 Ситуация с общежитием "Днепровской политехники" свидетельствует о критическом состоянии инфраструктуры Днепра, - чрезвычайная комиссия

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.







Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 200 студентов днепровского политеха отселены из-за обвала грунта у общежития, - ГСЧС. ФОТО



Так, в течение минувшей ночи специалисты снимали отметки движения общежития Национального технического университета "Днепровская политехника". К вечеру 5 октября обнаружили смещение здания на один сантиметр. На сейчас его движения не зафиксировано. Помещение отключили от коммуникаций газо- и электроснабжения. В яму засыпали 25 кубометров земли и 10 кубометров бетона.

Проблематика, в частности Нагорного склона, известна, говорят представители комиссии. Сейчас планируют обследовать все близлежащие здания и исследовать местные почвы. В том числе проверить опасные пустоты. Это сделают с помощью специального оборудования. Также хотят установить дополнительные маячки на здание общежития.

В целом то, что произошло, - вопрос критической инфраструктуры города. Однако в отличие от трагической ситуации с домами на жилмассиве Тополь в 1997 году, угрозу удалось обнаружить вовремя и обезопасить людей.

В то же время из-за пустоты обвалы случались и на автодорогах. В частности, в 2016 году на проспекте Поля в размытую яму провалился автомобиль, а в этом году летом похожая ситуация произошла и в центре Днепра.

Когда специалисты смогут зайти под здание общежития "Днепровской политехники" и оценить последствия повреждений, комиссия определит ориентировочно через 48 часов. Для студентов, проживающих во втором общежитии, организован временный штаб, который находится по адресу: ул. Яворницкого, 19, корпус № 4 (приемная комиссия), аудитория № 29. Работает также горячая линия: (066) 010 32 31.

Сейчас движение в обе стороны перекрыто по ул. Дмитрия Яворницкого, от ул. Олеся Гончара до ул. Героев Крут - по направлению к Памятнику Славы. Также по просп. Гагарина, от ул Паторжинского до просп. Дмитрия Яворницкого. Какое финансирование выделят на устранение проблемы и откуда брать средства, будет известно после окончательных выводов. Для этого соберут рабочую группу из технических специалистов и специалистов по геодезии, а также финансовых экспертов, подведут стоимость работ.