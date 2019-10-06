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Все про:власть (2620) олигарх (522) Портников (56) популизм (73)

 "Актуальная власть - плод олигархического реванша, который замаскирован под охлократию и триумф популизма", - Портников

Действующая в Украине власть должна сдерживаться активной частью общества, чтобы недопустить принятия необратимых для страны решений.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал журналист Виталий Портников, информирует Цензор.НЕТ.

"Актуальная власть - плод олигархического реванша, который замаскирован под охлократическое наступление и триумф популизма. Она состоит из нескольких кадровых слоёв. Есть просто откровенные идиоты и дилетанты, которые ничего ни в чем не понимают, но верят, что способны управлять. Есть проходимцы, которые рассчитывают обогатиться в наступающем хаосе. И есть профессионалы, которые променяли честь на должности", - пишет журналист.

По его мнению, такая кадровая смесь обещает Украине политический провал, экономический кризис и социальную катастрофу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль использует Зеленского и его окружение как стаю непонятливых карасей, - Портников о "формуле Штайнмайера"

Портников считает, что это будет "необходимая прививка для возобновления процесса государственного строительства".

"Но важно, чтобы власть олихархов и популистов не смогла принять решений, которые будут иметь необратимый характер.
Именно поэтому активная часть общества должна сдерживать власть", - отметил он.

Актуальная власть - плод олигархического реванша, который замаскирован под охлократию и триумф популизма, - Портников 01

Читайте также: В украинской политике нужны люди, которые осознают опасность от РФ, - Портников

Источник: https://censor.net.ua/n3152377
 
   
 Топ комментарии
 
Если Зеленский попробует замутить антимайдан то сотником у него будет:
"Актуальная власть - плод олигархического реванша, который замаскирован под охлократию и триумф популизма", - Портников - Цензор.НЕТ 5607

"Актуальная власть - плод олигархического реванша, который замаскирован под охлократию и триумф популизма", - Портников - Цензор.НЕТ 4538

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Реванш відбувся ще у 2014. А зараз вже все за інерцією - спадковість і аморальність влади кримінальної олігархії зберігається вже 28 років.
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в системе не столько олигархи виновны сколько тупой народ, который хочет все и сразу))) посмотри как полякам было плохо но они не повелись на популизм, и где они сейчас а где мы?
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Так, я про це завжди кажу. Народ заслуговує на свою владу. І те, що ми маємо - це результат 400- річного москалячого поневоленя, знищення національного генофонду, голодоморів, гулагів і репресій
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Все правильно, мы потомки быдла, иначе бы не опустились до того чтоб нами управлял ручной шут продавца воздуха
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Національний генофонд в Україні знищувався впродовж століть, особливо в останні 100 років
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А кучмо, а овоч, а петя чимось кращі за зеленого скомороха ?
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В поляків і олгархів то нема бо після розвалу совка, національно свідомі поляки не дозволили утворитися клану кримінальної олігархії - гібриду злигання криміналу і комуністичної номенклатури
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да ну, там нет богатых? и кто из наших богачей был коммунистом?))) ты не там ищешь, просто олигархи должны играть по тем же правилам как и все. если эл.энерг для всех 2,80 то почему бенины заводы платят по 1,20 ? вот в этом проблема
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Та вже так не палися , рашистська ти прокладка . Те саме заявляє і Зливний Бачок на своїх телешоу для козлорожих олігофренів
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Правда очі коле ? На тебе, чорноротого петюшку без честі і гідності, тре намордник одягти
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Не кумкай, бридка жабо з московитських драговин
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Мне очень жаль ,но Бортников умышленно впал в политический маразьм.Возраст и доллары сказываются.
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ВАЙ, какой гадкий Портников, Зюзю не лизнул..😀
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Не секрет,Мальдивский Портникова потчует имногих,многих других.
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А если б Зюзю потчевал, ты б его простил?
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Портникову респект и уважуха!!! Это один из лучших современных украинских публицистов и аналитиков, интереснейший и умнейший человек, буквально "ходячая энциклопедия"... Так лаконично и точно давать определения процессам в обществе это реально восхищает.
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Все гомосексуалисты хорошо работают языком.
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Вы экспериментируйте, но только осторожно...
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Ваша пещерная гомофобия не делает вам чести. Не желаете ли высказаться по существу вопроса, не залезая людям в постель?
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Народ дійсно повинен пройти цей період ЗЕленої овощізації, яка страшна тому , що вже не совкова, а тупо диджиталізовна . Головне, щоб вистачило сили в українців пережити цю навалу саранчі. Не всі ж післясовкові перекотипольні нащадки серед саранчі...
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На активную часть общества есть Нацгвардия , которая будет лупить эту часть, ведь они не наши сограждане, не наши дети, не на наши налоги откормленны, а приглашенные варяги....Так?
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Головне , щоб нацЖЬОНИ Авакова не виконали роль тітушок під запальничку від БЄбушки
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Нынешняя власть ввиду своей глубинной совковости, искренне считает что о народе надо думать только во время выборов, а потом хоть трава не расти, демократия же предполагает постоянное взаимодействие с общественным мнением и корректировку политик, это было во многом свойственно и Порошенко, чего греха таить, однако столь наглое пренебрежение мнением народа и бесстыдные манипуляции что мы видим сейчас значительно ускорят крах этого олигархического проекта.
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Ну на счёт "реванша олигархов" так себе заявление, Порошенко ведь тоже олигарх, и Ахметов при нём отлично себя чувствовал. Тут правильней сказать что война олигархов за сферы влияния продолжается. А страдает от этого Украина, и украинский народ.
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Все правильно сказал, а то устроили тут автократию, а вот хрен им в задницу, что бы штаны не спадали. Свою сущность эти трусы показали, опять брехня, да еще какая!! Наперсточник зе, и пианист.
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Все вірно сказав Портников.....

