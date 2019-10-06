 "Актуальная власть - плод олигархического реванша, который замаскирован под охлократию и триумф популизма", - Портников

Об этом на своей странице в Фейсбук написал журналист Виталий Портников, информирует Цензор.НЕТ.
"Актуальная власть - плод олигархического реванша, который замаскирован под охлократическое наступление и триумф популизма. Она состоит из нескольких кадровых слоёв. Есть просто откровенные идиоты и дилетанты, которые ничего ни в чем не понимают, но верят, что способны управлять. Есть проходимцы, которые рассчитывают обогатиться в наступающем хаосе. И есть профессионалы, которые променяли честь на должности", - пишет журналист.
По его мнению, такая кадровая смесь обещает Украине политический провал, экономический кризис и социальную катастрофу.
Портников считает, что это будет "необходимая прививка для возобновления процесса государственного строительства".
"Но важно, чтобы власть олихархов и популистов не смогла принять решений, которые будут иметь необратимый характер.
Именно поэтому активная часть общества должна сдерживать власть", - отметил он.
Зеленський не опирається на ці свої 73% лекторату, тому що розуміє що це пасіонарне і неактивне бидло,.... воно й пальцем не ворухне,щоб захистити владу Зебобиків в разі чого...... а якщо й вийде, то тільки за гроші і маленькими групками (як це було з тим антимайданом в 14 році), а цього не достатньо... Тобто Зелінський точно не збирається повторювати помилок Януковича з тими антимайданами!!!!!
Він збирається опиратися тільки на цей ОЛІГАРХІЧНИЙ КОНСЕНСУС, який довший час правив країною.... За гроші олігарха Бені, за допомогою його каналу 1+1, він став президентом і надибав найбільшу фракцію у ВР..... Наступний крок... він повертає пристарылого Кучму у переговорний процес... тобто таким хитрим чином кладе ПІНЧУКА, у свою колоду.... Далі, на угоду Ахмєтова, він збирається говорити з Путіним про Донбас..... Тобто збирається повертати цей пустий оріх у тіло України.... При чому у будья-якому статусі (хоч в статусі федеративної землі, що суперечить Конституції країни), лиш би покласти ще й Ахмєтова у цю колоду........
Залишається у цю колоду з олігархами, покласти братів Сурків, Медведчука,Фірташа..... Ну це він буде робити через Путіна, через особисті і добрі стосунки з Путіним....
Ну а олігарха Порошенка він не покладе у цю колоду,тому що зрозуміло, що у них особиста неприязнь......
Але є й погані новини для Зебобиків.... олігархічний консенсус, який був до 14 року... не такий вже стабільний і тривкий... По крайній мірі вже Порошенко поза ним... Порошенко може реально відтягнути Ахмєтова або Пінчука від Зеленського.... Тим більше з Коломойським,Фірташем,Суркісами, Медведчуком.... Пінчуку і Ахмєтову перебувати в одній колоді дуже небезпечно..... Фірташ під американським слідством, йому загрожує великий термін, Коломойський під наглядоом ФБР, всі інші (Суркіси, Медведчук) не в"їздні у США,
Та й сам Беня дуже нестабільна людина..... ЙОМУ МОЖЕ ОБРИДНУТИ ВЕЛИКА ПОЛІТИКА (як обрид великий футбол, ФК Дніпро доходив навіть до фінала ЛЕ!!!!).... а потім це все Зешобло у Раді, і самого Зелінського, залишити без фінансування і розпустити, як розпустив славетний ФК ДНІПРО...