 Защищая таким образом жизнь наших солдат, мы подвергаем опасности жизнь государства, - Джемилев про "формулу Штайнмайера"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ATR.

"Запад пошел на это, потому что ему хочется, чтобы это дело скорее завязалось, и они очень хотят торговать на очень большом рынке России и зарабатывать свои евро. Украинских интересов здесь, конечно, нет", — отметил Джемилев.

Лидер крымских татар также считает, что проведение выборов на оккупированных территориях сразу после отвода войск недопустимо, так как на протяжении пяти лет там активно внедрялась российская пропаганда.

"Что касается Крыма. Мы в течение этих многих лет говорили, вполне обосновано выставляли претензии о том, почему в Минских соглашениях нет ни слова об обеспечении полной территориальной целостности Украины, в том числе освобождении оккупированного Крыма. Сейчас то же самое — в так называемой "формуле Штайнмайера" вообще не говорится о полном контроле государства над своей территорией, включая АР Крым", — добавил он.

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По мнению Джемилева, доводы о том, что "формула Штайнмайера" нужна для проведения саммита в Нормандском формате — это плохой аргумент, ведь на встрече "нормандской четверки" западные страны не готовы решительно поддерживать суверенитет Украины и вынудить РФ освободить оккупированные территории, в том числе Крым.

"Отведение войск очень нужно, потому что человеческая жизнь на первом месте. Видимо, руководствовались таким же принципом (как было при оккупации полуострова — ред.): не стрелять во врага, человеческая жизнь превыше всего и без единого выстрела отдать Крым. Ну что же, давайте без единого выстрела отдадим теперь Донбасс, Луганск, а дальше ещё что-то захочет Путин.

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Но тогда мы уже не государство. Для чего тогда мы содержим армию, платим более 5 миллиардов налогоплательщиков, если жизнь человеческая дорога? Да, дорога, но защищая жизнь наших солдат, мы подвергаем опасности жизнь государства", — подытожил Джемилев.