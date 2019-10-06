 Еще один информатор предоставил информацию о разговоре Трампа и Зеленского, - ABC News

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает в воскресенье телеканал ABC News.

По словам юриста Марка Зайда, который представляет интересы этого человека, у него есть более конкретные данные относительно разговора президентов США и Украины.

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Он обратился к Аткинсону, чтобы заявить о намерении поделиться этой информацией. Предполагается, что данные этого человека подтверждают информацию о разговоре, ранее переданную первым информатором, отмечают американские СМИ.

Согласно сообщению, новый информатор является сотрудником одной из разведслужб США. Зайд отметил, что с конгрессменами напрямую этот человек пока не контактировал. Зайд также представляет интересы первого информатора по этому делу.

ABC News отмечает, что, по словам первого информатора, данными о телефонном разговоре Трампа и Зеленского располагают несколько чиновников администрации США.

Белый дом ранее опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским. Из документа следует, что американский президент в беседе действительно касался дел бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в Украине. Однако, исходя из опубликованного документа, нельзя сделать однозначный вывод о давлении на Зеленского во время разговора. Президент Украины ранее заявил, что Трамп давления на него не оказывал.

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Напомним, по сообщению СМИ США, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, можно ли объявить импичмент Трампу.