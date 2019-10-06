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 Глава Офиса Президента Богдан считает, что акция "Ні - капітуляції" организована за деньги

Глава Офиса Президента Андрей Богдан считает, что акция "Ні - капітуляції", которая проходит 6 октября в Киеве, организована за деньги.

Как информирует Цензор.НЕТ, на своей странице в Фейсбук глава ОП разместил фотографии сообщений, предлагающих деньги за участие в акции "Ні - капітуляції".

"Скоро кто-то очень перепуганный все украденное раздаст народу",- написал Богдан.

Глава Офиса Президента Богдан считает, что акция Ні - капітуляції организована за деньги 01

Смотрите: "Слуга, выходи - народ пришел!": На Майдане проходит вече "против капитуляции". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ+ФОТОРЕПОРТАЖ

Глава Офиса Президента Богдан считает, что акция Ні - капітуляції организована за деньги 02
Глава Офиса Президента Богдан считает, что акция Ні - капітуляції организована за деньги 03

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В акции на Майдане принимает участие около 10 тыс. человек, 300 правоохранителей следят за порядком, - Нацполиция


Глава Офиса Президента Богдан считает, что акция Ні - капітуляції организована за деньги 04

Источник: https://censor.net.ua/n3152367
 
   
 Топ комментарии
 
У...БОК БУРЯТСКИЙ ЧТО УХУ... ЕЛ... ТВАРЬ КОГДА ТЫ СДОХНЕШЬ ТО ИЗДЕЛИЕ № 2
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Я думаю,ЗЕдрот явно поспешил тренироваться в прошлый Новый год на Г+Г поздравлять страну , в приходящем будет ростовчан охмырять.
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Сам небось и разместил "объявы",а теперь скриншоты публикует
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Уже разбежалось "сраче", конечно за деньги, не за деньги палатки бы ставили, а тут как при яныке, постояли и смотались по домам...
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Богдан, вали в Ростов!!! Там тебя ждут уже. Все должны уяснить, что богдан - чмо и пи*арас! На хер этого Богдана гнать надо!
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Если смотрящий за Зеленским прав, то кто в Украине поддержал его мыротворческую адею и порыв стать половой тряпкой?
Кроме латентных рыгов и орков, естетсвенно.
Сообщите кто-то этому наивному дурачку, что когда между позором и войной выбираешь позор, то в результате получишь и позор, и войну.
Я так понимаю, что нас ждёт пафосная подача в отставку безвольного и безмозглого существа? Или нет?
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всё что нужно знать о этой власти:Глава Офиса Президента Богдан считает, что акция "Ні - капітуляції" организована за деньги оказывается за деньги отстаивать свою независимость низзя!!а вот кровью украинцев можно!!наверняка считает что и нужно!!(да и сотню как то нигде и никак не упоминают!!)цуки лицемерные!!а не хотели бы вспомнить СМС-ки по пять гривен(в начале войны)казна пуста была!!(не удивлюсь что нынешние ,,правители" и это в вину народу поставят!!)
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Сен Тропешный хочет видимо в альфатер прокатнуться.....
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Шож, ти падла усе робиш, щоб тебе так ненавиділи. А як допече і наваляють?
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С просветительской целью, для богданов: "Имеющий деньги не может быть
наказан." - Цицерон.
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Глава Офиса Президента Богдан считает, что акция "Ні - капітуляції" организована за деньги
вот это и есть реальная позиция нынешней власти(((
антиукраїнська ментальність і антидержавницька сутність(((
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лол и группы там по 240 человек:D
он наверно сам из создал.и запостил эту картинки в них
зеленЫе на ростов!
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Нет, это он вместе с Портновым рисует
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Диряві кишені спочатку залатай, а вже потім звизди про гроші.
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Это ты Богдан -жидовский хол..у.й продаешь за деньги жидам и кацапам Украину, ты мор.й сученок и мать родную продашь, не ровняй всех украинцев по себе
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Все на много проще, в сухом остатке мы имеем две шиксы (идиш), которым абсолютно фиолетово кому подворачивать.
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Богдан явно має проросійську орієнтацію і тому нічого дивного, що він так думає. Сам то він за дармо навіть не пукне.
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ці покидьки, в яких не було і немає війни, які сцються окропом від однієї думки про мобілізацію, в яких замість совісті та любові до рідної землі- гроші...Їм ніколи не зрозуміти тих, які готові віддати своє власне життя сьогодні, обірвавши його на злеті, за щасливе майбутнє своїх нащадків , за волю, за людську гідність, за євростандарти життя людей,- сьогодні...Жалюгідні людоподібні пристосуванці, щури, шмарклі, пропарашинська нечість, в яких проміж ніг- подобіє приналежності до чоловічої статі...
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Богдан явно має проросійську орієнтацію і тому нічого дивного, що він так думає. Сам то він за дармо навіть не пукне.
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Может и за деньги - в конце концов и Кеннеди за деньги убили! Какая тебе, Богдан, разниц?
Главное, что никто не вышел тебя и Мендель с Пристайком защищать!
Может самый раз снова в Сэнт-Тропе, но уже надолго? Вспомни блин французскую революцию, и как тому же Робеспьеру Неподкупному голову отрубили на той же гильотине, что и Людовику перед этим - народная любовь изменчива!
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БОГДАН-ЧМО, ЙДИ У ДУПУ РАЗОМ ЗІ СВОЄЮ МОНІКОЮ-ШМАРКЛЕЮ!
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Зебилы говорят что акция проплачена . Ну шо ж ,, в таком случае - СПАСИБО ПРЕЗИДЕНТУ ПОРОШЕНКО , ЗА ТО ЧТО ПРОПЛАТИЛ АКЦИЮ - НЕТ КАПИТУЛЯЦИИ УКРАИНЫ ..!! Глава Офісу Президента Богдан вважає, що акцію "Ні - капітуляції" організовано за гроші - Цензор.НЕТ 3315 .