Зеленський не опирається на ці свої 73% лекторату, тому що розуміє що це пасіонарне і неактивне бидло,.... воно й пальцем не ворухне,щоб захистити владу Зебобиків в разі чого...... а якщо й вийде, то тільки за гроші і маленькими групками (як це було з тим антимайданом в 14 році), а цього не достатньо... Тобто Зелінський точно не збирається повторювати помилок Януковича з тими антимайданами!!!!!

Він збирається опиратися тільки на цей ОЛІГАРХІЧНИЙ КОНСЕНСУС, який довший час правив країною.... За гроші олігарха Бені, за допомогою його каналу 1+1, він став президентом і надибав найбільшу фракцію у ВР..... Наступний крок... він повертає пристарылого Кучму у переговорний процес... тобто таким хитрим чином кладе ПІНЧУКА, у свою колоду.... Далі, на угоду Ахмєтова, він збирається говорити з Путіним про Донбас..... Тобто збирається повертати цей пустий оріх у тіло України.... При чому у будья-якому статусі (хоч в статусі федеративної землі, що суперечить Конституції країни), лиш би покласти ще й Ахмєтова у цю колоду........
Залишається у цю колоду з олігархами, покласти братів Сурків, Медведчука,Фірташа..... Ну це він буде робити через Путіна, через особисті і добрі стосунки з Путіним....
Ну а олігарха Порошенка він не покладе у цю колоду,тому що зрозуміло, що у них особиста неприязнь......

Але є й погані новини для Зебобиків.... олігархічний консенсус, який був до 14 року... не такий вже стабільний і тривкий... По крайній мірі вже Порошенко поза ним... Порошенко може реально відтягнути Ахмєтова або Пінчука від Зеленського.... Тим більше з Коломойським,Фірташем,Суркісами, Медведчуком.... Пінчуку і Ахмєтову перебувати в одній колоді дуже небезпечно..... Фірташ під американським слідством, йому загрожує великий термін, Коломойський під наглядоом ФБР, всі інші (Суркіси, Медведчук) не в"їздні у США,
Та й сам Беня дуже нестабільна людина..... ЙОМУ МОЖЕ ОБРИДНУТИ ВЕЛИКА ПОЛІТИКА (як обрид великий футбол, ФК Дніпро доходив навіть до фінала ЛЕ!!!!).... а потім це все Зешобло у Раді, і самого Зелінського, залишити без фінансування і розпустити, як розпустив славетний ФК ДНІПРО...
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Ого какой провидец Портников! Олигарх президент это не плод олиргахического реванша, а клоун олигарха это плод? Все эти прозрения ничего не меняют, как и президенты.
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Маразьм Бортникова становиться ядрёней!
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