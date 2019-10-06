 Глава Офиса Президента Богдан считает, что акция "Ні - капітуляції" организована за деньги

Как информирует Цензор.НЕТ, на своей странице в Фейсбук глава ОП разместил фотографии сообщений, предлагающих деньги за участие в акции "Ні - капітуляції".

"Скоро кто-то очень перепуганный все украденное раздаст народу",- написал Богдан.

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