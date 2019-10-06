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 Полицейский - наркоторговец задержан на Житомирщине, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали начальника одного из секторов управления противодействия наркопреступности Главного управления Нацполиции в Житомирской области, подозреваемого в сбыте наркотиков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Полицейский - наркоторговец задержан на Житомирщине, - ГБР 01

Полицейский наладил схему по распространению наркотических средств на территории одного из районов Житомирской области. Он продавал наркотические средства и сырье распространителям для дальнейшей реализации.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, после сбыта очередной партии наркотических средств.

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Полицейский - наркоторговец задержан на Житомирщине, - ГБР 02

Открыто уголовное производство поч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины ( Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

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Источник: https://censor.net.ua/n3152386
 
   
 Топ комментарии
 
А зеленский позавчера был в Житомире. Что ж вы так с диллером самого гидранта??? Полицейский - наркоторговец задержан на Житомирщине, - ГБР - Цензор.НЕТ 3467
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наркополиция и наркотики под их крылом-это не новость. Вот только результатов ноль по теме крышевания. Прибыльно видимо.
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Как и игровые автоматы на каждом углу,которые вроде как нелегально. Самая честная полиция Полицейский - наркоторговец задержан на Житомирщине, - ГБР - Цензор.НЕТ 9753
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А зеленский позавчера был в Житомире. Что ж вы так с диллером самого гидранта??? Полицейский - наркоторговец задержан на Житомирщине, - ГБР - Цензор.НЕТ 3467
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не верю я в это. этоже нова полиция - очьень важьно.
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Він підлеглий земиролюбця Авакова?
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не знаю что там и кому собака мыролюбствует , но то что он соевый свинорюкзачник это факт.
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Якого залишив Коломойський. Тобто він несоєвий, а земиролюбець.
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наркополиция и наркотики под их крылом-это не новость. Вот только результатов ноль по теме крышевания. Прибыльно видимо.
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Как и игровые автоматы на каждом углу,которые вроде как нелегально. Самая честная полиция Полицейский - наркоторговец задержан на Житомирщине, - ГБР - Цензор.НЕТ 9753
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Яка крупна партія наркотиків! Цілий пакетик розміром з сірникову коробку. )))
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НА украине все полицейские -нарики, бегаю, ищут, гдеб нахаряву нюхнуть или курнуть. на воров и убийц им насрать, только дурь в голове.
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НА украине все полицейские -нарики
**************
При Порошенку такого не було... - В Україні...
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я бы сказал/, до парашенко такого не було.
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ото на штири дорожки - не серйозно для наркобарона
Поліцейського-наркоторговця затримано на Житомирщині, - ДБР - Цензор.НЕТ 4334
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