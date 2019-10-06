 В акции на Майдане принимает участие около 10 тыс. человек, 300 правоохранителей следят за порядком, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"На службу заступили 300 полицейских, в том числе сотрудники полиции диалога, и военнослужащих Национальной гвардии Украины.
В столичную полицию поступило несколько заявок на проведение акции на Майдане Незалежности. В настоящее время там находится около 10 000 человек. Нарушений не зафиксировано", - сообщили в полиции.
Отметим, что некоторые организаторы и участники вече называют цифру в 20 тысяч человек.
Напоминаем, 6 октября в центре Киева, на Майдане Незалежности, проходит акция "Остановим капитуляцию".
Офіційний рахунок завжи знижений
протряси жЫрпосчитай.
2. Навіть ворогуючі раніше БПП і Свобода, з Нацкорпусом відкинули розбіжності і об'єдналися
Намагаєшся маніпулювати термінами. По твоєму люди котрі вийшли на майдан, то вони за продовження війни.
Дійсно ви це зробили разом.. дебіли..
8 мин.
Собрать за 100 дней многотысячный непроплаченный протест против себя по всей стране - это надо уметь. Даже Януковощ так не смог.
Ви рекордсмени, 100+днів а вже майданний настрій
Хер Штаймайер разрабатывает формулу.