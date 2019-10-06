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 Порошенко - Бойко: Не стоит навязывать украинцам и миру мысли о вине самой Украины в российской агрессии против нас

Пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" во время дискуссии с главой фракции "Оппозиционная платформа - За життя" Юрием Бойко предостерег от навязывания украинскому обществу и миру мысли о вине самой Украины в российской агрессии против нашего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

"Я утверждаю и утверждал, что "формулы Штайнмайера" в Минских соглашений нет, вы сказали, что она там есть. Посмотрите в интернете и убедитесь сами, что это не так", - заявил Порошенко.

Он обратился к Юрию Бойко: "Скажите пожалуйста, вы правда считаете, что за последние пять лет вина за то, что нет мира, лежит на украинской стороне, а не на Путине? Вы правда считаете, что Россия не осуществляла агрессию против нас и она не является главной причиной смерти 13 тысяч украинцев? Или все таки вы считаете, что это отсутствие политической воли в украинском парламенте? В таком случае говорите тезис, что вы считаете, что в Украине гражданская война".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Порошенко остановил агрессию, которая грозила полным уничтожением и дезинтеграцией Украины, - глава МИД Пристайко

В свою очередь, Бойко сказал: "Я вам, Петр Алексеевич, скажу откровенно, людям, которые живут в Золотом, Красногоровке, Марьинке им совершенно безразлично, где находится "формула Штайнмайера". И вообще она существует или нет".

Он отметил, что когда Порошенко шел на выборы, обещал людям за две недели прекратить войну.
Депутат также выразил мнение, что главной причиной случившегося было отсутствие инициативы в переговорах именно с украинской стороны.

"Это было нам нужно - Украине, прекратить войну. Потому что это мы потеряли территории, мы теряли людей каждый день. Инициатива должна была идти от нас", - сказал он.

"И Нормандский формат, который собирался два или три раза с вашим участием ... должна быть отработана дорожная карта гарантий и тогда, я мог бы сказать - да вы сделали все что могли. Но я этого не видел", - сказал Бойко.

Он добавил: "Я могу сказать откровенно - инициативы с вашей стороны не было продолжить политический путь развития Минских соглашений. Это тоже правда".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бойко и Медведчук – предатели и коллаборанты, - Коломойский

На это Петр Порошенко резюмировал: "То есть не Путин (виновен в войне против Украины - ред.), А украинская власть".

Источник: https://censor.net.ua/n3152347
 
   
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Это из разговора министров экономики и энергетики уряду Азирова?
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На границе Беларуси с Украиной заметили странную концентрацию военной техники : https://charter97.org/ru/news/2019/10/6/350863/ P.S. Почему молчит об этом цензор , кто знает ?
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а потому что его крикам "волки! волки!" охотники уже не верят)
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Зеленский ведь уже пояснил, что зрада отменяется и хуже не будет. Просто поверь приЗеденту.
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Порошенко лучше вообще молчать, предводитель лицемерный, лживый, алчный...ОПГ коррупционеров, мародёров 5 лет всей полноты власти. На допросы ходи, не пропускай, пока ещё свидетель. На Рождественские праздники свалит с семейкой за бугор и после 1 января не вернётся. Будет орать о "политических преследованиях".
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Конечно лучше молчать.
А интересно какой тебе гешефт от уступок кремлю интересов Украины?
Ну если с Бойко понятно то с тобой не совсем.
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Он просто дурачьок , он нарот избравший зебила.
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Пєтя звісно злодюга, але це не зменшує відповідальність Головного Зрадника України.
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Веками Украйна пытается получить независимость от московии. Столько жертв во имя этого. И вот опять, "давайте садидимся России, будет голодомор сного, но хотя пулями убивать не будут".
Парни, берегите свою независимость
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А як інакше будуть казати друзі "нада проста пєрєстать стрєлять"?
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Это шож получается? Пэдро хотел капитуляцию замутить ещё в 16 году? Прыдатиль!
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потому что Дебальцево в оккупации, и отвод войск со стороны Лугандона означает укрепление НАШИХ позиций.

