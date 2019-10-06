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 Еще один информатор предоставил информацию о разговоре Трампа и Зеленского, - ABC News

Еще один информатор побеседовал с генеральным инспектором разведывательного сообщества США Майклом Аткинсоном в рамках скандала вокруг телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает в воскресенье телеканал ABC News.

По словам юриста Марка Зайда, который представляет интересы этого человека, у него есть более конкретные данные относительно разговора президентов США и Украины.

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Он обратился к Аткинсону, чтобы заявить о намерении поделиться этой информацией. Предполагается, что данные этого человека подтверждают информацию о разговоре, ранее переданную первым информатором, отмечают американские СМИ.

Согласно сообщению, новый информатор является сотрудником одной из разведслужб США. Зайд отметил, что с конгрессменами напрямую этот человек пока не контактировал. Зайд также представляет интересы первого информатора по этому делу.

ABC News отмечает, что, по словам первого информатора, данными о телефонном разговоре Трампа и Зеленского располагают несколько чиновников администрации США.

Белый дом ранее опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским. Из документа следует, что американский президент в беседе действительно касался дел бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в Украине. Однако, исходя из опубликованного документа, нельзя сделать однозначный вывод о давлении на Зеленского во время разговора. Президент Украины ранее заявил, что Трамп давления на него не оказывал.

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Напомним, по сообщению СМИ США, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, можно ли объявить импичмент Трампу.

Источник: https://censor.net.ua/n3152385
 
   
 Топ комментарии
 
Трамп это зашквар здороваться с челом который играет членом на рояле. Считай, что тебя законтачили Еще один информатор предоставил информацию о разговоре Трампа и Зеленского, - ABC News - Цензор.НЕТ 3754
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і що характерно: в обох є гарні шанси на виліт
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он так Крузом восхищался,думал, что Кремль по его сценарию по дыму пустит, а оказалось, УПС, Миссия НЕ выполнима.
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Трамп это зашквар здороваться с челом который играет членом на рояле. Считай, что тебя законтачили Еще один информатор предоставил информацию о разговоре Трампа и Зеленского, - ABC News - Цензор.НЕТ 3754
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я бы это сказал за всю Краину)) сейчас зашквал - просто упомянуть что ты украинец).
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зашквар не полный,шестеренки работают и колесо,не обозрения,еще крутится Ще один інформатор надав інформацію про розмову Трампа та Зеленського, - ABC News - Цензор.НЕТ 7716 это касается только двух стран,так что не стыдитесь пока))
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Так он им не только играет , а он ещё в него дует по очереди с бахданом друг другу, на то он и тандем.
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информатор таки добыл платье Моники со следами Трампа?
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Как сказал трамп, зеленский недурно делает имписьмент.
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А ведь правильно "Блазень" заявил, что на него "давления не оказывали...". Когда работают в режиме "Чего изволите?...", никакого "давления не нудно... Говорящий сам "прогибается", выискивая способ, чтобы больше понравиться собеседнику......
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И эти "честные" америкосы после всего будут учить Украину бороться с коррупцией? Еще один информатор предоставил информацию о разговоре Трампа и Зеленского, - ABC News - Цензор.НЕТ 3009 Там, походу, не меньше, а больше коррупция, если президент такое чудит. Ни стыда, ни совести нет ни у кого. Пользоваться тем, что у Украины тяжелое положение - безнравственно. И Волкер тоже "защитник Украины" офигенный. Видно было, как и нашим, и вашим подмахивает.
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ти б хоч якось прикидався українцем, кацап
виженуть тебе за таку бездарну хєрню
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Не пісяй, зєлєбоб. Що я збрехав? Втягли Україну, тварини, в своє лайно, використовуючи шантаж. Спочатку одні, тепер інші.
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Сколько зрады в США, не только у нас Еще один информатор предоставил информацию о разговоре Трампа и Зеленского, - ABC News - Цензор.НЕТ 6291 Еще один информатор предоставил информацию о разговоре Трампа и Зеленского, - ABC News - Цензор.НЕТ 6291
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За інсайдерською інформацією стукачем виявився Богдан. Перевіряв закон про стукацтво на ФОПів.
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Еще один информатор побеседовал с генеральным инспектором разведывательного сообщества США Майклом Аткинсоном Источник: https://censor.net.ua/n3152385
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А інспектором виявився брат Роуена Аткінсона. )))
Еще один информатор предоставил информацию о разговоре Трампа и Зеленского, - ABC News - Цензор.НЕТ 5426
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Еще один информатор предоставил информацию о разговоре Трампа и Зеленского, - ABC News
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Судя по количеству прослушивающих(подслушивающих) полная информация о разговоре давно в Кремле.Не удивлен, если там и текст заранее писался.
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То что бюрократ трамп запросто согласится на делюгу с ******, это и к бабке не ходи, теперь в сша посмешище и у нас, а потом они встретились. Вот что из этого вышло. А вылетят обое как пули при поносе ибо место пусто не бывает, оно занято ******, иначе не было бы этого движа.
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С Хйулом поведешся - его вредных привычек наберешся.
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юмор Антиколорадоса = шикарен. вон какую статью выложил:

