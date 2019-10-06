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 Никаких предварительных условий для встречи Трамп не выдвигал, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает, что президент США Дональд Трамп оказывал на него давление или выдвигал какие-либо условия для их встречи.

Об этом он сказал в интервью японскому информагентству Kyodo, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На меня не оказывали давление, и никакие предварительные условия выдвинуты не были", - сообщил Зеленский, таким образом заявив, что не было никаких условий для встречи с Трампом или требований от американского коллеги начать расследование по делу, в котором фигурирует бывший вице-президент США Джо Байден.

Зеленский также подчеркнул, что в рамках действующей конституции у него нет полномочий инициировать какие-либо расследования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп звонил Зеленскому по просьбе министра энергетики Перри: "Я даже не хотел звонить"

Напомним, по сообщению СМИ США, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, можно ли объявить импичмент Трампу.

Источник: https://censor.net.ua/n3152356
 
 
 Топ комментарии
 
Моника-Моника, выходи из домика!
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На Майдані ВІЧЕ. А моніка звідки, з якого підвалу голос подає?
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Мало того, даже и звонить не хотел,говорить не с кем! Даже рыжий дурак шлюху клоуна не уважает.
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Как только берут за жопу, сразу и про Законы вспоминают и про Конституцию....
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На Майдані ВІЧЕ. А моніка звідки, з якого підвалу голос подає?
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Ще з першої заяви зєбілів про зустріч з Трампом, було зрозуміло, що зєбіла будуть ще дуже довго тягати на "зустрічі з Трампом".
Никаких предварительных условий для встречи Трамп не выдвигал, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1896
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Горе какое ,Трамп Зебеню поматросил и бросил..
"Не хотів дзвонити Зеленському!" Трамп зробив зрадницьку заяву про розмову

"Мало хто знає, що я навіть не хотів дзвонити Зеленському. Єдина причина, по якій я подзвонив, це прохання Ріка. Щось про завод зі зрідження природного газу", - сказав Трамп.

https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/ne-hotiv-dzvoniti-zelenskomu-tramp-zrobiv-zradnitsku-zayavu-pro-rozmovu.htm
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он не то что не выдвигал, он его не хотел, а когда невозможно было укрыться от него, то не упустил возможность надавить. Но откуда клоуну знать, что такое политическое давление.
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Він і досі не розуміє що це не на сцені кривлятися над політиками!!! Воно зелене в політиці та і в житті, клоун недоробленний!!!
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шото к показаниям в Конгрессе у меня больше веры...
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Мало того, даже и звонить не хотел,говорить не с кем! Даже рыжий дурак шлюху клоуна не уважает.
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Дьякую, дуже дьякую .... прям камень с души, успокоил, можешь бежать к дитям
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Шо, даже рояль не просил с собой прихватить? Никаких предварительных условий для встречи Трамп не выдвигал, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6844
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Трамп ни каких требований не выдвигал.. Он вообще ничего не говорил кроме "Байден, байден, байден.." Я так и не понял , о чем это он, переспросить постеснялся. Но мне сказали после "знающие люди" что за разъяснениями нужно обращаться в Джулиани и Луценко.
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Токсичная Моника-"лепит горбатого" и "идёт в несознанку".
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зэк , барыга , шут теперь надо выбрать ......раста (((((( Украина , ауу
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Слухайте, зе!біли, а де ви діли оцього дєрзкого пацанчіка,що так борзєл на порошенка?

Жодних попередніх умов для зустрічі Трамп не висував, - Зеленський - Цензор.НЕТ 944
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І чому зараз замість дєрзкого пацанчика кругом їзде перелякане чмо?
Жодних попередніх умов для зустрічі Трамп не висував, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6327
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напомните мне, пожалуйста, где нибудь...какой-нибудь президент еще так оправдывался из-за разговора с другим президентом...или это только наш эксклюзивововчик такому сподобился?
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ЗЕленая сопля, вследствии своего слабоумия и тотальной безграмотности не понимает, что революции, и свержения любой власти делают не 73% лохов, которые его избрали, а всего 2-3% активных патриотов! Если эти 2-3% найдут нужным, для спасения страны, растереть об асфальт эту ЗЕленую соплю, то 73% его гнилого электората ему ничем не помогут!
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***** зачекати і не патякати лишнього допоки Конгрес проведе всі процедури по імпічменту Трампа,який ганебно продався московському ворогу і персонально *****,такої ганьби США,ще не знала,а потім просити допомоги в Конгреса,який безумовно її надасть Україні,як союзнику.
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рамках конституции... нет полномочий... мама Римма плакала...
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