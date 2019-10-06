 Если бы Зеленский пришел на Вече, был бы неожиданный ход ферзем, а так - повторяет историю Януковича, - ветеран АТО Франчук

Об этом написал в Facebook ветеран АТО Александр Франчук, передает Цензор.НЕТ.

"Объективная претензия - реакции Зеленского идентичны реакциям Кучмы, Януковича и Порошенко.

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Нам не надо пафоса - нам нужен живой диалог.

Чтобы получить молчание в ответ - народу хватало и Кучмы, и Януковича, и Порошенко.

Вы сказали, что вы слуги народа - то идите к народу и объясняйте свои действия.

Пока вы, граждане властители, как те поросята из сказки о Нуф-Нуфе, Ниф-Нифе и Наф-Нафе: испуганные. деморализованные и не способные к действиям.

А Волк будет ломать ваш домик - это факт.

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Если бы Зеленский пришел вместе со своими слугами на Вече - он бы сделал очень неожиданный ход ферзем…

а так - повторяет историю Виктора Федоровича…

Если бы Виктор Федорович вышел на Майдан и по-отечески дал по жопе начальникам "Беркутов" и хотя бы на публику свирепствовал и говорил, что он пойдет в ЕС, то Майдан тогда бы и захлебнулся… однако же…

Правильно говорит Ю. Романенко: тупость - это наша объединяющая черта!", - отметил Франчук.

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