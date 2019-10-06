 Глава Офиса Президента Богдан считает, что акция "Ні - капітуляції" организована за деньги

Как информирует Цензор.НЕТ, на своей странице в Фейсбук глава ОП разместил фотографии сообщений, предлагающих деньги за участие в акции "Ні - капітуляції".
"Скоро кто-то очень перепуганный все украденное раздаст народу",- написал Богдан.
Как информирует Цензор.НЕТ, на своей странице в Фейсбук глава ОП разместил фотографии сообщений, предлагающих деньги за участие в акции "Ні - капітуляції".
"Скоро кто-то очень перепуганный все украденное раздаст народу",- написал Богдан.
Кроме латентных рыгов и орков, естетсвенно.
Сообщите кто-то этому наивному дурачку, что когда между позором и войной выбираешь позор, то в результате получишь и позор, и войну.
Я так понимаю, что нас ждёт пафосная подача в отставку безвольного и безмозглого существа? Или нет?
наказан." - Цицерон.
вот это и есть реальная позиция нынешней власти(((
антиукраїнська ментальність і антидержавницька сутність(((
он наверно сам из создал.и запостил эту картинки в них
зеленЫе на ростов!
Главное, что никто не вышел тебя и Мендель с Пристайком защищать!
Может самый раз снова в Сэнт-Тропе, но уже надолго? Вспомни блин французскую революцию, и как тому же Робеспьеру Неподкупному голову отрубили на той же гильотине, что и Людовику перед этим - народная любовь изменчива!
На благoе дело никаких денег не жалко ..!!
ЛЕОН-2
количество мест перед ОП не безразмерно, резервируйте заранее !
лечить нельзя усыпить
запятую пусть поставит сам, а мы сделаем выводы