\\\\\
Posted By: anti-colorados Жовтень 4, 2019
Из серии "До кави"
Вчера строгий Разумков, имитирующий главу Верховной Рады, на следующий день после того, как стало известно о согласии зе с формулой «швайнмайер-путин», выступил с трибуны с важным заявлением, без которого ВР просто утратила бы смысл своего существования. Он твердо и уверенно выделил главное для этого дня и сказал:
«- До мене звернулися народні депутати з таким проханням: перше - зал Верховної Ради - це не їдальня, це не місце для куріння. Включаючи Iqos… Я не бачив у залі табличок Iqos friendly. Так само я звертаюся до всіх: в залі Верховної Ради не треба задовольняти будь-які інші фізіологічні потреби».
Вдумаемся, вчера первое лицо государства, по сути - подтерся Конституцией, а в Раде обсуждается вот такой, самый злободневный вопрос. Оно, конечно, российская агрессия, санкции и прочее - дело второстепенное и не заслуживает внимания, но такой вопрос просто нельзя пропустить мимо ушей. Он упал, как мокрые штаны на кафель.
В самом деле, в Раду выбрали пациентов, которые нарушают священнодейство этой синекуры. Ведь оно как раньше было? Любой депутат мог бы забить хозяйскую пятку и пыхнуть первоклассным драпом, но не делал этого, ибо - регламент. Да, драпу этого было хоть коней корми, но никто в сессионном зале не исполнял: «Шел крокодил, трубку курил, трубка упала и написала».
Люди "сводили обхождение" (Голохвастов, х/ф "За двумя зайцами), знали время и место, чтобы где и что можно делать. Пятку можно ж дернуть в комитетах или у себя на фракции, среди своих. Залить за воротник можно в буфете. Под тигровые креветки. Пей, дорогой, никому это не мешает. Даже в сессионном зале можно было себе позволить некоторые вольности, посмотреть небольшой ролик с "Порнохаба" или если уже совсем невтерпеж - дунуть дорожку-другую за колонной.
В самом деле, пациент выходит из-за колонны с белым носом и один глаз у него смотрит в пол, а другой - на Харьков и сразу понятно, "думает человек, соображает" (По А. Райкину). Даже переживает иногда, по поводу обсуждаемого законопроекта. Он раскачивается на своем кресле, а иногда делает непонятные движения руками, то ли дирижирует, то ли поправляет невидимую прическу, расположенную намного выше головы, но никому не мешает.
Но вот депутаты стали резать сало и бухать, закусывая им, прямо на рабочих местах. Казалось бы, ничего особенного, ведь они могут надраться в кулуарах, а потом раком, паровозиком заползать в зал, а тут - если случится перебор, тушка останется в кресле, стеклянными глазами сигнализируя «мине фатит!».
Но до Разумкова дошли слухи, из его же фракции о том, что на следующей неделе зеленая ботва договорилась жарить шашлыки прямо в расположении своей фракции, посреди сессионного зала. Этого никак нельзя допустить, поскольку не эстетично, а во вторых, они же трибуны на дрова начнут ломать и кресла, как привыкли это делать у себя дома. А куда тогда карточку всовывать для голосования?
Другой вопрос. Пацаны, которые знают колонну, за которой решаются вопросы коксохимической промышленности, впали просто в ступор, поскольку сначала они обнаружили, что трускавецкие выпускники там стали справлять малую нужду, и в принципе, это можно было бы еще как-то терпеть, большинство ведь, но все изменилось.
Жалоба Разумкову была подана в связи с тем, что малой нуждой там уже не ограничились, а плюс к тому, там кто-то изобразил салют из салата. В общем, некоторых депутатов пугает не сам факт отправления физиологических потребностей прямо в зале, а тенденция наращивания разнообразия этих удовлетворенных потребностей.
Нет, пока еще никто из них не стал выпукивать речи в микрофон или делать другие упражнения, сугубо по согласию, но судя по всему, ждать этого осталось совсем недолго. Тогда главе ВР придется просить депутатов не бросать в зале мусор, а журналистов - не подбирать его и не надувать.
В общем избранников навыбирали таких, что они еще покажут, что такое "новые лица" и что эти лица могут изобразить и в стенах, и на стенах парламента. Так что Разумкову пришлось проявить строгость, поскольку через месяц это заведение придется переименовать в «порноламент».\\\\\\
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Но ведь байден и вправду занимался коррупцией в Украине. А вспомните Черноморский шельф при юще которій хотел оттяпать ющ с америкосами. Это они там у себя чистные и пушистые, а на постсоветском пространстве такая же мразь как и наша коррумпированная быдло-элита. Где наши олигархи держат бабло украденное у народа Украины - на Западе и Запад их крышует, наверное бесплатно?
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особенно "приятны" подвиги Манафорта и так же - смотреть где и как он сидит. Тут 90% так бы хотели то.
твари, не такие ... "честные" как кацапы, но твари. че стоит только судьба Саддамки то.
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...Визиты голливудских актеров в Украину по приглашению президента Владимира Зеленского свидетельствуют о кремлевской традиции "пригласить звезду на чай" или являются дешевым пиаром или же "закрытием его собственных нереализованных гештальтов".Об этом в своей колонке на Збруч написал украинский писатель Юрий Андрухович. По его словам, это напоминает настоящий преЗЕдентський кастинг, в котором главный актер страны выбирает актера, который сыграет его самого в голливудском кино, и неважно в каком.
"Русские себе позволяют больше, они сами большие и бабла больше. Им легче и Стивена Сигала приобрести - как идеальную ролевую модель для воинственных пенсионеров-кагебистив. Или Жерара Депардье. А у нас скромно и бюджетно - Том Круз, Эштон Кутчер, Мила Кунис, Дэнни Трехо. Это дешевый пиар или закрытия собственных нереализованных гештальтов? Зеленский посидит с съежившийся писюном возле американского коллеги Дональда Трампа, сфотографируется с президентом Франции Эммануэлем Макроном, пожмет руку главе РФ Владимиру Путину и думает, что он уже великий человек, а не какое-то шимпанЗЕ", - иронически подчеркнул писатель.
По его словам, такое впечатление, что таким образом президент демонстрирует украинцам проведения реформ в стране. Мол, теперь следует как можно быстрее дать Тому Крузу украинское гражданство, чтобы он не успел получить российское.
"Круз может сыграть Зеленского в новом фильме об импичменте президенту США. Тайное имя агента, который уничтожит президентскую карьеру господина недели уже определили сами американцы: Monica Zelensky. А Мила Кунис взамен выступит экспертом по украинским реалиям и языке. Вот вам, дорогие избиратели, и реформы в действии. Так и играет наш пианист - как умеет и чем умеет. Не судите его строго - он еще такой неопытный. Главное, что у него все палучицца. в Москве скажут - и он выполнит", - подытожил Андрухович.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/332896-posihu_sjehivshimsja_psjunom_vozle_trampa_andruhovich_hestko_raskritikoval_zelenskogo
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"Круз может сыграть Зеленского в новом фильме об импичменте президенту США.=========

