуття родині полеглого Героя України((( Пораненному воїну скорішого одужання!!! смерть клятой расії!!
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Каждый день убивают наших военных, а клоун отступает... сдаёт украинскую землю и украинцев.
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Макаки зеленые, кто там стреляет? Не ваши братья- кацапы?
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Зекоманда це що означає!? Формула Штаймаєра в дії чи як?! Ніяких поступок, забор, мінування лінії розмежування шириною 500 метрів і огонь на враження всього живого.
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ЗРАДА. ЗРАДА. ЗРАДА.
Закон про особливий статус Донбасу почне діяти після повернення контролю України над захопленою ділянкою кордону на сході країни.

Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков в інтерв'ю каналу "Україна", пише РБК-Україна.

"Ми дійсно розуміємо, що так званий закон про особливий статус тимчасово окупованої території закінчується в цьому році. Треба знайти новий механізм, новий закон. Президент говорив, що це буде публічна позиція. Він не буде писатися в Офісі президента, парламенті чи в закритому комітеті Верховної ради . Цей закон буде писатися разом з громадськістю", - заявив Разумков.

За його словами, закон про особливий статус Донбасу не є законом про федералізацію.

"Для того, щоб ні у кого не було думки, (Про те, що це закон про федералізацію, - ред.) що цей закон має опрацьовуватися з залученням багатьох експертів, громадськості, Верховної ради, Офісу президента і, я думаю, наших зарубіжних партнерів. Таким чином в цій дискусії ми отримаємо якісний законопроект, який буде розглянуто у Верховній раді України. Дискусія повинна бути в цьому питанні. Залишаючись у тих червоних лініях, ми зможемо розробити таке законодавство, яке зможе зберегти інтереси держави, і повернути території і людей ", - додав він.

Голова ВР також зазначив, що закон почне діяти після повернення контролю України над захопленим ділянкою кордону на сході.

"Коли буде досягнутий компонент безпеки, тоді ми зможемо виключно за українським законодавством провести вибори поки на тимчасово окупованій території. Коли у нас буде контроль над кордоном, коли ОБСЄ визнає ці вибори, саме тоді почне працювати новий закон про особливий статус Донбасу", - додав він.
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ЄЙ ЗЕБІЛИ не повторюйте за кремлем -«особливий порядок» самоврядування в ОРДЛО - А НЕ ОСОБЛИВИЙ СТАТУС ДОНБАСУ
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на вуха спеціально вішають це формулювання і Вовка у зверненні поспіхом, перед тим як до дітей побігти , й тепер оце молодое регіональное чмо Разумков...
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А громадськість из второй по величине партии "За життя" будут, или как всегда?
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для упоротоЗЕлених повторюю - -закон про «особливий порядок» самоврядування в ОРДЛО
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Да всё оно видит, оно специально делает, осознанно. Кремлёвская ЗЕкрыса.
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Самое время армию отводить..Сепарня там наверно угорает ..таких ЗЕбилов даже сепары не видели, шоб они сами сливались..
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Ботоферма "Зє!Люді" посилено відмазує клована!
Самі з собою переписуються, самі себе лайкають і силяться довести, що в усьому винен Порох, попри повний ідіотизм таких тверджень.
Використовуються, брехня, фейки, маніпуляції, підміна понять. Все як учив Гебельс.
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Все як учив Гебельс.

Ихни учителя в Кремле видят и на Лубянке. Кто в теме то видит шо вся кацапя по срувесне и яндексе пишет ровно тоже что и наши ЗЕбилы...идеи, лозунги совпадают на 90%. Уже сейчас отличить ЗЕбила от кацапа почти не возможно.
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Один убитый, минимум один инвалид. И так каждый день. Ну что перестали стрелять? Договорились с ******? Еще отвести войска хотите? Думаете количество убитых уменьшится?
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