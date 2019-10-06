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 ГСЧС предупреждает украинцев о сильных заморозках

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупредила украинцев о сильных заморозках в течение 7-9 октября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ГСЧС.

Так, по данным Укргидрометцентра, ночью 7-9 октября в северных, западных и центральных областях юудут сильные заморозки в воздухе 0-5 градусов. 7 октября в южных и восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-6 градусов.

Кроме этого, в Киеве ночью 7-9 октября ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-3 градуса.

Также отметим, что 6 октября во Карпатах выпал снег, передает snig.info.

Снег выпал в частности на горнолыжных курортах Драгобрат, Буковель, Тростян, Захар Беркут, Пилирець и других.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Карпатах выпал снег. Температура воздуха на горе Поп-Иван Черногорский снизилась до 0°С. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3152354
 
 
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***** уже потирает свои воровские лапки,меме в америку опять переводы на миллионы потекут.
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Ты уже знаешь, что рашка еще один суд в Стокгольме или Гааге проиграет? ГСЧС предупреждает украинцев о сильных заморозках - Цензор.НЕТ 8905
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Конечно мнение зубожилого кретина тоже интересно, поржать, но тебе, осел, советую прочесть статью "Газовое Ватерлоо" журналистка Ю.Латынина (НГ, РФ), в которой она объясняет, что именно Коболев, а не кто то иной, является маршалом победы в борьбе за независимую Украину. 25 апреля 2016 "Самую большую экономическую победу одержал человек по имени Андрей Коболев....."
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ну да.. кацапка латынина тот еще газовый Ыкспёрд ДСНС попереджає українців про сильні заморозки - Цензор.НЕТ 444
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а шо так мелко - маршалом? Хотя б хенералиссимусом, а то даже как то обидно за реформатора и патрийота...
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Вот-вот.А то что выиграть это процес позволило Газовое соглашение(этой Юлии Владимировны - негодяйки,воровки,предательницы и прочая,прочая,прочая) Тимошенко - Путина почему то все забывают упомянуть.Только один раз в публикациях по этому поводу была положительно упомянута она.Зато Кобелев на коне.
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А мама как его довольна, в Америке без мильйонов никак...)
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Срочно переобуваться на зимнюю резину, покупать аккумуляторы, а упоротые даже здесь на эту тему всё про политику.
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