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 "Сегодняшний Майдан - это месседж власти: остановиться", - Гайдукевич

Тысячи людей на Майдане в Киеве и на майданах во многих городах Украины - это обращение к президенту с призывом их услышать, сделать выводы из услышанного и отреагировать на их мнение и позицию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Европейская Солидарность", об этом заявил член президиума Центрального совета политсилы Виталий Гайдукевич во время Всеукраинского вече на Майдане "Остановим капитуляцию", которое проходит в Киеве.

"Власть не готова слышать людей, и то видеообращение с объяснениями, которое несколько дней назад было обнародовано президентом, было ни о чем. Там не было видно человека, который хочет слышать и по результатам услышанного что-то делать для страны. Поэтому трудно прогнозировать, появится ли это "слышать" после сегодняшней акции, которая проходит как в столице, так и во всех крупных городах Украины", - заявил он.

Гайдукевич отметил, что люди, которые пришли на Майдан в Киеве, и на майданы по Украине, они пришли не противостоять, они пришли заявить, что они граждане этой страны, которых не устраивает, то, что власть отказывается от государственности Украины. Ведь отводить украинские войска со своей территории во время войны - это предательство государственных интересов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белый флаг мира, который нам сегодня предлагают, - это флаг капитуляции, - Порошенко

Он подчеркнул: "Первое, что хотят люди, стоящие на Майдане - они хотят, чтобы их начали слышать, и прислушались. Их основное стремление сегодня - это вступить в прямой диалог с людьми, которые по состоянию на сейчас находятся на Банковой в роли руководства государства".

Также Гайдукевич отметил, что не стоит говорить о какой-то радикализации ситуации, стоит только понимать, что любая имплементация, любой формулы должна проходить через парламент.

"Есть еще впереди несколько шагов, которые должна сделать власть и эти несколько шагов являются несколькими шансами для Зеленского остановиться. Сегодняшний Майдан - это месседж власти: остановиться", - добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Участники вече "против капитуляции" пришли под Офис Президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3152368
 
   
 Топ комментарии
 
А свинья то оказалась зеленая и к тому же zебанутая! "Сегодняшний Майдан - это месседж власти: остановиться", - Гайдукевич - Цензор.НЕТ 1688
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Народ на выборах дважды дал четкий месседж тебе и твоему хозяину, куда вам идти...
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А следующий "месседж" после "остановки" будет "Почему Зеленский не заканчивает войну? Почему Зеленский ничего не делает? Почему по нам стреляют? " и так далее.
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...Бизнесмен и экс-нардеп Ринат Ахметов в очередной раз возглавил рейтинг 100 самых состоятельных украинцев.Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.
Состояние самого богатого гражданина Украины на этот раз оценили в 7,7 миллиардов американских долларов.
Главный олигарх страны по-прежнему сохраняет внушительный отрыв от своих преследователей: у Виктора Пинчука, занимающего второе место в рейтинге, 1,66 миллиардов долларов США; а состояние замыкающего тройку лидеров Игоря Коломойского, по мнению составителей ТОПа, сейчас оценивается в 1,5 миллиарда американских долларов.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/332861-sostojanie_rinata_ahmetova_otsenili_v_77_mlrd
...
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Ты лучше зебобик, напиши что коломойский начал торговлю с РФ,
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можеш і ти про клоуна згадати ...мені мохнате рило коломойши нічим не краще за рило рудого кнура
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По ночам не снится порох который тебя обокрал не? У ты болезный, к частью не лечится твоя хворь.
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Порошенко - бандит,Зеленский - бандит. В чем отличие? В том только, что Порошенко не успел распродать иностранным олигархам украинскую землю, а это ЧМО успеет. В том, что Порошенко не успел ввести в действие Минские соглашения, боялся, а этот введет. Кто мешал Порошенку отказаться вообще от минских соглашений и перейти на другой формат?
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Номерная, кто тебе сказал что порох бандит? твои друзья или работодатели? Или телевизор мозги промыл? Бандитом был ЗЕк, и он сейчас далеко и не может прогуливаться спокойно по улицам. Петр может, еще может взлохматить любого, будь то канцлер или просто зебил какой то. Но вот, было бы ума и мудрости по более, такие тупые посты бы не выскакивали, но увы увы.
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А свинья то оказалась зеленая и к тому же zебанутая!
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АСТАНАВИТЕСЬ! Все правильно, никаких майданов и анархии, просто иногда нужно напоминать что мы не в рашке и царь не решает все единолично
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Народ на выборах дважды дал четкий месседж тебе и твоему хозяину, куда вам идти...
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Угу...За пороха в 2014-ом поболее голосовали😂 Что не помешало ему уйти.
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Подстилка, рупор 5-ко канала помойки информационной. Холуй Порошенко вякает.
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мне Зе пофиг в отличии от тебя соевого порохожопа.
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ну да, предыдущие гайдукевечи только занимались тем, что слушали людей "Сегодняшний Майдан - это месседж власти: остановиться", - Гайдукевич - Цензор.НЕТ 9686
теперь смело могут упрекать
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Через це вони втратили довіру людей, це саме чекає на Зеленського.
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те саме чекає, але довіра не потрібна, до влади головне, що дійшли на 5 років, набрехали, а коли совісті нема, то нема проблем, Зеленьский теж буде потім розказувати...який він видатний, як зараз Порошенко
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Остановиться и стоять под обстрелами ещё 5 лет, как завещал Пётр Алексеевич!
А бабы ещё нарожают (с)
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нет ...ля отойти до Харькова и стоять под обстрелами там
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Даже так? Не слышал такого от ПАП, но в принципе не удивлён. Тот кто сдал Дебальцево может и Харьков сдать.
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АРМІЯ НЕДООТРИМАЄ 50% НЕОБХІДНОГО ФІНАНСУВАННЯ НАСТУПНОГО РОКУ



