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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3148) льготы (470) военнослужащие (4317)

 Зеленский: Никакие льготы для военных, защищавших территориальную целостность Украины, отменять не будут

Президент Владимир Зеленский исключает отмену каких-либо льгот для военных, защищавших территориальную целостность Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента, об этом глава государства заявил на совещании по вопросам безопасности и обороны.

Отмечается, что на совещании отдельно уделили внимание вопросу социального обеспечения участников боевых действий.

"Президент заверил, что никакие льготы для военных, защищавших территориальную целостность Украины, не будут отменять. В государственном бюджете на следующий год должно быть предусмотрено финансирование социального обеспечения военнослужащих", - говорится в сообщении.

Напомним, на этом совещании Зеленский обсудил с руководителями силовых и других ведомств разведения сил на Донбассе. Сообщено, что на следующей неделе представители власти посетят Петровское, Золотое и Станицу Луганскую.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Человек сознательно продавал свою наемную силу. Это был его выбор, - нардеп от СН Третьякова предлагает отменить льготы участникам боевых действий, служившим по контракту

Источник: https://censor.net.ua/n3152349
 
   
 Топ комментарии
 
МИТИНГ НЕТ КАПИТУЛЯЦИИ LIVE очень много людей весь майдан https://www.youtube.com/watch?v=Wa4xUZ4mJZU
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Зебилы и кремлеботы, к вашему огромному сожалению, сейчас Майдан забит людьми. Тысячи людей вышли против зекапитуляции! Такого небыло со времен януковича. Слава Украине!
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МИТИНГ НЕТ КАПИТУЛЯЦИИ LIVE очень много людей весь майдан https://www.youtube.com/watch?v=Wa4xUZ4mJZU
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Ссылку можно было-бы сделать активной.
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а зачем говнари с тяжелым металлом на сцене? Зеленский: Никакие льготы для военных, защищавших территориальную целостность Украины, отменять не будут - Цензор.НЕТ 7343 Подготовка на высоте....
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Ему как *********** монатика,наверное нужно. Или оту лахудру с тарелкой с "парада".
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А "говнари с тяжёлым металлом" не могут иметь гражданской позиции?
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Не Зєльоная сопля визначатиме долю України. Паскудь єврогєйская.
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100378-й "пробный камень" вазелиновой моники не проканал!!!
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Всех в вагоны и на фронт. ДО ПОБЕДЫ. Правда поезда туда не доходят, ну, ничего, ПЕШОЧКОМ.
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Та не вопрос!
Снова на войну, так снова!
Только такая 3.14здота как ты на парашу отправится!
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Да не, вот такая 3,14здота на войну отправится, а вот ты по майданам горлопанить будешь, ЗНАЕМ ТАКИХ.
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Ні. Вони так і працюють. Спочатку неприйнятна ідея, потім запевнення що то неприйнятно, починається обговорення, і зрештою роблять.
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ну еще бы, атошники - это не евробляхеры. Количество и качество совсем другое.Они дискуссию могут и вовсе не вести.
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негайно вiдновити ядерний статус
України!!!! види те ли от украины устали??? напали и убивают и от нас устали? ЯДЕРНЫЙ СТАТУС ПРЯМ СЕГОДНЯ!!! содержать пару ракет дешевле чем большую армию!!!
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Зеленский активно над этим работает, как только Украина станет федеративным округом Рашки, так сразу и появится ядерное оружие.
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І хто повірить Верховному Колаборасту України? Все прокакав клоун.
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Ух какой заботливый,с тебя кассовый чек на гениальное изречение.
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Так, может, и нет ничего плохого в обсуждении и мирных акциях на тему капитуляции или "капитуляции" /кто как к этому вопросу относится/? Вопрос-то слишком важный, чтобы молча ждать результатов тайного плана. А так: пусть власть знает настроения в обществе. Глядишь, меньше сдаст /"...где-то посередине"(с)/
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Так нет и не было никакой компенсации. Например, никто и никогда ни разу не компенсировал ни копейки владельцам автобусных маршрутов, поэтому и возникают все конфликты. Скотинизм водил - это предмет особого разговора.
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Хм...и воннкомаматовским негодяям...риторика как после Афгана....Я тебя туда не посылал. сцуки.
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"Трускавецким" полезным идиотам это вдолби. Особенно крашенной ублюдочной тётке. Эта тварь ещё новый трудовой Кодекс разрабатываето полном бесправии наёмных сотрудников.
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Зебилы и кремлеботы, к вашему огромному сожалению, сейчас Майдан забит людьми. Тысячи людей вышли против зекапитуляции! Такого небыло со времен януковича. Слава Украине!
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ПУТИНА В ГААГУ.а не за стол переговоров

