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 Не понимаю, почему власть продолжает настаивать на одностороннем отводе наших военных, - Фриз

Односторонний отвод войск вдоль линии разграничения на Донбассе - это непродуманное стратегически и тактически поведение новой власти, которое может привести к потере Украиной своих территорий.

Об этом сказала народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Ирина Фриз во время Всеукраинского вече на Майдане "Остановим капитуляцию", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Я бы сейчас говорила о том, что говорят жители. В частности, волонтеры Харьковщины сообщают, что жители Золотого отказываются оставаться в городе после того, как оттуда уйдут украинские военные. Это очень ошибочный сигнал, потому что мы понимаем, что они не доверяют другой стороне, которая придет и будет их грабить. Если жители, которые находятся на линии соприкосновения, понимают это, то я не представляю, почему власть продолжает настаивать на одностороннем отводе наших военных.

Односторонний отвод осенью прямо в чистое поле ... Это абсолютно непродуманная, ни стратегически, ни тактически линия поведения новой власти, и она должна понять, что подобным образом мы реально сдаем наши территории. Именно поэтому сегодня во всех городах Украины собрались люди сказать "Нет капитуляции", потому что нам не нужен мир такой цене, ценой жизней наших военных, ценой жизней наших граждан, которые не хотят жить на территории, которая будет оставлена ​​нашими военными", - сказала Фриз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белый флаг мира, который нам сегодня предлагают, - это флаг капитуляции, - Порошенко

Она отметила, что общество не поддерживает действий власти и это может превратиться в сопротивление.

"Ни военные, ни гражданские не поддерживают действий власти, это может вылиться в сопротивление действиям власти и неприятие того, что делает власть. Мы говорим о необходимости остановиться и учесть мнение активных граждан, которые понимают, что такое война, которые теряли своих друзей, братьев, родных, знают, какую цену Украина в течение 6 лет заплатила за свою независимость. Мы будем бороться за свою независимость, чтобы Украина оставалась свободным, независимым и суверенным государством", - добавила Фриз.

Читайте также: Президент публично обозначил "красные линии". Обнародование стратегии не всегда полезно, - Яременко сообщил, что Зеленский не будет отчитываться в Раде о переговорах с РФ