"Сегодняшний Майдан - это месседж власти: остановиться", - Гайдукевич - Цензор.НЕТ 5759

У бюджет для Міноборони чиновники заклали суму, яка вполовину менша за озвучену Генштабом. Необхідні кошти становлять 220 млрд грн. Однак військове відомство отримає всього 102 млрд.

На статтю "Розвиток, закупівля, модернізація і ремонт озброєння, військової техніки, засобів і обладнання" передбачено 16,6%. Це не відповідає стандартам НАТО, які передбачають від 25 до 30% оборонних витрат. Цього року передбачалось 16,97% оборонних витрат.

За словами Валентина Бадрака, директора Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння (ЦДАКР), армія України, яка воює, 2020-го не наблизиться до високотехнологічної, навіть якщо вдасться створити "державу у смартфоні".
"Хоча з самого початку команда Зеленського й не приховувала, що оборонка й армія не потрапляють до сфери пріоритетів перебудови країни, реально проєкт бюджету й програма уряду для низки експертів стали відчутним сигналом, що державний корабель може взяти ризикований курс. Або навіть помилковий", - зазначив експерт.

https://newsua.one/news/armiya-nedootrimae-50-neobhidnogo-finansuvannya-nastupnogo-roku.html
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Мой никто. Просто обидно когда молодые ребята стоят под обстрелами и ждут когда Рашку захватит Китай. Такой вроде мудрый план был у предыдущего президента?
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Развести войска, перестать стрелять, наладить торговлю и транспорт.
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Шо жтам за войска такие, которые не слушается и до сих пор стреляет?
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Твоего мнения номерной, никто не спрашивал. Будь ты поумнее, не писал бы уйню откровенную.
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А следующий "месседж" после "остановки" будет "Почему Зеленский не заканчивает войну? Почему Зеленский ничего не делает? Почему по нам стреляют? " и так далее.
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А класно было порошенка нагружать подобными предьявами, скажи
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Так ты определись как вам плохо - когда войну заканчивают или не заканчивают? И расскажи какие конкретно шаги предпринял сам Порошенко, окромя просьб Европе и Америке "решите все за нас"
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С какого ...ля будуна ты решил что война закончится?
Она "закончится" на Донбассе, а дальше она придет к тебе домой в Харьков и Одессу, или где ты там воняешь.
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То есть капитуляции в любом случае не будет, если война не закончится?
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капитуляция на Донбассе обернется войной в других городах Украины.
Или ты думаешь что ***** сожрав Донецк успокоится?
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Он УЖЕ сожрал Донецк, проснись - ты его 5 лет не контролируешь.
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Донецк он только взял за щеку. Откусить не получилось
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Тобіш закінчити війну з ордловськими терористами в раді для вас хорошо? І з ярмом на шиї?
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Каких террористов - Бойко, Медведчука и Новинского? Так их уже выбрали в Раду.
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Вибрали меншою частиною дамбасу. А як весь бамбас збереться то таких вам урок навибирають що бойко білим і пухнастим видасьться. Так що завершуй жартувати і суши сухарі тобі ще бамбас відбудовувати в трудовому концлагері
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То есть все проблемы не из-за войск *****, а из-за жителей донбасса? Это уже поддакивание ********** пропаганде про гражданскую войну.
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Відбілювати жителів бамбасу навіть не збираюсь. Голосували за рига і жидя і болт на них. Про гражданскую вайну говори не зі мною і чи є там кацапські війська чи ні хай тобі кукловод твого препеЗЕдента розкаже
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Не нужно было затевать минский договор с сепаратистами лднр и диктатором *****
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Не сдаваться и не капитулировать под натиском европы ,а продолжать военные действия
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Ты во многих битвах участвовал, стратег?
