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 Защищая таким образом жизнь наших солдат, мы подвергаем опасности жизнь государства, - Джемилев про "формулу Штайнмайера"

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев считает, что в "формуле Штайнмайера" нет украинских интересов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ATR.

"Запад пошел на это, потому что ему хочется, чтобы это дело скорее завязалось, и они очень хотят торговать на очень большом рынке России и зарабатывать свои евро. Украинских интересов здесь, конечно, нет", — отметил Джемилев.

Лидер крымских татар также считает, что проведение выборов на оккупированных территориях сразу после отвода войск недопустимо, так как на протяжении пяти лет там активно внедрялась российская пропаганда.

"Что касается Крыма. Мы в течение этих многих лет говорили, вполне обосновано выставляли претензии о том, почему в Минских соглашениях нет ни слова об обеспечении полной территориальной целостности Украины, в том числе освобождении оккупированного Крыма. Сейчас то же самое — в так называемой "формуле Штайнмайера" вообще не говорится о полном контроле государства над своей территорией, включая АР Крым", — добавил он.

Смотрите: "Зрада відміняється", - Зеленский выступил с обращением, где прояснил свою позицию по Донбассу. ВИДЕО

По мнению Джемилева, доводы о том, что "формула Штайнмайера" нужна для проведения саммита в Нормандском формате — это плохой аргумент, ведь на встрече "нормандской четверки" западные страны не готовы решительно поддерживать суверенитет Украины и вынудить РФ освободить оккупированные территории, в том числе Крым.

"Отведение войск очень нужно, потому что человеческая жизнь на первом месте. Видимо, руководствовались таким же принципом (как было при оккупации полуострова — ред.): не стрелять во врага, человеческая жизнь превыше всего и без единого выстрела отдать Крым. Ну что же, давайте без единого выстрела отдадим теперь Донбасс, Луганск, а дальше ещё что-то захочет Путин.

Также читайте: В ней очень много пространства для интерпретации и огромный риск, - Данилюк о "формуле Штайнмайера"

Но тогда мы уже не государство. Для чего тогда мы содержим армию, платим более 5 миллиардов налогоплательщиков, если жизнь человеческая дорога? Да, дорога, но защищая жизнь наших солдат, мы подвергаем опасности жизнь государства", — подытожил Джемилев.

