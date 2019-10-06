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 Киевские новости, Общество
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 В акции на Майдане принимает участие около 10 тыс. человек, 300 правоохранителей следят за порядком, - Нацполиция

300 правоохранителей следят за порядком 6 октября во время мероприятий на Майдане Незалежности в Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В акции на Майдане принимает участие около 10 тыс. человек, 300 правоохранителей следят за порядком, - Нацполиция 01

"На службу заступили 300 полицейских, в том числе сотрудники полиции диалога, и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

В акции на Майдане принимает участие около 10 тыс. человек, 300 правоохранителей следят за порядком, - Нацполиция 02

В столичную полицию поступило несколько заявок на проведение акции на Майдане Незалежности. В настоящее время там находится около 10 000 человек. Нарушений не зафиксировано", - сообщили в полиции.

Отметим, что некоторые организаторы и участники вече называют цифру в 20 тысяч человек.

В акции на Майдане принимает участие около 10 тыс. человек, 300 правоохранителей следят за порядком, - Нацполиция 03

Напоминаем, 6 октября в центре Киева, на Майдане Незалежности, проходит акция "Остановим капитуляцию".

Источник: https://censor.net.ua/n3152359
 
   
 Топ комментарии
 
А хто тут казав про кілька сотень? Зараз подивлюсь в коментарях.
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На 10 000 не тянет (на фото). с тыщу примерно, и то меньше.
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А може 20 тисяч ?
Офіційний рахунок завжи знижений
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так подними @опу и сходи протряси жЫр посчитай.
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Ну тыщи 2 на фото точно есть. Остальные может пошли покушать.
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ну да, остальные 4 тыс. - покушать, 4 тыс. в туалет и 4 тыс. перекурить. рыгага.
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Да там из 10 тыс - может тысячи 2 петиных, остальные зеваки
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Люди відчули,що ніби янік повернувся в Київ.
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Ключовим є: 1. Стільки людей по всій Україні не збиралося з часів Майдану
2. Навіть ворогуючі раніше БПП і Свобода, з Нацкорпусом відкинули розбіжності і об'єдналися
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Будем подводить итоги. На Майдане присутствовало 15-20 тысяч митингующих. На youtube.com постоянно наблюдали ещё 6-8 тысяч человек, пусть на Эспресо, Инстаграм, Телеграм ещё по столько же. Итог около 50 000 активных граждан выступающих за продолжение войны в Донбассе. У кого какие будут мнения. Может есть другие цифры.
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Ти хто з брехнею "Итог около 50 000 активных граждан выступающих за продолжение войны в Донбассе"??? Кремядь, ольгінський, чи просто тупорилий зебіл?
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Не нужно хамить. Лучше обоснуйте своё мнение, укажите факты. Мне например интересно мнение других форумчан и не безразлична ситуация в стране.
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Манипулируешь как и с73%... не за зе а против пороха, и того хто за шо х..й его знает.
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В чём манипуляция В акції на Майдані бере участь близько 10 тис. людей, 300 правоохоронців стежать за порядком, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1532. Я писал активных граждан. Может Вы хотите сказать, что таких миллионы, только их голос никто не слышит. Так и тех кто не согласен тоже миллионы и голос у них тоже не звучит на всю Украину.
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Шо ти дурника корчиш?
Намагаєшся маніпулювати термінами. По твоєму люди котрі вийшли на майдан, то вони за продовження війни.
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На 10 000 у запэдрота горошей не вистачить! Гыыы! Зонял у облигации слёзы, и то половину сунул в карман, по привычке.
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Ти чмося лишень за проксєю можеш тявкати, прийди на майдан, скажи там.
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Уже скоро.... В акції на Майдані бере участь близько 10 тис. людей, 300 правоохоронців стежать за порядком, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1125 В акції на Майдані бере участь близько 10 тис. людей, 300 правоохоронців стежать за порядком, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5058

