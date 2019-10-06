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Темы дня: Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Обирай свідомо
 Политика Украины, Киевские новости, Фоторепортаж
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 "Слуга, выходи - народ пришел!": На Майдане проходит вече "против капитуляции". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ+ФОТОРЕПОРТАЖ

В центре украинской столицы, на Майдане Незалежности, в воскресенье активисты созвали вече "Остановим капитуляцию".

Как передает Цензор.НЕТ, поводом для проведения мероприятия активисты назвали противодействие "любым попыткам власти принять решения, которые приведут к поражению в войне с Россией, как "формула Штайнмайера", "особый статус" для Донбасса".

"Украина стоит в полушаге от капитуляции в войне с Россией. Проведение выборов в ОРДЛО открывает дверь к атономии ОРДЛО, легализации террористов в качестве политиков и "народной милиции", и в конце концов потере суверенитета Украины. С целью системного противодействия капитуляции мы объявляем создание сопротивления КАПИТУЛЯЦИИ. Призываем объединяться всех неравнодушных патриотов. На вече мы выдвинем ультиматум власти и обсудим стретигию и план дальнейших действий", - говорится в сообщении организаторов, которые подчеркнули, что это "общественная акция" и призвали не использовать событие в партийных интересах.

"Приносите с собой желтый скотч и желтые ленты как символ сопротивления капитуляции. Акция состоится исключительно под национальными флагами ... Только национальная символика - сине-желтая, красно-черная, крымскотатарский и др. Никакой партийной символики", - сообщили организаторы.

Фото Олега Богачука

Слуга, выходи - народ пришел!: На Майдане проходит вече против капитуляции 01
Слуга, выходи - народ пришел!: На Майдане проходит вече против капитуляции 02
Слуга, выходи - народ пришел!: На Майдане проходит вече против капитуляции 03
Слуга, выходи - народ пришел!: На Майдане проходит вече против капитуляции 04
Слуга, выходи - народ пришел!: На Майдане проходит вече против капитуляции 05
Слуга, выходи - народ пришел!: На Майдане проходит вече против капитуляции 06
Слуга, выходи - народ пришел!: На Майдане проходит вече против капитуляции 07
Слуга, выходи - народ пришел!: На Майдане проходит вече против капитуляции 08
Слуга, выходи - народ пришел!: На Майдане проходит вече против капитуляции 09
Слуга, выходи - народ пришел!: На Майдане проходит вече против капитуляции 10
Слуга, выходи - народ пришел!: На Майдане проходит вече против капитуляции 11
Слуга, выходи - народ пришел!: На Майдане проходит вече против капитуляции 12
Слуга, выходи - народ пришел!: На Майдане проходит вече против капитуляции 13
Слуга, выходи - народ пришел!: На Майдане проходит вече против капитуляции 14
Слуга, выходи - народ пришел!: На Майдане проходит вече против капитуляции 15
Слуга, выходи - народ пришел!: На Майдане проходит вече против капитуляции 16
Слуга, выходи - народ пришел!: На Майдане проходит вече против капитуляции 17
Слуга, выходи - народ пришел!: На Майдане проходит вече против капитуляции 18
Слуга, выходи - народ пришел!: На Майдане проходит вече против капитуляции 19
Слуга, выходи - народ пришел!: На Майдане проходит вече против капитуляции 20
Слуга, выходи - народ пришел!: На Майдане проходит вече против капитуляции 21

Слуга, выходи - народ пришел!: На Майдане проходит вече против капитуляции 22
Слуга, выходи - народ пришел!: На Майдане проходит вече против капитуляции 23
Слуга, выходи - народ пришел!: На Майдане проходит вече против капитуляции 24

Читайте на "Цензор.НЕТ": У протестующих под моим офисом свое объяснение "формулы Штайнмайера", оно отличается от реального, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3152350
 
   
 Топ комментарии
 
Народу много!это гуд!
ЗеЛю на ростов!
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ЗЕ-БИЛЫ!
Компромисс, это когда ОБЕ стороны идут на уступки!
А когда только ОДНА, то это и есть - КАПИТУЛЯЦИЯ!
На Майдане проходит вече "против капитуляции" - Цензор.НЕТ 7046
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А разве преЗЕдент "в том самом Счастье или любом ином участке линии фронта"?
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господа зебилы с методичками "про мир" - вы понимаете что здав сегодня Донбасс завтра придется здавать Одессу, Харьков, Запорожье и т.д. по списку. Вы правда думаете что орки получив желаемое успокоятся?
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Украине надо переписать конституцию и гетьманов себе выбирать не на выборах , а на майдане и майданы узаконить ...
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Те що люди виходять-це свято для 73%-ів українців,а не для 8%-х петюшок мародерів та 13%-ів мертини сепарської,які розпалюють громадянський конфлікт на радість х"ла.Листом до сайдика з підписом кучки кучка може підтертися-цим люди зганьбитись так вже не дадуть,як порохоботні зганьбилися на виборах.
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Стримы на цензоре появились , раньше про то как мародеру хотели сделать импичмент , про все писали постфактум . Когда уже все разошлись
Порошенко качает страну не из-за формулы никакой, а из-за снятия неприкосновенности первого числа.
Пэтин патриотизм липовый , как и он сам
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Эй, Квартал, вы еще не поняли, что произошло?
До всех вдруг дошло, что всем платить придется, и ниоткуда денег не будет, потому что подписание формулы Штайнмайера означает, что имеет место быть внутри-украинский конфликт, а это значит, что кроме Украины ЛДНР никто ничего не должен.
Возьмем, например, Юлию Владимировну. "Слуга, виходь - народ прийшов!" На Майдані відбувається віче "проти капітуляції" - Цензор.НЕТ 3047
Что она имела от донецких, кроме срока на нарах?
Да ничего.
И вот за этот срок ей теперь придется "выкашлять" денюжки на "ре-интеграцию ЛДНР".
Не то, чтобы я сильно сочувствовала Юлии Владимировне, но будем справедливы: где она, а где донецкие.
И так всем, как Юлии Владимировне, придется оплачивать то, с чего никто кроме неприятностей не имел.
Мои вам, ЗЕбобики, поздравления.
Эх, если бы голосование за Владимира Александровича было открытым.
Тогда можно было бы повесить "ре-интеграцию ЛДНР" на ЗЕбобиков - и не вопрос, а так придется платить всем.
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Иван Петрович Сидоров мнения как закончить войну делит на три группы.1. Ни войны ни мира, группа "власть". 2. Миром, группа "голуби".3. Военной победой, группа "ястребы". Самая малочисленная. К ней принадлежит Иван Петрович Сидоров. Он разделяет точку зрения Ю.Бутусова " Ответом на военную операцию России должна стать эффективная военная операция Украины на Донбассе. -Война на Донбассе: как принудить Путина к миру? 23.07.18" /Согласен с отстранённым Зеленским от ВСУ Наевым : Другого выхода из вооруженного конфликта, кроме как получить военную победу, нет и быть не может, - Наев о возможных договоренностях с врагом .02.05.19 /Иван Петрович Сидоров от повесток не уклонялся и уклоняться не будет
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