Источник: https://censor.net.ua/n3152362
 
   
 Топ комментарии
 
Зе не захищає наших солдат.
Він їх боїться і ненавидить.
Моя особиста думка.
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зедебилы а почему вы так уверены что получив от Зели Донбасс хуйло успокоится и не полезет дальше?
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Ты что Крым собрался освобождать?
Ну начинай а татарские дивизии подтянутся чуть позже...
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alks , як би ти сам воював , то знав , що татари воювали, і продовжують захищати Неньку з 2014 року " Кримсько-татарський " батальон , якщо не чув. Но а зараз практично в усіх батальонах є татари .
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Зе не захищає наших солдат.
Він їх боїться і ненавидить.
Моя особиста думка.
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Согласен,но какое это имеет значение, если сейчас это все происходит именно при клоуне?Порохоботов на майдане нет, есть люди которые выходили в 13м году,так просто лгать что это все порох у них уже не получится.
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Те що вийшли люди на Майдан, висказати своє ставлення до відступу - це дуже правельно і я всією душею з ними. Але... чому якщо не зеля то тільки порошенко? Є люди, які біль достойні керувати державою! Я впевнений, що при Руслані Кошулинському, навіть мови не могло бути про відступ, не те, щоб збирати мітинг... Так, що думайТе кого обираєТе...
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та да, мы уже давно в курсе, шо Зеля Крым и Донбасс просрал, после того, как светлейший президент мира их отбил.
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Можно показать хотя бы взвод крымских татар на передовой?
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Низзя, вдруг убьют кого из них, а они коренной народ, "вымирающий". Их в Украине всего меньше полумиллиона (в Турции, например, несколько миллионов, но чего-то в Крым или Украину они переезжать не хотят). А украинцев миллионы - пусть они и воюют. А хитрые татары потом точно также как Лугандон будут автономии просить
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То есть пускай солдаты дальше умирают, Джемилев готов подождать лет 10-100 и т.д.? Или лучше сразу пустить в атаку а там толпы войск РФ вооруженных до зубов, и новые Иловайски, Дебальцево, и десятки тысяч гробов по всей Украине?
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козломордое, а есть гарантии что получив Донбасс твое ***** не полезет дальше?
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ПО формуле Штанмайера Донбасс получает Украина.
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Не п****ди сепарская с*ка. Украина не получает дамбас. Украина получает приднестровье контролируемое Рашкой. Хоть бы своего хозяина ***** и Лаврова слушала.
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Это всяко лучше, чем сейчас.
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Украина получает содержание донбасса и все. Контролировать его и владеть им по факту будут мокши. Спасибо, нам такого добра не надо.
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Скорее наоборот, ***** получив дамбас гарантировано полезет дальше на Харьков, Одессу, Днепр и Киев.
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и я о том.
"Прекратив" войну на Донбассе зебилы гарантировано получат ее же только уже у себя дома...
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я ставлю гинею, против ломаного пенса, что полезет.
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Дедушка уже старенький.
"Ну что же, давайте без единого выстрела отдадим теперь Донбасс, Луганск, а дальше ещё что-то захочет Путин"
Он даже не в курсе, что Луганск давно отдан.
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Согласен, как говорили вяликие защитники интересов государства: "Бабы еще нарожают"
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Да нет, вы ныне сраку сывочолого гетьмана "прикрываете", раздувая зраду зрадную. Потому, как или он Пэтра сьест или Пэтро его. Вот и вся суть вашего "патриотизма" сегодня.
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Это же происходит в Лугандоне. Думай-ТЕ. Если, конечно, есть чем.
Защищая жизнь наших солдат, мы подвергаем опасности жизнь государства, - Джемилев про "формулу Шнтайнмаейра" - Цензор.НЕТ 455
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О, борец высказался
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"Защищая жизнь наших солдат, мы подвергаем опасности жизнь государства, - Джемилев" - не о солдатах беспокоятся, если на зиму с оборудованных позиций выводят в чистое поле, да ещё при сокращении финансирования армии.
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Что касается Крыма. Мы в течение этих многих лет говорили, вполне обосновано выставляли претензии о том, почему в Минских соглашениях нет ни слова об обеспечении полной территориальной целостности Украины, в том числе освобождении оккупированного Крыма. Сейчас то же самое - в так называемой "формуле Штайнмайера" вообще не говорится о полном контроле государства над своей территорией, включая АР Крым", - добавил он.Источник: https://censor.net.ua/n3152362

