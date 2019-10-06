 "Сегодняшний Майдан - это месседж власти: остановиться", - Гайдукевич

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Европейская Солидарность", об этом заявил член президиума Центрального совета политсилы Виталий Гайдукевич во время Всеукраинского вече на Майдане "Остановим капитуляцию", которое проходит в Киеве.
"Власть не готова слышать людей, и то видеообращение с объяснениями, которое несколько дней назад было обнародовано президентом, было ни о чем. Там не было видно человека, который хочет слышать и по результатам услышанного что-то делать для страны. Поэтому трудно прогнозировать, появится ли это "слышать" после сегодняшней акции, которая проходит как в столице, так и во всех крупных городах Украины", - заявил он.
Гайдукевич отметил, что люди, которые пришли на Майдан в Киеве, и на майданы по Украине, они пришли не противостоять, они пришли заявить, что они граждане этой страны, которых не устраивает, то, что власть отказывается от государственности Украины. Ведь отводить украинские войска со своей территории во время войны - это предательство государственных интересов.
Он подчеркнул: "Первое, что хотят люди, стоящие на Майдане - они хотят, чтобы их начали слышать, и прислушались. Их основное стремление сегодня - это вступить в прямой диалог с людьми, которые по состоянию на сейчас находятся на Банковой в роли руководства государства".
Также Гайдукевич отметил, что не стоит говорить о какой-то радикализации ситуации, стоит только понимать, что любая имплементация, любой формулы должна проходить через парламент.
"Есть еще впереди несколько шагов, которые должна сделать власть и эти несколько шагов являются несколькими шансами для Зеленского остановиться. Сегодняшний Майдан - это месседж власти: остановиться", - добавил он.
Состояние самого богатого гражданина Украины на этот раз оценили в 7,7 миллиардов американских долларов.
Главный олигарх страны по-прежнему сохраняет внушительный отрыв от своих преследователей: у Виктора Пинчука, занимающего второе место в рейтинге, 1,66 миллиардов долларов США; а состояние замыкающего тройку лидеров Игоря Коломойского, по мнению составителей ТОПа, сейчас оценивается в 1,5 миллиарда американских долларов.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/332861-sostojanie_rinata_ahmetova_otsenili_v_77_mlrd
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теперь смело могут упрекать
А бабы ещё нарожают (с)
У бюджет для Міноборони чиновники заклали суму, яка вполовину менша за озвучену Генштабом. Необхідні кошти становлять 220 млрд грн. Однак військове відомство отримає всього 102 млрд.
На статтю "Розвиток, закупівля, модернізація і ремонт озброєння, військової техніки, засобів і обладнання" передбачено 16,6%. Це не відповідає стандартам НАТО, які передбачають від 25 до 30% оборонних витрат. Цього року передбачалось 16,97% оборонних витрат.
За словами Валентина Бадрака, директора Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння (ЦДАКР), армія України, яка воює, 2020-го не наблизиться до високотехнологічної, навіть якщо вдасться створити "державу у смартфоні".
"Хоча з самого початку команда Зеленського й не приховувала, що оборонка й армія не потрапляють до сфери пріоритетів перебудови країни, реально проєкт бюджету й програма уряду для низки експертів стали відчутним сигналом, що державний корабель може взяти ризикований курс. Або навіть помилковий", - зазначив експерт.
https://newsua.one/news/armiya-nedootrimae-50-neobhidnogo-finansuvannya-nastupnogo-roku.html
Она "закончится" на Донбассе, а дальше она придет к тебе домой в Харьков и Одессу, или где ты там воняешь.
Или ты думаешь что ***** сожрав Донецк успокоится?
Ви 5 років з піною верещали про лоліту агента путіна, а тепер здійняли вереск що пеця проплатив мітинг ні капітуляії по формулі путіна штанмаєра яку радісно схавав зелена шмаркля.
Дати вам снікерс з лісовими горіхами?
И ведь он готов на все 100% это сделать. Тем более, что промыватели ни шаг не от него не отходят. Даже уши контролируют.
жы2
хватит власть себе перетягивать
громада сама разберется
и пример французов нам наверное подойдет, больше чем штайнмайера
Гайдукевич Віталій Віталійович Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії.
З 2013 - ведучий вечірніх новин «5 каналу».
З 2014 року ведучий «Час. Підсумки дня». «Час. Підсумки Дня» - українське підсумкове інформаційно-аналітичне ток-шоу, що висвітлює головні політичні події та новини, які відбулися протягом дня. Виходить на 5 каналі з 27 лютого 2012 року
Ещё один шоколадник с петиного канала. И какие мысли он может озвучивать, кроме?
Фактично єдиний не малий канал котрий завжди витягував Україну з гнойномірного міра і відкривав вікно в цивілізацію.