и вообще, при Порохе мы все эти годы двигались вперед, занимая серую зону. А сегодня зеля фактически приказывает все отобранное отдавать назад.

подонок ваш зеля и предатель.
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Все зебилы за бойко против шакаладной барыги!!!
Чому Парашенко не сидить лол кек????? Порошенко - Бойко: Не стоит навязывать украинцам и миру мысли о вине самой Украины в российской агрессии против нас - Цензор.НЕТ 614
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Чому ж ти дєятєль просто не віддав наказ ліквідувати знаного сєпара. Адже лише у департаменті стратегічної розвідки 300 офіцерів. Нехай би відпрацьовували свій хліб. Сєпаром більше, сєпаром менше... Захарченко лиже сковороду в аду, і все пучком.
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А ты знаком с термином "внесудебные расправы"?
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Васьок, а ты вот это сейчас кого спросил? Бойко или шустера?
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Вчера видел тут инфо, что уже 430 снайперских винтовок он передал ЗСУ. Простой вопрос- где хотя бы 100 убитых оккупантов каждый день.при президенте Порошенко
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Все зебилы думают так : что виновна украинская власть , а не ***** .

На это Петр Порошенко резюмировал: "То есть не Путин (виновен в войне против Украины - ред.), А украинская власть".
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негодяй, которого если даже удастся посадить в ступу, то толкачем не попадешь!
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а парашенка - это твой, не платящий на тебя алиментов, папаша?
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Значит Бойко для тебя-уважаемый чИлавек,да зебил?
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Каково бы ни было мое отношение к особе Порошенко, но...
Еще с 90-х годов начиная в СМИ РФ Украина упоминалась лишь в негативном русле. И за эти годы там выросло поколение ненавидящее лютой ненавистью Украину. Плюс росММИ сыграли на религиозном ныне там чувстве "Дидываивале ", обозвав граждан Украины "фошыстами" и "нацыздами" и понеслось - поперли орки с укрофошыстами воевать. А в Украине им подыграли холуи из числа предателей. Вот и весь сказ и весь рассказ.
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Да не из числа предателей а из числа таких же подверженных влиянию пропаганды.
Кучма же отдал Донбасс под влияние раши.
Де факто это уже давно рашистская автономия.
Теперь это требуют оформить официально.
Поэтому все вопросы к Кучме.
Может он давал какие то подковерные обещания...
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У Савика странное чувство юмора. Позвать в студию живого мертвеца, который как и всегда выполнил свое обещание и жыття виддав за закрытую передачу Шустера Порошенко - Бойко: Не стоит навязывать украинцам и миру мысли о вине самой Украины в российской агрессии против нас - Цензор.НЕТ 6999
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сегодня, они попутчики. только цели обох двох несколько разнятся. а так идут одной дорогой.
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У Бойко вся семья живёт в Москве , а недвижимость за женой.
Здесь "массажистка" и дом.
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порох тоже перевел основные активы, в т.ч. Рошен в офшоры
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В развязывании Второй мировой войны Гитлер был "не виноват", просто страны Европы не проявили инициативы к миру, ну разве что кроме сдачи Австрии и Чехословакии. ( бред сумасшедшего) Пока у нас будет свободно разгуливать и вещать пятая колонна оккупанта, у нас ничего хорошего ни когда не будет и ни о какой, не то что победе, а вообще о безопасности страны речь не идет, мы просто обречены на поражение, развал и оккупацию.. Обвиняю предыдущего президента в том что он пошел в этом вопросе на сговор и с Пу и Медведчуком с их шайкой- лейкой ( и не нужно рассказывать что это не так). Ну а нынешний гарант уже с этой колеи и захотел бы ( что тоже навряд ли, не выбрался бы из нее чисто психологически.
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Путч на річницю підписання капітуляції.Ці дебіли самі проти себе будуть пучить
Порошенко - Бойко: Не стоит навязывать украинцам и миру мысли о вине самой Украины в российской агрессии против нас - Цензор.НЕТ 8411
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