На благoе дело никаких денег не жалко ..!!
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богдан это тебе мендель такие фейки придумывает? ты сам то за 10 гривен пойдешь мерзнуть на улицу... блин как жемвы уже от жизни оторвались слуги каломыйского!!!
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А так всё хорошо начиналось: Сан-Тропе, сладкое ушко Президента, нежности Суркиса. И этот подлый народ хочет всё отобрать! Хамы !
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Це я стояла за гроші? Гнида вузькоока! Ти слуга *****, а не народу!!!
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честный человек и других считает честными. а продажный-продажными.
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Тупость правления Зеленского поражает, пользуясь подобными дешёвыми провокациями, они уверенно шагают дорогой Януковича, только ускоренными темпами.
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шакАладную офшорно-мародёрскую мразь надо немедленно обезвредить, пока эта падаль не натворило зло в Украине. Чаушеску по нему скучает.
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на фото запечатлен момент оплаты на акцию "Ні - капітуляції"
Глава Офісу Президента Богдан вважає, що акцію "Ні - капітуляції" організовано за гроші - Цензор.НЕТ 225
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скоро на широких экранах и вживую на Банковой смотрите:

ЛЕОН-2

количество мест перед ОП не безразмерно, резервируйте заранее !
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есть ли там хоть один который за митингование получил деньги, скорее всего один или несколько и есть, если там видели нацжён, то есть. Одно ясно на все 100%, секретарь полоумного президента уже заслуживает тренировку по бегу без оглядки.
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Кто бы сомневался.Пороха вора и тварь на нары давно надо посадить
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предлагаю петицию преЗику ЗЕлику:

лечить нельзя усыпить


запятую пусть поставит сам, а мы сделаем выводы Глава Офісу Президента Богдан вважає, що акцію "Ні - капітуляції" організовано за гроші - Цензор.НЕТ 8578
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Порохоботы сеглдня на двойном тарифе.А сто,порох может себе позволить,за эти 5 лет еще бодьше рахбогател
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успакойся мокша шаурмишная. Тут тебе не там.
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Смоктать, иночка, смоктать, а не писать тупость на форуме под чужим флагом. Шо *****, страшно шо вычислят?
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Мені дивно те, що нема Мікуіла, який ганявся за баригою, може він вважає, що нема зради, а може він не може вийти на протест тому, що зелене йому громадянство повернуло і вона тастільки вдячне йому. Але ж Порох йому давав громадянство, пішов йому на зустріч і дав приют в Україні, навіть довірив йому таку область, як Одеська, яку ********* її з успіхом про"рав, і звинуватив в цьому баригу, начебто той не давав йому працювати. Зараз мовчать ті, хто ганявся за Порохом, усі повтягували язики в дупи.
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Бодя, бегом ШЕПТУНЫ про Пороха в ухо ЗЕБЕньке пускать !!
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Коли хтось на вічі це читає - Богдан має ще сьогодні піти з посади. Кожна акція протесту повинна мати конкретну мету. Метою сьогоднішньої акції має статися негайне звільнення Богдана. За Законом "Про очищення влади" він не має права займати посаду голови АП. То, що вони перейменували АП в ОП, нічого не змінює: Богдан підпадає під люстрацію. Його призначення було першим кроком у проросійському державному перевороті. Богдан має ще сьогодні залишити незаконно займану посаду!
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