Говорили вы это Порошенко, а теперь виноватите Зеленского?
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О, петина подстилка вылезла))) Я всегда думала, что Джемилев и его компания под любую власть ложатся. Даже на выборах раскидали своих кандидатов по многим партиям (то есть, своих убеждений нет, лишь бы в Парламент пролезть). Но после победы СН пока так и не влезли к ним, прогадали)))
А так да, татары даже свой батальон собрать не смогли, несмотря на громкие объявления. И в Крыму тишина - пара десятков репрессированных из 300 тысяч за 6 лет - фигня, считай сопротивления нет. Не ваш Крым, татары, несмотря на все ваши замашки
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И не Ваш Екатерина ДавиденКО.
Пояснить почему?
Или лучше промолчать?
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зедебилы а почему вы так уверены что получив от Зели Донбасс ***** успокоится и не полезет дальше?
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Или что ***** не натравит Донбасс на Украину, если ему что-то в нашей политике не понравится. Только тогда это будет уже настоящая гражданская война. И давить Мокшандию уже никто не будет.
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ну так ситуация обкатана. Финляндия, та же денера только в 1919.
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напоминает митинг кур в курятнике - давайте отдадим лисе крайнюю куру и лиса больше не полезет.
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Дивна позиція у кримських татар... Я б сказав, позиція очікування, що Українці прийдуть і принесуть їм автономію на рушнику... при цьому, мають російські паспорти і відбувають строкову військову службу в росії...
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ця позиція незмінна ще з 2013 року.....
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Тот кто не хочет воевать за свою страну будет воевать за Рашку уже в составе ее армии в первых рядах как при жукове, уже в Сирии, Чечне и скоро с Китаем.
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В крыму и на дамбасе тоже кричали что не хотят войны, только сейчас покорно йдут в росийские военкоматы и едут дохнуть в Сирию, потому что Рашка никогда не устает от войны и на Рашке от армии откосить не получится.
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Кому нужна и кто развязал войну?? КАЦАПЫ. Цель? Развалить Украину.В данной ситуации время работает на кацапов.Запад смирился и не хочет ничего-только бла-бла. Новых санкций нет,старые смешные. Время явно упущено-ситуацию надо менять.Кто хочет победить оружием есть чеченский вариант :пояса шахидов и на орду. Пять -шесть нордостов и кацапам воевать перехочется,Нам надо единство и помочь Зеленскому изменить ситуацию. Гавкать с теплых диванов и ставить палки в колеса могут только кацапские выродки ненавидящие Украину. КОМУ ЭТО НЕ ПОНЯТНО?!
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Они до сих пор в придуманном мирке живут, где НАТО посылает авианосцы Крым отвоевывать
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Що ? Допомогти ?Кому-- ЗеМоніці ? Ще скажи допомогти пуйлу . ЗеМоніка проект кремля !
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А что я сказала не так? По вашему не показательно, когда крымские татары говорят "мы решили выставить наших кандидатов в 5 партий, чтобы повысить шансы прохождения в Раду"? Идеология, взгляды - фигня, главное пролезть в депутаты.
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Они меньшинство.
И не влияют на решения даже на уровне своей республики ( до 14 года).
Это не правильно.
Ваше же большинство Екатерина ДавиденКО показали себя безответственными гарлопанами в части защиты территории Украины и Крыма в частности от внешней агрессии.
И тактически и стратегически.
Потому просто помолчите.
За умную сойдете.
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Принцип демократии - мнение большинства превалирует над мнением меньшинства. Не так ли?
А насчёт татар - кроме бла-бла и требований изменить конституцию с внесением "автономии крымскотатарского народа" за 6 лет ничего не было. Даже та же блокада Крыма - производилась националистами, а татары к ней примазались.
А где роль татар в части защиты хотя бы "их родного Крыма"? Получали спокойно паспорта и живут себе, рашкованских отдыхает обслуживают.
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Если они в меньшинстве и по этой причине не могут влиять на решения большинства то для чего Вы их выделяете в отдельную этническую группу?
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Потому что они и являются отдельным этносом. Национальным меньшинством в многонациональном украинском государстве. Но при этом имеющие амбиции и требования не меньше, чем у кацапов - и республику им сделай, и Крым пусть ВСУ освободят.
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Все правильно говорить Джемілев, але влада не слухає, бо має задачу продати Україну.
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Его можно понять , загребая жар жизнями украинцев , этот "храбрый" татарин , рассчитывает , в недалёком будущем , переименовать Крым в Крымско-татарскую Народную Республику в составе Украины , ну а потом " В СОСТАВЕ " убрать и при поддержке Турции , Саудовской Аравии , Эмиратов и других весомых мусульманских государств , объявить независимую Крымско -Татарскую Джамахерию !!!
А вот Вам ХЕР , товарищ Волобуев !!!
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Вот именно. Интересно представить, если бы не х.йло посылал зелёных человечков, а Эрдоган. Вот уверена, что тогда бы крымские татары жаловались бы на "бандеровцев и казаков", Аксенов с Константиновым с билбордов гордились, что они украинцы, а Джемилев и Чубаров были "героями, вернувшими Крым в Тюркский мир".
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И что Екатерина ДавиденКО?
Да они по факту другой народ и ничего Вам не должны.
Если Вы не согласны на симбиоз т.е. взаимовыгодное существование с ними то подавайте на развод.
Вы же только требуете и ничего не хотите давать.
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Да пох госубарство, главное чтоб каждый зепримат по банану от коломойши получил и сваты регулярно показывали по г+г...
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Вау! Сьогодні мобілізація зеботів на цензорі... Защищая таким образом жизнь наших солдат, мы подвергаем опасности жизнь государства, - Джемилев про "формулу Шнтайнмайера" - Цензор.НЕТ 1308

Защищая таким образом жизнь наших солдат, мы подвергаем опасности жизнь государства, - Джемилев про "формулу Шнтайнмайера" - Цензор.НЕТ 9855
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коли його сина посадили за вбивство у Криму, він що тільки не робив поки не домовилися на міждержавному рівні і віддали Україні для подальшого відбування покарання ....де його і відпустили
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Ага, читала об этом. Под наркотой соседа застрелил. Жертва политических репрессий, мля
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Не соседа, а папиного батрака, который в огороде копался.
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......в любом деле ВСЁ надо делать правильно и ВОВРЕМЯ !!!а когда в начале натворили КАВАРДАК , дело ЗАТЯГИВАЕТСЯ и вообще получится НЕ ТО !!! (((((
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