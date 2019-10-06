 Из 700 млн грн выделенных государством на интернетизацию школ на местах освоено всего 14, - Новосад

Об этом сообщила министр образования Украины Анна Новосад в интервью Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 1 января 2019 у нас было около 700 школ, которые не имели доступа к интернету вообще. Было около 9 тыс. школ по Украине, которые имели доступ к интернету менее 30 мегабит", - рассказала министр.

По ее словам, на 2019 год выделены средства из субвенции на повышение качества образования в размере 700 млн гривен на интернетизацию.

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"К сожалению, мы должны констатировать, что из 700 млн гривен на всю страну, по состоянию на 1 сентября было использовано аж 14! Средства государство выделило, но на местах есть определенная несостоятельность или невозможность эти средства использовать. Теперь не Минобразования, а Министерство диджитализации будет заниматься комплексным подходом к внедрению интернета, в том числе в школах", - заявила Новосад.

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