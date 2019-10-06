 "Слуга, выходи - народ пришел!": На Майдане проходит вече "против капитуляции". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ+ФОТОРЕПОРТАЖ

Как передает Цензор.НЕТ, поводом для проведения мероприятия активисты назвали противодействие "любым попыткам власти принять решения, которые приведут к поражению в войне с Россией, как "формула Штайнмайера", "особый статус" для Донбасса".
"Украина стоит в полушаге от капитуляции в войне с Россией. Проведение выборов в ОРДЛО открывает дверь к атономии ОРДЛО, легализации террористов в качестве политиков и "народной милиции", и в конце концов потере суверенитета Украины. С целью системного противодействия капитуляции мы объявляем создание сопротивления КАПИТУЛЯЦИИ. Призываем объединяться всех неравнодушных патриотов. На вече мы выдвинем ультиматум власти и обсудим стретигию и план дальнейших действий", - говорится в сообщении организаторов, которые подчеркнули, что это "общественная акция" и призвали не использовать событие в партийных интересах.
"Приносите с собой желтый скотч и желтые ленты как символ сопротивления капитуляции. Акция состоится исключительно под национальными флагами ... Только национальная символика - сине-желтая, красно-черная, крымскотатарский и др. Никакой партийной символики", - сообщили организаторы.
Фото Олега Богачука
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Порошенко качает страну не из-за формулы никакой, а из-за снятия неприкосновенности первого числа.
Пэтин патриотизм липовый , как и он сам
До всех вдруг дошло, что всем платить придется, и ниоткуда денег не будет, потому что подписание формулы Штайнмайера означает, что имеет место быть внутри-украинский конфликт, а это значит, что кроме Украины ЛДНР никто ничего не должен.
Возьмем, например, Юлию Владимировну.
Что она имела от донецких, кроме срока на нарах?
Да ничего.
И вот за этот срок ей теперь придется "выкашлять" денюжки на "ре-интеграцию ЛДНР".
Не то, чтобы я сильно сочувствовала Юлии Владимировне, но будем справедливы: где она, а где донецкие.
И так всем, как Юлии Владимировне, придется оплачивать то, с чего никто кроме неприятностей не имел.
Мои вам, ЗЕбобики, поздравления.
Эх, если бы голосование за Владимира Александровича было открытым.
Тогда можно было бы повесить "ре-интеграцию ЛДНР" на ЗЕбобиков - и не вопрос, а так придется платить всем.