 "Такого количества на Майдане не видел давно. Пусть кто-то попробует сказать про купленных людей", - Береза. ФОТО

Об этом экс-нардеп написал на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Такого количества людей на Майдане я не видел очень давно. Теперь пусть кто-то попробует рассказать сказку про купленных или свезенных людей на Майдан", - отметил политик.

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Напоминаем, 6 октября в центре Киева, на Майдане Незалежности, проходит акция "Остановим капитуляцию".