https://youtu.be/wF2vSH-jMdM

а клоун ЗЕ должен задуматься - КОМУТО путь в ГААГУ. А КОМУТО и судьба КАДДАФИ подойдет
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А про мальчика в трусиках читала, мокша? Дать почитать?
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Твої слова - знущання над Небесною сотнею. 20 лютого 2014 року на Майдані було розстріляно щонайменше 77 українців. А медалі "за освобожденіє Крима" вже були викарбувані. Ці медалі було запроваджено офіційно 21 березня 2014 року, коли на Майдані ще не просохла кров жертв, наказом міністра оборони рф № 160.
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а вот тем "АТОшникам-подснежникам",которые получили этот статус только за кратковременное пребывание в зоне АТО (не будучи УБД) или шманающими грузопассажирские перевозки на блокпостах с целью личной наживы,те судейско-прокурорские работники городков зоны АТО,НЕ ПИНИМАВШИЕ участия в боевых действиях или силовой защите гос. собственности...должны лишиться всех АТОшных льгот.Особенно "штабной планктон",не видевший врага в пределах прямой видимости и не принимавший участия в прямых боестолкновениях.
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Комроты пишет наградной на замполита.
- Сколько врагов лично уничтожил, сколько писать, три или четыре ?
- Пиши пять. Нечего их жалеть.
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зєбіл просто виконує наказ ляльководів про зміну цієї самої "целостності". А там вже й льготи не потрібно буде платити.
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Пусть на красную площадь в мацкву песдует, там перед тобой и выступит.
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Немає у нас президента. Є голограма, щось там белькоче у роликах - "Волдо" з чорного дзеркала, проплачене мочковією.

Держава - це, поперше, люди, народ. През, кабмін та ін. - манагери. Час міняти иманагерів: вони НЕ компетентні і НЕ відпрацьовують гроші, які народ їм платить.
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Дрочать лева палкою. Одне зечмо пиз..ане якусь херню, потім чекають кілька днів, дивляться на реакцію і видають спростування.
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Со стороны Беларуси к границе Украины накапливается огромное колличество военной техники.
Почему украинские СМИ и ЦЕНЗОР об этом молчат ??? Почему ЦЕНЗОР не опубликуют эту информацию от Хартыя"97 ?

Хартыя"97: - https://charter97.org/ru/news/2019/10/6/350863/
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Вот когда читаю это «презЕдент заверил» - ржу громко и долго. Значит, как раз таки, не только льготы отменят, но еще и дела возбудят за преступления перед норотом бамбаса.
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Военных не трогать сказал президент..И евробляхеров тоже конечно. ( Сейчас на повестке "отвод", " формула"). Накладется протест на протест и прибежит к нам с тумана не ежик, а просто "писец"
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Сначала делают вброс и смотрят на реакцию общества. Посмотрели что много негатива и может плохо эта затея кончиться тогда отыгрывают обратно. Ни стратегии, ни программы , просто все с плеча.
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Не вірю жодному слову цього брехливого Сцикуна та всій його манді "слуг урода"
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Какие конкретно требования у организаторов "Вече" ? Переименовать Киев в Новгород и сорвать саммит в Париже ? И потом сидеть , как Порошенко последние три года "на берегу реки и ждать , когда пропльівет труп врага и рухнет Крьімский мост?"
Только санкции тогда Европа отменит 100%.
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Це не Президент, а просто якесь голографічне Зе-чмо.
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Що,знову ху@ові баярє,а зелене непорозуміння нідочого -"вєрьтємнєлюді"?
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Моніка це початок твого кінця ! Пізно пити Боржомі!
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Знову й знову бачимо ту саму нехитру тактику: якась типу "дурочка-снєґурочка" на державній посаді (голова комітету ВР, заступник міністра, тощо) озвучує потенційно неприймальну для суспільства ідею (у НАТО нам не треба; контрактники АТО свідомо продавали свої тіла за гроші, тому їх треба позбавити пільг; залізницю треба роздеребанити; закон про особливий статус ми будемо погоджувати з Росією, бо в нас стоять її війська і до т.п.) - і дивляться, чи суспільство це проковтнуло. Коли проковтнуло, продовжують нищення. Коли обурилось, виходить пані Моніка і "сексуально" хрипіть: "Нє патєрплю. Нє дапущу. Капітуляція атміняється. Пільги учасникам АТО нє атміняються". Суспільство вдячно видихає, а вони й далі роблять своє, лише менш публічно.
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Уточню - это типичная маланская тактика.
Лечение одно - никогда больше не пускать эту свору во власть.
У них есть своя страна - пускай там и гуляют!
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Зеленський: Жодні пільги для військових, які захищали територіальну цілісність України, не скасовуватимуть. То скасовуєш, то не скасовуєш, хохмач.

