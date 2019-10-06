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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 "Такого количества на Майдане не видел давно. Пусть кто-то попробует сказать про купленных людей", - Береза. ФОТО

Бывший народный депутат Борислав Береза отмечает массовость акции на Майдане Незалежности в Киеве и не верит, что столько людей могло собраться за деньги.

Об этом экс-нардеп написал на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

Такого количества на Майдане не видел давно. Пусть кто-то попробует сказать про купленных людей, - Береза 01

"Такого количества людей на Майдане я не видел очень давно. Теперь пусть кто-то попробует рассказать сказку про купленных или свезенных людей на Майдан", - отметил политик.

Такого количества на Майдане не видел давно. Пусть кто-то попробует сказать про купленных людей, - Береза 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Офиса Президента Богдан считает, что акция "Ні - капітуляції" организована за деньги

Такого количества на Майдане не видел давно. Пусть кто-то попробует сказать про купленных людей, - Береза 03

Напоминаем, 6 октября в центре Киева, на Майдане Незалежности, проходит акция "Остановим капитуляцию".

Такого количества на Майдане не видел давно. Пусть кто-то попробует сказать про купленных людей, - Береза 04

Источник: https://censor.net.ua/n3152371
 
   
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зе скажуть Порох проплаив , адназначно , не дають маладому лідеру здавати Неньку.
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Ух Береза! Ну дуб точно! Ай красавец, умыл и размазал сопли!Красава!
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Господин Береза, не перегибайте палку.
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Піздєц зешмарклі і його зекретинам. Навіть швидше, ніж я очікував. Вітаю цей процес. Прокацапським жидам не місце в Україні.
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Люди молодцы ,власть всегда надо гонять сцанными тряпками ,это всегда полезно ... "Такого количества на Майдане не видел давно. Пусть кто-то попробует сказать про купленных людей", - Береза - Цензор.НЕТ 9892
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да не, реально, я седня не хочу воевать, можид завтра, если военкомат не раздолбят ракетами.
походу начинается что-то плохое.
власть начала то.
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Щаз Богдан в фотошопе нарисует еще пару картинок под скриншотьі и окажется, что финансируют их штатьі, ***** и бенладен
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И этот тут как тут. Да вали уже в свой Израиль, как ты уже достал!
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А ту как?))Ты уже сидишь во Франции, вот и сиди)
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Порошенко с женой на месте массового расстрела людей. Обратите внимание на скорбящие лица.
"Такого количества на Майдане не видел давно. Пусть кто-то попробует сказать про купленных людей", - Береза - Цензор.НЕТ 893
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Обратите внимание на потужну охорону от народного гнева - "Такого количества на Майдане не видел давно. Пусть кто-то попробует сказать про купленных людей", - Береза - Цензор.НЕТ 2173

если этот чел с зонтиком действительно секюрити

а что было бы с ЗЕльоной жабой ?
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Забув про: "-Гражданских отсечь!"...
До цього ідіота охорона людей на 100 метрів не підпускала.
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а какой еще идиотизм вам говорят?)) помнится, то самое видео где "Порох убегал" - выявилось очередным фейком для зебилов.. которые они до сих пор орут..
"Такої кількості на Майдані не бачив давно. Нехай хтось спробує сказати про куплених людей", - Береза - Цензор.НЕТ 6229
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ага, обращаем внимание на "траурные лица" в день памяти жертв голодомора

"Такого количества на Майдане не видел давно. Пусть кто-то попробует сказать про купленных людей", - Береза - Цензор.НЕТ 8658
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Так уже смотрящий за зеБЕНИНой Моникой, сказал, что майдан проплаченный))
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Уже доигрался. Это не прибором по роялю стучать
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Проплаченная массовка причем совсем небольшая в сравнении с майданом 2013- 2014 и проплатить такое действо не нужно много денег, хватит 1 часа работы "Рошена"
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Сравни сколько было в начале в 13м, кацап, и убейся об стену
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Не льсти себе типа "згадала баба як дивкой була". Кончились майданы а завоевания все вы просрали на службе олигархов как пушечное дешевое мясо. Богдан вам не Янукович, размажут как членом по пианино
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не.. до дідро тобі далеко ти пУТІНСЬКЕ ДІДЛО
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Кацапчик, сам то готов пушечним мясом стать на Донбассе за свое Пуйло и "срюзький мир"?
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молодцы!
зеЛю на ростов вместе с богданом и портновым! "Такого количества на Майдане не видел давно. Пусть кто-то попробует сказать про купленных людей", - Береза - Цензор.НЕТ 4710
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Главный вопрос сколько это продлится. После 14-го года протестующие обычно больше одного дня не выдерживают.
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Головне - не піддаватися на провокації. Бо там чимало персонажів, які б хотіли скористатися протестами на догоду власним шкурним інтересам.
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Береза сбитый хитрожопый летчик который ищет новых лохов для того что бы обратно пролезть в власть. "Такого количества на Майдане не видел давно. Пусть кто-то попробует сказать про купленных людей", - Береза - Цензор.НЕТ 6404
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Вопрос то в чём: ЗЕ не решил ни одного вопроса в экономике но родину уже продаёт - немедленно. Спешит Овощу в Ростове корпоративы закатывать
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Вечером посмотрим как будут деньги раздавать.
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бляхер шукає нових лохів, які б його годували?
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Та пофиг на рыгозебилов, их и так права голоса лишат
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Настоящее имя бывшего нардепа Березы - Борислав Фимович Бляхер. А вообще евреи обожают устраивать любые! революции и активнейшим образом в них участвуют и неважно какая цель и программа, главное - личная выгода,драйв и самозанятость.
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Это Майдан?
Тысяча-полторы?
Из 10ти милионного города? Из 40ка миллионной страны?
И это количество, которое меньше статистической погрешности, пытается изменить курс страны на прекращение войны???
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Ну а какие ж еще? Украинцы просто так собираются разве что пива забухать "Такої кількості на Майдані не бачив давно. Нехай хтось спробує сказати про куплених людей", - Береза - Цензор.НЕТ 8003
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