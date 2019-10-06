 Пашинский в 2014-м дал приказ атаковать Гиркина и стал врагом Путина, - Игорь Луценко

Об этом написала в блоге на Цензор.НЕТ народный депутат ВР VIII созыва Татьяна Чорновол.

По ее словам, в 2014 году Сергей Пашинский получил полномочия от Александра Турчинова и отправился "разобраться, что происходит" в Краматорск. В его "боевую группу" входил он сам, Степан Полторак и двое охранников. Из оружия - пистолеты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Не сбежал в 2014 и сейчас бежать не собираюсь, - Пашинский. ФОТО

В Изюме "боевая группа" увидела деморализованных, невооруженных и голодных военных. Сразу за Изюмом на трассе на Славянск уже находился блокпост "с наглыми и уверенными боевиками Гиркина".

"В Краматорске на базе спецназа, куда Пашинского и Полторака сразу после Изюма доставил вертолет, наоборот полный расслабон и все радости жизни - весна, солнце, на молодой травке "лежбище котиков" - более сотни спецназовцев разлеглись.

Пашинский не останавливает раздражение, когда видит командира АТЦ Крутова, у которого тоже все хорошо: "Чего развалились, мать вашу! Вы не в курсе, что пост Гиркина уже, считай, в Харьковской области в 8 км под Изюмом? Почему допустили?", - спрашивает Пашинский.

- А че? Там же мирные люди, - вальяжно отвечает Крутов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР сообщило о подозрении Пашинскому в "деле Химикуса". Экс-нардеп заявляет, что это месть Портнова

- Так это мирные люди вооружены до зубов? - спрашивает Пашинский, и добавляет, что это приказ - послать спецназ и освободить дорогу. Крутов отказывается брать на себя ответственность и отдавать такой приказ. На что Пашинский требует от Крутова напечатать письменный боевой приказ.

Через час Пашинскому приносят бумажку, на которой сверху напечатано:

Боевой приказ №1. Пашинский берет и подписывает - и.о. главы администрации президента Украины С.В. Пашинский.

Вот так получилось, что это был первый боевой приказ на Донбассе. Он был подписан и… выполнен (об этом позже).

Из-за этого боевого приказа номер 1 для Путина Пашинский - личный враг, ведь, значит, именно он начал против агрессора освободительную войну на Донбассе", - пишет Чорновол.

Также читайте: Надеюсь, что пересчет голосов и объективное расследование уголовных дел поставят точку в истории выборов в 64-м округе, - Пашинский

Она отмечает, что по воинскому званию Пашинский только старший сержант, "получается, первый боевой приказ был подписан сержантом".

Выполнять приказ спецназовцы не торопились и Полторак, по словам Чорновол, предположил, что их сдали Гиркину. Однако удалось покинуть базу спецназа и они остановились в "Семи ветрах" в Изюме.

"Тогда, в 2014 году, здесь планировалось выполнение первого боевого приказа. После "базы спецназа" опускались руки и Пашинский задал простой вопрос: "Есть ли во всех украинских силах нацбезопасности и обороны хоть одно боевое подразделение?". Этот вопрос всех загнал в полный ступор. Но ситуацию внезапно спас Юрий Аллеров (один из командиров в Национальной гвардии), который заметил, что есть одно боевое подразделение, которое может выполнить приказ. "Вега", - сказал Аллеров.

Что такое "Вега"? Украина - большая страна. Если "покопаться", всегда можно что-то найти. Так произошло и в этом случае. "Вега" - маленькое, но элитное подразделение спецназа, "откопали" в охране президентской резиденции Януковича в… Карпатах. Это был реально спецназ! Они могли с легкостью пробежать 40 км горами. А еще - он был наиболее идейный. Против Майдана этих ребят не бросали, а еще на Ивано-Франковщине они достаточно "обандерились". И, к счастью, за "Вегой" не надо было посылать на Франковщину - их нашли тут же, на базе в Крутова - на том самом "лежбище морских котиков".

Читайте: Прокуратура позволила снять арест с "вертолетной площадки Януковича", - Игорь Луценко

Но спецназовцы выдвинули свои требования - им нужны были "глаза" (тепловизоры или прицелы ночного видения). В апреле 2014 года это была сплошная "экзотика". Это сейчас даже дети знают, что такое тепловизор. А тогда, в начале 2014-го, в "Семи ветрах" наступила тишина. И кто бы мог подумать - звезды неожиданно сошлись - тут же оказалось, что владелец "Семи ветров" торгует оптикой, а Пашинский на всякий случай перед поездкой сгреб из дома всю наличность, которая лежала там со времен Майдана (чтобы жене было за что бежать, если его вдруг убьют) и взял с собой немалую сумму.

Все деньги пошли на оптику. Уверена, что переплатил он двукратно, но за срочность… вечером "глаза" у спецназовцев уже были. А утром дорога из Изюма до самого Славянска была свободна. Эту первую спецоперацию возглавил сын Аллерова - Владислав.

Вот такая она история первого боевого приказа. Ничего особенного, ничего особенно героического. Но это был прецедент, который стал переломным для психологии военных. История об удачной спецоперации распространилась, как лесной пожар. Если смогли одни - начали попытки и другие. И от того маленького толчка система вдруг заработала, вооруженные силы начали воевать", - пишет Чорновол.

Народный депутат ВР VIII созыва Игорь Луценко на своей странице в Facebook отметил, что написанная Чорновол история - правда.

Читайте также: Хорошим началом карьеры Рябошапки может стать представление в ВР на сняте неприкосновенности с Кузьмина, - Игорь Луценко

"Я убежден, что есть за что предстать перед судом. Но суд этот должен быть наш, а не врагов. Написанная Татьяной Черновол история - правда. Конечно, кроме Пашинского, были другие люди, которые, не дожидаясь ничьего приказа, пошли атакой на другой блокпост, но это не так важно", - отметил Луценко.

Он также уточнил, что вопрос относительно боевого подразделения звучал несколько конкретнее: "Есть у нас хоть одно боевое подразделение, способное убивать гиркинцев?". И подчеркнул, что героизм - не индульгенция от преступлений.