Зе знову прикалується? Чи знущається над українцями? Клоун, пора включати тормоза, досить стукати пісюном по клавішах. Дограєшся, до Ростова не добіжиш.
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Як зробити перемогу з нічого. Спочатку оголошуємо зраду, потім відміняє о зроду і все виходить перемога.
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Зеле пільгу , пороху пільгу, нари з підігрівом і з конфіскацією.
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а за что льготы то,за то что до сих пор часть страны под оккупацией?
да к тому же,многие и нее нюхали пороху,а вся задница в орденах...
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Поїдь туди і понюхай пороху, відірви свою задницю від компютера.
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А чего тогда эта мадам из СлугиУрода так распалялась отменить? Зеленський: Жодні пільги для військових, які захищали територіальну цілісність України, не скасовуватимуть - Цензор.НЕТ 2521
Гидрант опять засцал, видимо.)))
Сцарь хороший-бояре плохие. Зеленський: Жодні пільги для військових, які захищали територіальну цілісність України, не скасовуватимуть - Цензор.НЕТ 2521
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Ну нащо паказувати суспільству свій бздливий характер?...Цього не будемо скасовувати,це збережемо,це залишимо,тих не тронемо,все як було так і буде,тільки вспокойтесь і не шуміть...І розуміє Зєля що не так робить,адже говорив перед виборами правильно,жорстко - тому і вибрали...Дочекається,повісять за ноги на Хрещатику...і шкода буде...не його - втраченого шансу...
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КАК МОЖНО ВЕРИТЬ ЭТОМУ ПРОДАЖНОМУ ...РЕЗИДЕНТУ ЗЕ БИЛУ КАПИТУЛЯНТУ ?
ОН КРЕМЛЁВСКИЙ ИУДА ПЛЮНУЛ В ЛИЦО ВСЕМ ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ ЗАПРЕТИЛ ПАРАД НА ПРАЗДНОВАНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ ! А ПРОВЁЛ СВОЁ АНТИУКРАИНСКОЕ СБОРИЩЕ КАПИТУЛЯНТОВ , СЕПАРАТИСТОВ , КЛОУНОВ, НАРКОМАНОВ , ГОЛУБЫХ ********* ...ВСЯКОЙ АНТИУКРАИНСКОЙ ЗАРАЗЫ., ТЕПЕРЬ ОН ВЫГОНЯЕТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ В ГОЛОЕ ПОЛЕ НАШИХ ВОИНОВ, И КРИЧИТ КАК ПОДОРВАННЫЙ КАЖДЫЙ ДЕНЬ КАПИТУЛЯЦИЯ ПО ФОРМУЛЕ КРЕМЛЁВСКОГО ФАШИСТА ШТАНЫМАЕЙРА. А ВЕРХОВНА ЗРАДА НАЧАЛА РАССМАТРИВАТЬ ПРОЕКТ ЗАКОНА О ЛИШЕНИЕ ЛЬГОТ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ..И ТУТ ОН ИСПУГАЛСЯ МАССОВЫХ ПРОТЕСТОВ И ПОДРЖКУ ИХ ВОЕННЫМИ И РЕШИЛ ВРЕМЕННО ОТЛОЖИТЬ ЭТОТ ЗАКОН. ЭТО НЕ СЛУГА УКРАИНСКОГО НАРОДА И ТЕМ ЕГО ЗАЩИТНИКОВ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ОН ОН ВСЕМ ЛЮТЫЙ ВРАГ - КАПИТУЛЯНТ.
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Зеленский: Никакие льготы для военных, защищавших территориальную целостность Украины, отменять не будут
конечно не будут вами забраны так как не вами дадены(
но тема для социума заброшена
тема прозвучала от главы комитета ВР - значит охфис прэзэдэнта тему подбросил
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как там Бисмарк сказал верить русским не стоит той бумаги на которой обещания написаны
ученых уже на е бали по полной программе
при Юле пенсия для ученых была 80% как в Италии для ВСЕХ
падло петя эти обещания похерил и сделал пенсию 30%
те люди вместо того чтобы уйти с науки и заработать хоть какую то пенисю оказались обманутыми и остались без средств к существованию
так же на е баны и чернобыльцы
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А хотілось би да ?
Уродам якимось армія заважає .. Якби народ промовчав, то тихцем би відмінили
.
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Обосрался Зебил, дал заднюю.
Но сучку с русской фамилией, заявившей о льготах, нужно гнать.
Иначе - никак...
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так и формата поначалу тоже не было, просто служки поговаривали. Но что у служек на языке, то у Зе на подписи...
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Плавно выжимаем сцепление, педаль тормоза. Переводим рычаг передач в положение "R" и плавно отпускаем сцепление. Зеленський: Жодні пільги для військових, які захищали територіальну цілісність України, не скасовуватимуть - Цензор.НЕТ 9829
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