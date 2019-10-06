EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Обирай свідомо
 Фоторепортаж, За рубежом
  691  9
Все про:Беларусь (2898) митинг (2327)

 В Минске прошла акция против интеграции Беларуси с Россией. ФОТО

В Минске состоялась акция под названием "митинг за независимость". Ее участники протестовали против возможной интеграции Беларуси с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В Минске прошла акция против интеграции Беларуси с Россией 01

Организатором протестного мероприятия выступил оппозиционый политик Николай Статкевич, лидер незарегистрированной в Беларуси партии "Народная Грамада". Он заявил, что считает своим долгом содействовать отстранению Лукашенко от власти и призвал белоруссов к объединению, чтобы "страну не смогли продать никому".

В Минске прошла акция против интеграции Беларуси с Россией 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Суверенитет и независимость - это святое": у Лукашенко опровергли сообщения о планах создания конфедерации с РФ

В Минске прошла акция против интеграции Беларуси с Россией 03

Ранее СМИ сообщали о том, что правительства России и Белоруссии в начале сентября согласовали программу экономической интеграции двух стран. Она предусматривает частичное объединение их экономических систем к январю 2021 года, создание единых Налогового и Гражданского кодексов и единого внешнеторгового режима, а также централизованного регулирования топливной сферы и других отраслей.

Читайте также: Россия и Беларусь начали масштабные совместные военные учения

Источник: https://censor.net.ua/n3152390
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вот Билецкий взял бы с собой сотню добровольцев...И поехал бы туда. Шмальнули бы по ментам с автоматов - глядишь и потасовка в народе началась.Нужен небольшой дружеский толчок. Я бы сказал,подставленное плечо в нужный момент, для нерешительного друга. А иначе они сопли будут жевать пока себя не просрут.И нам от этого выгоды ноль.
 показать весь комментарий
 
Сябрьі хотят жить как в Мацкве, но будут жить как в Мухосранске.
Примерьі приводить не буду...
Когда под носом куча примеров, и их в упор не видят, єто уже диагноз.
 показать весь комментарий
 
судья по лицам, люди "очень радостны" жизнью, впрямь поздний совок.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вверх