Источник: https://censor.net.ua/n3152375
 
   
 Топ комментарии
 
Патаму шта там наши люди и нада договориться где-та па сиридине Не понимаю, почему власть продолжает настаивать на одностороннем отводе наших военных, - Фриз - Цензор.НЕТ 9154
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24-й Отдельный Штурмовой Батальон ВСУ <<Айдар>> отказался подчиняться президенту В.Зеленскому.
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Патаму шта там наши люди и нада договориться где-та па сиридине
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Ну ворог, же ворог України Вовік скотиняка Зєлєнськая. Це українці нутром відчувають.
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Какую-то часть территорий может и потеряем но жизни молодых парней сохраним а это как сказал Зеленский намного ценнее
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а потом потеряем в 1000 раз больше отвоевывая эти территории
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А с чего ты решил что их кто-то собирается отвоевывать?
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...а ты себе уже белый билет прикупило, зеленопузое?
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"как сказал Зеленский". Ну-ну. А свои мысли есть? Или только, "как сказал Зеленский"?
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Он лидер нации и за ним три четверти украинского народа причем лучшей его части.
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Это любопытно. А почему ни один человек из этой "лучшей части" не признался вслух, что он голосовал за "лидера нации"? Статистика показывает, что три четверти - это жители с пониженным айкю.
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Но ведь в реале надо говорить с Путиным. Это он же финансово и военной техникой поддерживает донецкий криминал, который априори не заинтересован в приходе государственных интститутов в свою уголовную малину.
С кем договариваться? С урками? С предателями? С совковыми пенсами, которых невозможно ни в чём переубедить по определению?
С кем и о чём в принципе договориваться?
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Украиной своих территорий.
Об этом сказала народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Ирина Фриз Источник: https://censor.net.ua/n3152375
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Сначала спасем Украину. А с зебилов позже спросим!!!
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...ты, что ли, спросишь, воен номерной? Не розумію, чому влада продовжує наполягати на односторонньому відведенні наших військових, - Фріз - Цензор.НЕТ 3091
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chetti ne fotte porcha troia.
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Галина бланка, тебе чего? Гоу фак йорселф, рашн хоор.
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Фриз.....твои родственник воевали? Или только бабло коррупционное считали?
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Я понимаю,что ты воевал. С другой стороны.
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А в твою хату когда бандюк вломится ты будешь жопу ему лизать?!
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Точно так же как и твои с кацапским хером во рту, терпилы
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Потому что это не власть это кодла ПРЕСТУПНИКОВ
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Только если подсчитать сотрудников Рошен с семьями, а ещё и другие предприятия "слепых глухих трастов"..
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Прокиньтеся вже. Порошенко вже півроку ніхто. Нині в Україні інший президент
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Як ніхто, у нього та його полічників відібрали увесь підконтрольний їм бізнес і вони не можуть зі своїх підприємств примусово привозити людей на мітинги?
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Евгений Калашников - пасть свою свинорылою закрой, лугандонец-переселенец херов. Ты со своими соплименниками уже войну развязал между Украиной и рускими скотами.
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...не учи других мыть руки, когда сам в грязи по уши
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24-й Отдельный Штурмовой Батальон ВСУ <<Айдар>> отказался подчиняться президенту В.Зеленскому.
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Красавцы. Так и нужно поступать со шмарклей Не понимаю, почему власть продолжает настаивать на одностороннем отводе наших военных, - Фриз - Цензор.НЕТ 5041
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Пристайко как там? Сможет хоть "найвидатнішого політика **********" удержать,когда говнокомандующий побежит приструнить этих гадов?
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В нього вже руки зтерті так він аплодує Зеленьскому.
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свои уже отбил в апплодисментах пэдроту мальдифскому?
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От чого ти тут трешся, тут горілки нема, йди собі деінде.
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Начало нашего конца...чему здесь радоваться?
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Вашего - в смысле, зефилитечского? Очень на это надеюсь.
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Имеют полное право не выполнять преступные антиконституционные приказы
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А че тут понимать? Предательство внезапное и трудно подающееся пониманию. Власть продавливает интересы кремля любой ценой и свои собственные интересы, в то время пока 73% доедают вчерашнюю порцию брехни
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Просто второй частью они не распоряжаются но допустить бессмысленной гибели пацанов не хотят вот и отводят чтобы просто перестали стрелять как и обещал Зеленский
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Пусть спросит своего шфа, что он подписал в Минске.
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Потому что с ********** санкции не снимут, Европе это не выгодно, а Коломойский у них на крючке.
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Патаму ша нужна сериальчики в раиссю прадавать!. Патаму ша игарьвалеричу на западе не рады, а в раиссе заповедник таких игарьвалеричей. Шо вам,петеботы, не ясна?
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Потому что власть антиукраинская, и для этого они и шли во власть ,чтобы сдавать украинскую землю кровавому московскому узурпатору.
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Специально для Партии Порошенко напомнию.

"Российский постпред сказал, что лидеры Украины, Франции, ФРГ и России по итогам их встреч в Париже в 2015 г. и в Берлине в 2016 г. пришли к пониманию о необходимости разведения сил и средств в Станице Луганской, Петровском и Золотом, а также письменной фиксации в Трехсторонней контактной группе "формулы Штайнмайера".
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Пришли к пониманию и выполнили, виляя зелёным хвостиком - это разные вещи.

