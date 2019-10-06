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 Украинский дуэт фигуристов Назарова - Никитин одержал победу на международном турнире в Италии. ФОТО

Украинский танцевальный дуэт Александра Назарова / Максим Никитин одержал победу на международном турнире Mezzaluna Cup, который завершился сегодня в Ментане (Италия).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Украинской федерации фигурного катания на коньках.

Украинский дуэт фигуристов Назарова - Никитин одержал победу на международном турнире в Италии 01

Харьковчане, которые выступали в категории сеньоры, выиграли обе программы. В ритмическом танце они показали результат 69.51 и имели минимальное преимущество - чуть больше балла над французским дуэтом Аделиной Галявиевой и Луи Тероном, которое предусматривало острую борьбу за лидерство во втором прокате. Но произвольный танец не оставил никаких сомнений в том, кто займет высшую ступень пьедестала.

Свою яркую программу, где фигуристы возникают в образах французских мимов, украинцы откатали уверенно, эмоционально, на хорошей скорости, качественно и технически выполнив все элементы. Судьи высоко оценили также художественный аспект танца. Всего за произвольную программу ученики Галины Чуриловой получили 109.44 баллов, обойдя французов более чем на 5 баллов. Итоговая же оценка за два выступления составила 178.95 баллов.

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Галявиева / Терон остались на втором месте - 172.52, третью позицию сохранил за собой итальянский дуэт Жасмин Тессари / Франческо Фиоретти - 171.16.

Украинские танцоры "везут" домой еще две награды. В категории Advanced Novice победили Лика Бондарь / Артем Коваль - 104.58, а Мария Пинчук Алексей Щуров заняли третье призовое место - 94.00.

Украинский дуэт фигуристов Назарова - Никитин одержал победу на международном турнире в Италии 02

В юниорской категории четвертое место по итогам двух танцев заняли украинцы Анна Чернявская и Олег Муратов - 135.24, восьмое - София Лизогуб и Даниил Ефременко - 117.86.

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Напомним, международный турнир Mezzaluna Cup проводится только в спортивных танцах на льду в разных возрастных категориях.

Источник: https://censor.net.ua/n3152379
 
   
 Топ комментарии
 
Я поздравляю наших ребят! Молодцы! Обожаю фигурное катание)
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за новости о спорте всегда лайк. Вездесущий дно маккартни и тут успел отметится. Кацахол, ты?
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Если бы там выступал гарант с сольным номером на рояле то получил бы приз зрительских симпатий. А так, да, молодцы наши ребята. Слава Украине!!! Украинский дуэт фигуристов Назарова - Никитин одержал победу на международном турнире в Италии - Цензор.НЕТ 2984
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Президент Финляндии после встречи с Трампом: «После этого знакомства хочу сказать, что предпочитаю компанию северных оленей и снега». https://twitter.com/LeeHolly81/status/1180566987342274561
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А Моника Зеленски молчит как буто в рот ...... ! Вы поняли
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Если бы там выступал гарант с сольным номером на рояле то получил бы приз зрительских симпатий. А так, да, молодцы наши ребята. Слава Украине!!! Украинский дуэт фигуристов Назарова - Никитин одержал победу на международном турнире в Италии - Цензор.НЕТ 2984
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Я поздравляю наших ребят! Молодцы! Обожаю фигурное катание)
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за новости о спорте всегда лайк. Вездесущий дно маккартни и тут успел отметится. Кацахол, ты?
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Молодці!!!!! Так тримати!!! А дітки взагалі чудо!!!
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С такими телодвижениями отдельных личностей скоро наших спортсменов будут называть "российскими", как и певцунов и певцуних, тем паче многие не против....
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Ну Олежа Винник может рассчитывать на рускага, народнага. Там и волчиц много на расее Украинский дуэт фигуристов Назарова - Никитин одержал победу на международном турнире в Италии - Цензор.НЕТ 6407
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