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Я понял, что воевать не будешь, но в стратеги пойдешь...
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Импичмент зеленскому... но беда в том что оно ********** зеленский так просто не уйдет в него вложили кучу бабла
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і шо, пукін вже не нападьот..? це ж треба, а при пеппо відразу би напав..а зграя ботні тут волала про "шатунів" та про загрозу потопити чоколадний човен..не..?
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Зеботи ану натужте свої мозжечки!
Ви 5 років з піною верещали про лоліту агента путіна, а тепер здійняли вереск що пеця проплатив мітинг ні капітуляії по формулі путіна штанмаєра яку радісно схавав зелена шмаркля.
Дати вам снікерс з лісовими горіхами?
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Педальный приЗедент забыл, как тормозить...
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Как он остановится, если ему промывали мозги, что надо стать половой тряпкой ради мыра?
И ведь он готов на все 100% это сделать. Тем более, что промыватели ни шаг не от него не отходят. Даже уши контролируют.
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не не
жы2
хватит власть себе перетягивать
громада сама разберется
и пример французов нам наверное подойдет, больше чем штайнмайера
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Пригожин эту дичь у себя на даче сочинил?
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У Фінляндії все вийшло, тому що Маннергейм своїх фінських номерних мільштейнів помножив на ноль ще у 1918 році.
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Азиат про мнение европейцев😂 Свинособаки и геополитика.
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В шею нужно гнать этого *********** зеленого, крот фсбшный!
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О, подонок Виталька дурачок вылез
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Как ни крути,а выхода из ситуации с донбассом нема...
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А что еще коррумпированный пупс может посчитать? По его логике народу нравятся их капитулянтские танцульки с кацапьем и лишь проклятый пэця гонит их батогами на Майдан,тыкнув каждому по паре сотен гривен.
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Интереса ради погуглил кто такой этот Гайдукевич.
Гайдукевич Віталій Віталійович Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії.

З 2013 - ведучий вечірніх новин «5 каналу».
З 2014 року ведучий «Час. Підсумки дня». «Час. Підсумки Дня» - українське підсумкове інформаційно-аналітичне ток-шоу, що висвітлює головні політичні події та новини, які відбулися протягом дня. Виходить на 5 каналі з 27 лютого 2012 року

Ещё один шоколадник с петиного канала. И какие мысли он может озвучивать, кроме?
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главное что не с Г+Г, и не квартальный шут
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Всё это, что сейчас происходит с этими митингами напоминает "Назло маме уши отморожу".
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А какой аргумент для вас будет некацапским?Тот, который будет прославлять мудрость Порошенко?
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Вся соль ,что говорят они правильные вещи,но как бы они поступили на месте зе,вот в чем вопрос
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Я уже говорил в предыдущей теме, у них главное здесь и сейчас-долой и геть Зеленского. Но вот что потом делать они, похоже, сами не знают.
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Скорее этим всем радикально настроенным гражданам хочется сказать "Не рвите влево, в итоге всё качнёт вправо". Но, боюсь, это за гранью их понимания будет.
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Тільки для відбитого скрєпного кацапа це може бути якимось мінусом.
Фактично єдиний не малий канал котрий завжди витягував Україну з гнойномірного міра і відкривав вікно в цивілізацію.
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Когда порох подписал минские почему -то все эти не протестовали?
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Порошенко подтягивает к действиям языком всех своих преданных евреев -Гайдукевича,Бляхера,Цеголко,Фриз...к вечеру мы узнаем еще несколько активных фамилий из секты клептоманов и хорошо оплачиваемых болтунов.
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