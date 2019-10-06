EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Обирай свідомо
 Политика Украины
  345  26
Материалы по теме:
Все про:Луганщина (4196) Нацполиция (10185) правоохранительные органы (341) Троян (173)

 Полицейские продолжат нести службу в Золотом-4 и Катериновке после разведения сил, - Троян

Несмотря на анонсированное разведения военных сил на участке вблизи г. Золотое, полицейские продолжат нести службу в г. Золотое-4 и с. Катериновка.

Об этом заместитель председателя Национальной полиции Украины Вадим Троян заявил во время встречи с жителями г. Золотое-4 на Луганщине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Уже сегодня мы увеличиваем количество сотрудников полиции, которые в составе пеших и автопатрулей будут реагировать на вызовы и сообщения граждан и обеспечивать публичную безопасность в населенных пунктах на линии соприкосновения", - отметил Троян.

Также, заместитель председателя Нацполиции анонсировал в г. Золотое-4 личный прием граждан начальником полиции Луганской области Сергеем Колесником для решения всех насущных проблем жителей, входящих в компетенцию полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Если раньше отношение к украинской армии было "эти бендеровцы" или "эти вояки", то сейчас это "наши". И "не отпускайте их никуда" - экс-глава Попаснянской РГА Шакшун

"Мы уже имеем пример успешной работы правоохранителей после разведения войск в стратегическом пгт. Станица Луганская. Там местные жители тоже имели опасения относительно своей судьбы после перемещения военных на новые рубежи. На передовой линии тогда оказались бойцы батальона полиции "Луганск 1", нацгвардейцы и пограничники. И они в полном объеме выполняют возложенные на них задачи по обеспечению правопорядка и безопасности украинских граждан", - отметил Троян.

Также смотрите: На мосту в Станице Луганской открыли временный переход, все работы планируют завершить до 15 ноября. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3152376
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Против ДРГ??? **** вас всех под трибунал надо!
 показать весь комментарий
 
 
Мне вот интересно, если за Украину на майда вышло 10 тыс человек, то где антимайдан за Зеленского? Полицейские продолжат нести службу в Золотом-4 и Катериновке после разведения сил, - Троян - Цензор.НЕТ 7369 или они как их гарант ссут в баночку? Полицейские продолжат нести службу в Золотом-4 и Катериновке после разведения сил, - Троян - Цензор.НЕТ 3059
 показать весь комментарий
 
 
бОгдан не встиг проплатити антимайдан.
 показать весь комментарий
 
 
Ты чё! Их же 73%! Ща как ....... как ........ как .......
 показать весь комментарий
 
Оставить полицейских на растерзание обдроченцам! Браво, зебильё!
 показать весь комментарий
 
 
В каком качестве? В качестве республиканской милиции?
 показать весь комментарий
 
 
Коли туди расіянське бидло з автоматами зайде на броньованій техніці де будуть поліцейські службу нести? Чи разом будуть?
 показать весь комментарий
 
 
Честно, если бы из нашего города уходила Украина, мы бы поперек дороги легли!
Не дай Бог, с такой властью разведение может и до нас добраться....
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Истерики продолжаются...Властелины клавиатуры и повелители монитора с диванов брызжут жидкой соей. В чём задержка? В военкомат и ребят поменяйте на передке!
 показать весь комментарий
 
 
А ты с какого, говоришь, окопа брызжешь жидким?
 показать весь комментарий
 
 
Ты уже пакуешь рюкзак со сменными кальсонами и на пути в военкомат?
 показать весь комментарий
 
Представляю как мусора против танков воевать будут. Шоу буде хорошее))), если не сбегут разумеется.
 показать весь комментарий
 
 
НикоХунта‏ @NikoHunta 13 ч.13 часов назад

Полицейские продолжат нести службу в Золотом-4 и Катериновке после разведения сил, - Троян - Цензор.НЕТ 6572

Глянул результаты 2 тура по Станице и Золотому Клоун: Станица - в среднем 83%, Золотое - 93%
Так а какого хера вы там протестуете? Вы сами выбрали свое будущее Если шо ЗСУ вернется Хуже ж не будет.
Клоун отвечает
 показать весь комментарий
 
 
Ну значит не бросают на произвол как последнее время страхов нагоняют
 показать весь комментарий
 
 
да все пошутили немного и хватит... шановний пане Верховний головнокомандувач Збройних Сил України ПЕТРО ПОРОШЕНКО армия чекае на вашi вказiвки
 показать весь комментарий
 
Воскркесенье...в дурдоме каникулы. Или сбежало?
 показать весь комментарий
 
 
Только прицепят колорадские ленточки и продолжат. Они этого 5 лет ждали.
 показать весь комментарий
 
 
Ну вот и хватит, зачем нагнетать напряженность, все и так на нервах, раздраженные, малейшая искра и...лучше от беды подальше, а после выборов оно само утрясется как-то
 показать весь комментарий
 
 
Ну если там так безопасно то бери Ленку-бренд и дитей да на отдых туда
 показать весь комментарий
 
 
Так отправьте их сразу в Донецк,Луганск, раз они такие робокопы. Совсем ипанулись...
 показать весь комментарий
 
Шо оно несет. И что полицейские смогут сделать против бурятов на БМП, снайперов и минометов как минимум.
 показать весь комментарий
 
а потом подтянутся "милиция лнр", "кгб лнр", "шахтеры", "трактористы" - они же "имеют право за порядком следить". гибридный отжим территорий - это фишка кремля. а то что творит зе - как минимум "политическая наивность".
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх