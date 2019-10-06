 ГСЧС предупреждает украинцев о сильных заморозках

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ГСЧС.

Так, по данным Укргидрометцентра, ночью 7-9 октября в северных, западных и центральных областях юудут сильные заморозки в воздухе 0-5 градусов. 7 октября в южных и восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-6 градусов.

Кроме этого, в Киеве ночью 7-9 октября ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-3 градуса.

Также отметим, что 6 октября во Карпатах выпал снег, передает snig.info.

Снег выпал в частности на горнолыжных курортах Драгобрат, Буковель, Тростян, Захар Беркут, Пилирець и других.

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