додуматься же..... круто.
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Уже трейлер майбутнього фільму випустили, - КруЗЕ розмовляє з Трампоном.


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Здається, гіфка з фільму "Джек Річер" (Jack Reacher). Ще один інформатор надав інформацію про розмову Трампа та Зеленського, - ABC News - Цензор.НЕТ 7021
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...По словам юриста Марка Зайда, который представляет интересы этого человека, у него есть более конкретные данные относительно разговора президентов США и Украины...
чекаємо на нову версію розмови ...коли вже нам стане доступна повна версія "камасутри" ?Источник: https://censor.net.ua/n3152385
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Украина ставит небывалый по смелости исторический эксперимент. Что получится, если на высшие государственные должности в стране выбрать и назначить кого попало.
(C)
@Anakoyher
🤔
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Ну, хто там ще бажає продажної "любви" з Монікою Зелінскі ? 😃
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Возникает вопрос, а не от самого ли Трампа этот информатор, примечательно что он заявляет что является представителем первого, с чего бы тому понадобился представитель, когда первоначальную информацию он выдал самостоятельно, всё это напоминает спецоперацию по нейтрализации угрозы для Трампа, не удивлюсь если новоиспечённый "информатор" выдаст прямо противоположную информацию.
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Навряд чи. Бо тоді це буде вже нагадувати "гоблінську озвучку" для відомого фільму. Швидше всього після голосних заяв Трампа викладається чергова порція інформації, яка може повністю знівелювати ці заяви. І справа тоді набуває додаткових дуже незручних для Трампа обставин
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Это бомба. Сведу в один пост.
Выше сегодняшняя статья (мой перевод с небольшими сокращениями) в АссошиейтедПресс о 10-часовых показаниях Волкера в Конгрессе, где Волкер среди прочего рассказал, что Зеленский дал обещание провести расследование против Байдена в обмен на встречу с Трампом.
А вот сегодняшняя новость от Генпрокурора Рябошапки, который, по заявлению Зеленского в разговоре с Трампом, является 100% его человеком:
"У п'ятницю, 4 жовтня, генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що його відомство перегляне рішення про закриття справи компанії Burisma Group, пов'язаної з сином сенатора США Джо Байдена".
Что это значит? Это значит, что украинский президент Зеленский вмешивается - УЖЕ ВМЕШАЛСЯ - в выборы в США, что является преступлением. Это также означает, что президент Зеленский пожертвовал двухпартийной поддержкой в США в обмен на разрешение Зеленскому приехать на встречу с Трампом. Другими словами, в обмен на фоточки себя с Трампом.
Напомню также, что принятие формулы Путина-Зеленского состоялось в обмен на обещание провести встречу в Нормандском формате. Т.е. в обмен на фоточки с Путиным, Меркель и Макроном.
А это все в свою очередь означает, что все идет к тому, что такими темпами уже через год от Украины ничего не останется. В обмен на бусы и зеркальца на прекрасный фотоальбом Зеленского.
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