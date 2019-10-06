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 В Киеве задержаны злоумышленники, похитившие мультимедийное оборудование на 4 млн грн, - Нацполиция. ФОТО

В Киеве оперативники задержали злоумышленников, которые похитили мультимедийное оборудование на сумму более 4 миллионов гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Киеве задержаны злоумышленники, похитившие мультимедийное оборудование на 4 млн грн, - Нацполиция 01

Инцидент произошел на территории предприятия на улице Туполева в Шевченковском районе столицы. В полицию поступило сообщение, что неизвестные проникли в складское помещение и похитили оборудование.

"Мы установили, что злоумышленников было четверо. Они подъехали к складскому помещению, а дальше один человек остался возле автомобиля и наблюдал за обстановкой. Его сообщники взломали замки и проникли в здание. Затем они начали выносить имущество и грузить его в автомобиль. В результате воры похитили экраны, проекторы, пультовые видеосерверы на сумму более 4 миллионов гривен", - рассказали в полиции.

Полицейские провели комплекс розыскных мероприятий и установили местонахождение одного с правонарушителей, а впоследствии - и его сообщника.

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В Киеве задержаны злоумышленники, похитившие мультимедийное оборудование на 4 млн грн, - Нацполиция 02

Оба фигуранта - жители города Обухов, 1978 и 1981 года рождения, один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу с проникновением в жилище. В ходе проведения обыска по месту жительства у воров изъяли вещественные доказательства. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия с целью установления и задержания еще двух подозреваемых.

В Киеве задержаны злоумышленники, похитившие мультимедийное оборудование на 4 млн грн, - Нацполиция 03

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По данному факту начато уголовное производство по части пятой статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/n3152351
 
 
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теперь 5 лет смотреть мультики по казеному телевизору..
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через ОЛХ наверное продавали и спалились)
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Скорее всего, т.к. продать такое оборудование сложно.)
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https://cdn.segodnya.ua/i/image_650x434/media/image/5d9/349/5e7/5d93495e79f00.jpg
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Мониторы нашлись с ситуативной комнаты?
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Это концертное оборудование 95-го квартала, потому и нашли так быстро. У Києві затримали зловмисників, які викрали мультимедійне обладнання на 4 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3737
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