 Сотрудник налоговой, заставлявший предпринимателя купить алкогольные напитки с поддельными акцизными марками, задержан на Львовщине, - ГБР. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Налоговик заставлял предпринимателя купить 1 000 бутылок водки с поддельными акцизными марками на сумму 51 тыс. грн для дальнейшей реализации. Кроме этого, он получил 300 долларов взятки от того же предпринимателя за несоздание препятствий в деятельности, связанной с реализацией алкогольной продукции.

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Налоговика задержади в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения взятки. У него изъяты неправомерная выгодв в сумме 51 тыс. грн и 300 долларов; 50 ящиков алкогольных напитков, табачные изделия неизвестного происхождения и денежные средства в сумме 5 тыс. долларов, 1000 злотых и более 12 тыс. грн.

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Следователи ГБР проверяют причастность других должностных лиц ГУ Государственной налоговой службы во Львовской области в указанной противоправной деятельности.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом); ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта, а также сбыт незаконно изготовленных, полученных или поддельных марок акцизного сбора, голографических защитных элементов); ч. 1 ст. 204 (приобретение с целью сбыта или хранение с этой целью, а также сбыт или транспортировка с целью сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков) Уголовного кодекса Украины.