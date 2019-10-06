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 С начала суток в зоне ООС ранен 1 военнослужащий, зафиксировано 7 вражеский обстрелов, - Минобороны

С начала текущих суток по состоянию на 12:30 российско-оккупационные войска 7 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

На Луганском направлении дважды были обстреляны опорные пункты подразделений Объединенных сил вблизи Новолуганского. После 1:00 ночи противник здесь выпустил 8 мин 82-го калибра и применял подствольные гранатометы. А после 11 часов здесь снова разрывались 82-мм мины и раздавались пулеметные очереди. Также после 11:00 оккупанты 15 минут огнем из стрелкового оружия провоцировали наших защитников Попасной.

4 обстрела зафиксированы на Донецком направлении.

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Дважды, ночью из стрелкового оружия, а утром из ручных противотанковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, враг обстрилювал бойцов ВСУ, которые выполняют боевые задачи в районе Павлополя. С 3 часов ночи в течение 20 минут неподалеку Новотроицкого российско-оккупационные войска вели огонь из автоматического гранатомета.

Наши воины, находящиеся на подступах к Авдеевки, с 8:30 утра были вынуждены отвечать на огонь из автоматических гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия, который оккупанты в течение получаса вели со стороны Спартака.

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За текущие сутки 1 военнослужащий из состава Обьеднаних сил был ранен. Сейчас военные медики оказывают ему необходимую помощь.

Источник: https://censor.net.ua/n3152358
 
 
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Набиваєш кількість переглядів про якусь шмару?
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Шо, черговий якийсь спамер-лохотронщик?
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А у ЗСУ наказ ністрілять і показувати дулі з окопів.
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Одужуй, соколе. Бережи вас Господь, хлопці. Про "припинення вогню і "розведення" хАхлів", ..........
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В "словаре народа РФерии" это переводится как "принуждение к миру".
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если идет разведение и делаются шаги на примирение, то никаких обстрелов, а тем более ранений не должно быть по логике. А так получается, что разведение просто развод, если есть раненный и вчера есть убитый.
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