 В Киеве задержаны злоумышленники, похитившие мультимедийное оборудование на 4 млн грн, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Инцидент произошел на территории предприятия на улице Туполева в Шевченковском районе столицы. В полицию поступило сообщение, что неизвестные проникли в складское помещение и похитили оборудование.

"Мы установили, что злоумышленников было четверо. Они подъехали к складскому помещению, а дальше один человек остался возле автомобиля и наблюдал за обстановкой. Его сообщники взломали замки и проникли в здание. Затем они начали выносить имущество и грузить его в автомобиль. В результате воры похитили экраны, проекторы, пультовые видеосерверы на сумму более 4 миллионов гривен", - рассказали в полиции.

Полицейские провели комплекс розыскных мероприятий и установили местонахождение одного с правонарушителей, а впоследствии - и его сообщника.

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Оба фигуранта - жители города Обухов, 1978 и 1981 года рождения, один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу с проникновением в жилище. В ходе проведения обыска по месту жительства у воров изъяли вещественные доказательства. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия с целью установления и задержания еще двух подозреваемых.

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По данному факту начато уголовное производство по части пятой статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании им меры пресечения.