В акції на Майдані бере участь близько 10 тис. людей, 300 правоохоронців стежать за порядком, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5785
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Вот они - свободные граждане свободной страны. И ни какая продажная коломойка им не помешает такими остаться.
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Ага, зібралось декілька тисяч шатунів, які розгойдують човен на користь кремля, п'ята колона Ху*ла в Україні в дії, а після мітингу традиційний чай і тістечка "Рошен" від свого кремлівського куратора.
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В ольгино на смену пола копишь, педя? Или на зеленой ботоферме за дзякууу, дуже дзякууу высеры строчишь?
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Кацапа я не розумію твою козлячу мову, що ти там верзеш?
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Забийся у кут, чи ти з нього не виповзаєш, тваринко?
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І хто це мені каже, порохотварина яка працює на кремль.
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Всі хто не розділяє твою думку з кремля?)
Дійсно ви це зробили разом.. дебіли..
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Це якраз так роблять порохоботи, хто не за петра, той з кремля, я це вже декілька років спостерігаю, так що мимо.
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А где те 73% которые якобы проголосовали за Зеленского ? Почему никто не вышел на митинг в его поддержку ? В акції на Майдані бере участь близько 10 тис. людей, 300 правоохоронців стежать за порядком, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9698
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Тоді це було б як з овочем, котрий свій антимайдан звозив.
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палишься кацапе на "раскачивать лодку"
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Підерасе зеленосопливий, а ви цього боїтесь?
В акції на Майдані бере участь близько 10 тис. людей, 300 правоохоронців стежать за порядком, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3255
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Кацапы коломойше забашляли нехило за Украину...
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де там в тій оВечій отарі 10 тис.? О, Петрусик приїхав по овечу шерсть, буде стригти баранів, рука вже набита
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Надо же чтото делать пока коломойша зеприматам банан в рот пихает
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Граждане Украине имеют право на массовую мастурбацию на капитуляцию,которой нет.
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Пиво-то там хоть наливают, или так, насухую приходиться орать?
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Тебе на пиво не хватает,зебил? Ползи к "шмаркле",ведь "эпоха зубожиння-вже скинчилася".
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Піди подивись. Тіки ТОкать і ЧЬОкать не забувай.
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У "шмаркли" и его "слуг урода"-рейтинги летят в пропасть,а ведь они ещё и рынок земли открывать собираются.Не досидит "гнусавый гном" до окончания каденции,а бегство "свинохряка"-ему сказкой казаться будет.
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приведи сноску, как рейтинг ***летит. балабол соевый.
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Лапоть лахтинский,ты на улицу выйди,да с людьми поговори.)))
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Он в воронеже итальянском живет Откуда ему знать, что тут происходит.
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ты - в твоём варониже, а я - в Италии. ольгинских завистников нахлынуло немеряно.
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Добрый Вы человек, Serhios Bond. До конца каденции - это слишком долго и опасно для страны. Есть план - и его надо выполнять. До конца года, - значит до конца года (Андре́й Ио́сифович Бо́гдан - украинский государственный деятель, юрист, политик.)
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Кіт Баюн
8 мин.
Собрать за 100 дней многотысячный непроплаченный протест против себя по всей стране - это надо уметь. Даже Януковощ так не смог.
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Ау!!! Зебобики, вас ведь вроде как официально 73 % должно быть. Вы почему не пошли защищать вашего кумира Зеленского ?
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Тужтеся зеботи, прихильники капітуляції, навіть янучара починав спокійніше
Ви рекордсмени, 100+днів а вже майданний настрій
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майданний настрій? Тобто для вас це все хайп, розвага. А за наслідки будуть відповідати не ви, а інші. Робітничого люду на майдані майже нема, одні блохери, студенти, анархісти, любителі подібних видовищ.
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Вата и шоколадные петухи вышли помайданить за 500грн.
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приходь і ти , тявкни щось про "мыжебгггатья" ...**...ло начистять без грошей
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мальчишка с обрезаной писькой президент Украины,**"ный позор
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якби то "мальчишка" ...у 42 це свідомий ворог
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Уже разбежались. Так быстро майдан еще не заканчивался.
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Так всех победили теперь можно по домам)))
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