Для партии сопли поясняю.
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бесполезно, у них мозгов нет, при чем, они его сами и выковыряли, с радостью... оне устали...
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Одностороннее?
Лжёт как и её шеф порошенко!
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https://www.meme-arsenal.com/memes/0514e432186bb38e7d17f37f2300e976.jpgНе понимаю, почему власть продолжает настаивать на одностороннем отводе наших военных, - Фриз - Цензор.НЕТ 6542
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А что тут понимать, клоун и ко, решили что они разбираются в военно-тактической обстановке лучше всех.
Зе и ко, закончили вьісшую школу по обсьіранию всех и вся, так что за профессионализм можно не сомневатся, закидают гавном любого врага
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Вопрос риторический - так это и есть "работа" предателей сдавать свою землю врагу.
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Потому что "наша власть" сейчас, это предатели, это откровенные враги Украины, которые уже даже этого и не скрывают!
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Петин путч?
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🤣🤣🤣Когда это было при порохе ее это устраивало
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А когда это было при порохе, напомни, ненка?

Чтоб добровольно, а не вынужденно, оставляли свои позиции?
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хы! ты склеротик? так пей циннаризин.
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Лена италлена, вас опять выпустили?

Надолго?
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ещё лолка пэдротная в тюрьмы сажала за непослушание! шушара.
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Тайные тюрьмы СБУ? Знаем, плавали.Ну как там моника вафлотная уже их обнаружила, ленчик? Чи ще шукає?
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Почему именно Мертвечук, рыгоаналы, сепары и ***** с таким рвением пропихивают нам свою формулу Сранмаера? Кто то верит что ети твари которые радовались окупации крыма и дамбаса сейчас хотят добра Украине? Кто то из етих тварей хоть требовал вернуть Украине крым?
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ЗЕ!ля, спускай мандель с поводка!

У борИги всё равно не хватит денег на лечение от бешенства всех, кого она покусает!
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не зря они вчера, в ШАББАТ, собрались! И вовсе не отвод ВСУ обсуждали, а предстоящее вече - шо делать, куда, если шо, сматываться или разгонять народ. Не понимаю, почему власть продолжает настаивать на одностороннем отводе наших военных, - Фриз - Цензор.НЕТ 560
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Если прекращение огня показало что нельзя верить орде, то не тоже самое будет с отводом войск...Нас опять кинут!
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Порох просто лапочка, по сравнению с этим чертом бакановским, тут пальцев на руках и ногах не хватит что бы все казусы и инциденты позорны пересчитать, за каких то 100 с лишним дней! Это талант нужно иметь, что бы все спаскудить за такой короткий срок.
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Одностороннего отвода не будет, Зеленскому просто не дадут это сделать и пофигу сколько у него депутатов, да он и сам поймет теперь , чем это для него закончится, мы не в Америке, импичмент будет очень жестаий
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Вофка ты же любишь публику и стадионы собирать. Бери рояль и выходи с хаты . Или купить Майдан не получается, вот и забился под стол
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Поправка 2 в Конституции США позволяет осуществить право народа на восстание, упомянутое в тексте Декларации независимости, в том случае, если правительство США грубо нарушит права американцев и Конституцию.
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Я вообще не пойму, как можно было выбрать клоуна, жида, зрадника Украины в президенты...
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Дык выбирали то, уставшие от войны диванные бойцы и ватные умы!
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Люди которые собрались воевать с русней до падения Москвы - испугались 13 капель дождя .....
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ЗеДебилы, передайте вашему кумиру имитирующему как игру х..м на рояле, так и любовь к Украине.Ну и себе немного возьмите.

Не розумію, чому влада продовжує наполягати на односторонньому відведенні наших військових, - Фріз - Цензор.НЕТ 7351
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что то не видно и не слышно зеленой сопли.... может уже в Ростове готовится к пресс конференции? Не розумію, чому влада продовжує наполягати на односторонньому відведенні наших військових, - Фріз - Цензор.НЕТ 667
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Зе,заведи дело за все преступления пыдрота и посади его, иначе это диабетное чмо не успокоится.
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