 Никаких предварительных условий для встречи Трамп не выдвигал, - Зеленский

Об этом он сказал в интервью японскому информагентству Kyodo, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На меня не оказывали давление, и никакие предварительные условия выдвинуты не были", - сообщил Зеленский, таким образом заявив, что не было никаких условий для встречи с Трампом или требований от американского коллеги начать расследование по делу, в котором фигурирует бывший вице-президент США Джо Байден.

Зеленский также подчеркнул, что в рамках действующей конституции у него нет полномочий инициировать какие-либо расследования.

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Напомним, по сообщению СМИ США, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, можно ли объявить импичмент Трампу.