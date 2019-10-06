 "Такого количества на Майдане не видел давно. Пусть кто-то попробует сказать про купленных людей", - Береза. ФОТО

Об этом экс-нардеп написал на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Такого количества людей на Майдане я не видел очень давно. Теперь пусть кто-то попробует рассказать сказку про купленных или свезенных людей на Майдан", - отметил политик.
Напоминаем, 6 октября в центре Киева, на Майдане Незалежности, проходит акция "Остановим капитуляцию".
походу начинается что-то плохое.
власть начала то.
если этот чел с зонтиком действительно секюрити
а что было бы с ЗЕльоной жабой ?
До цього ідіота охорона людей на 100 метрів не підпускала.
зеЛю на ростов вместе с богданом и портновым!
Тысяча-полторы?
Из 10ти милионного города? Из 40ка миллионной страны?
И это количество, которое меньше статистической погрешности, пытается изменить курс страны на прекращение войны???