 "Актуальная власть - плод олигархического реванша, который замаскирован под охлократию и триумф популизма", - Портников

Об этом на своей странице в Фейсбук написал журналист Виталий Портников, информирует Цензор.НЕТ.

"Актуальная власть - плод олигархического реванша, который замаскирован под охлократическое наступление и триумф популизма. Она состоит из нескольких кадровых слоёв. Есть просто откровенные идиоты и дилетанты, которые ничего ни в чем не понимают, но верят, что способны управлять. Есть проходимцы, которые рассчитывают обогатиться в наступающем хаосе. И есть профессионалы, которые променяли честь на должности", - пишет журналист.

По его мнению, такая кадровая смесь обещает Украине политический провал, экономический кризис и социальную катастрофу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль использует Зеленского и его окружение как стаю непонятливых карасей, - Портников о "формуле Штайнмайера"

Портников считает, что это будет "необходимая прививка для возобновления процесса государственного строительства".

"Но важно, чтобы власть олихархов и популистов не смогла принять решений, которые будут иметь необратимый характер.

Именно поэтому активная часть общества должна сдерживать власть", - отметил он.

Читайте также: В украинской политике нужны люди, которые осознают опасность от РФ, - Портников