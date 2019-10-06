 Полицейский - наркоторговец задержан на Житомирщине, - ГБР. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Полицейский наладил схему по распространению наркотических средств на территории одного из районов Житомирской области. Он продавал наркотические средства и сырье распространителям для дальнейшей реализации.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, после сбыта очередной партии наркотических средств.

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Открыто уголовное производство поч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины ( Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

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