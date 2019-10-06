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 Киевские новости, Общество
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 В акции на Майдане Незалежности принимает участие 10 тыс. человек, - Нацполиция

300 правоохранителей следят за порядком 6 октября во время мероприятий на Майдане Незалежности в Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В акции на Майдане Незалежности принимает участие 10 тыс. человек, - Нацполиция 01

"На службу заступили 300 полицейских, в том числе сотрудники полиции диалога, и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

В акции на Майдане Незалежности принимает участие 10 тыс. человек, - Нацполиция 02

В столичную полицию поступило несколько заявок на проведение акции на Майдане Незалежности. В настоящее время там находится около 10 000 человек. Нарушений не зафиксировано", - сообщили в полиции.

Напоминаем, 6 октября в центре Киева, на Майдане Незалежности, проходит акция "Остановим капитуляцию".

Источник: https://censor.net.ua/n3152359
 
   
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А хто тут казав про кілька сотень? Зараз подивлюсь в коментарях.
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10 тцсяч патриотов. Уже неплохо. Даже хорошо
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Ты свинота прямо на лету переобуваешься.
Красные приходят ты за красных белые - за белых...
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Ага. И все со справкой о непригодности к строевой службе.
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Если зе подумает официально оформить капитуляцию через законодательство, то ему п.здец. Это очевидно
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Да чаво уж там... Если верить картинке, то там мульярд миллионов!
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Петрусь не популярный в Украине, Саак выводил в разы больше людей
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Раздать автоматы и всех в марш-бросок на Донецк.
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ЙОЛКА. Простоё слово, а как приятно звучит. В акции на Майдане Незалежности принимает участие 10 тыс. человек, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2100

Да, Вовачик? Скоро йолка, Ваванчик. В акции на Майдане Незалежности принимает участие 10 тыс. человек, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9654
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Цьому потрібно притистояти і згадати своїх прадідів.

Цитата з поеми Т. Г. Шевченка «І мертвим, і живим...» (1845):
Німець скаже: «Ви моголи», «Моголи, моголи!» Золотого Тамерлана Онучата голі. Німець скаже: «Ви слов'яни», «Слов'яни! слов'яни!» Славних прадідів великих Правнуки погані!

"Визволителі" багато років будували країну під свій шансон, і Вятрович тут ні до чого" - Остап Дроздов

https://amazing-ukraine.com/vyzvolyteli-bahato-rokiv-buduvaly-krainu-pid-svii-shanson-i-viatrovych-tut-ni-do-choho-ostap-drozdov/?fbclid=IwAR1paVGIXVyYPYz38O-MGg_x0N4I6t4DHmNHBLcXApNmvcVAaM1uBAKejgk
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Ну от нащо таке святе серцю кожного українця слово, писати у русской транскрипції «нЄзалЄжность»?????
З милими кацапському вуху коннотаціями «залежалость» ???
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Зеленский явно не Голобородько и истории не знает. Иначе бы знал крылатое выражение"Si vis pacem, para bellum".
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