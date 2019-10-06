 В акции на Майдане Незалежности принимает участие 10 тыс. человек, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"На службу заступили 300 полицейских, в том числе сотрудники полиции диалога, и военнослужащих Национальной гвардии Украины.
В столичную полицию поступило несколько заявок на проведение акции на Майдане Незалежности. В настоящее время там находится около 10 000 человек. Нарушений не зафиксировано", - сообщили в полиции.
Напоминаем, 6 октября в центре Киева, на Майдане Незалежности, проходит акция "Остановим капитуляцию".
Красные приходят ты за красных белые - за белых...
Да, Вовачик? Скоро йолка, Ваванчик.
Цитата з поеми Т. Г. Шевченка «І мертвим, і живим...» (1845):
Німець скаже: «Ви моголи», «Моголи, моголи!» Золотого Тамерлана Онучата голі. Німець скаже: «Ви слов'яни», «Слов'яни! слов'яни!» Славних прадідів великих Правнуки погані!
"Визволителі" багато років будували країну під свій шансон, і Вятрович тут ні до чого" - Остап Дроздов
https://amazing-ukraine.com/vyzvolyteli-bahato-rokiv-buduvaly-krainu-pid-svii-shanson-i-viatrovych-tut-ni-do-choho-ostap-drozdov/?fbclid=IwAR1paVGIXVyYPYz38O-MGg_x0N4I6t4DHmNHBLcXApNmvcVAaM1uBAKejgk
З милими кацапському вуху коннотаціями «залежалость» ???