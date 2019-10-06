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 Фоторепортаж, За рубежом
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Все про:Ирак (238) протест (4534)

 С начала протестов в Ираке уже погибло 94 человека. МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в страну. ФОТОрепортаж

Количество погибших участников общенациональных демонстраций в Ираке возросло до 94 человек, более 4000 пострадали.

Как передает Цензор.НЕТ, огонь по демонстрантам вели полицейские снайперы. Корреспондент агентства рассказал, что видел, как одно из демонстрантов ранили в голову. Врачи в больнице подтвердили его гибель, пишет УП со ссылкой на Reuters.

О фактах кровопролития сообщается из разных городов страны. Нынешнее противостояние журналисты называют самым тяжелым со времен подавления два года назад вооруженного сопротивления участников террористической организации "Исламское государство".

С начала протестов в Ираке уже погибло 94 человека. МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в страну 01
С начала протестов в Ираке уже погибло 94 человека. МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в страну 02
С начала протестов в Ираке уже погибло 94 человека. МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в страну 03
С начала протестов в Ираке уже погибло 94 человека. МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в страну 04
С начала протестов в Ираке уже погибло 94 человека. МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в страну 05
С начала протестов в Ираке уже погибло 94 человека. МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в страну 06
С начала протестов в Ираке уже погибло 94 человека. МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в страну 07
С начала протестов в Ираке уже погибло 94 человека. МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в страну 08
С начала протестов в Ираке уже погибло 94 человека. МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в страну 09
С начала протестов в Ираке уже погибло 94 человека. МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в страну 10
С начала протестов в Ираке уже погибло 94 человека. МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в страну 11
С начала протестов в Ираке уже погибло 94 человека. МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в страну 12

Демонстранты требуют нормального электроснабжения, чистой воды, соблюдение санитарных норм и победы над коррупцией в органах власти.

Беспорядки вспыхнули на юге Ирака, в районах, где преобладает шиитское население. Протестное движение быстро распространился на другие провинции.

Премьер-министр страны Адель Абдул Махди в пятницу призвал сограждан к спокойствию и пообещал провести реформы. Один из самых влиятельных клириков в Ираке возложил вину за акты насилия на политиков, заявив, что им не удалось улучшить жизнь иракцев и призвал власти прислушаться к требованиям протестующих.

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Как пишет "Интерфакс-Украина", в МИДе гражданам Украины рекомендуют воздержаться от поездок в Республику Ирак в связи со сложной ситуацией с безопасностью.

"В связи с массовым антиправительственными протестами в столице Республики Ирак - м.Багдад и существенным ухудшением ситуации в стране, а также неспособностью иракских правоохранительных органов обеспечить должным защиту на территории Ирака иностранных граждан, Министерство иностранных дел Украины в очередной раз рекомендует гражданам Украины, которые планируют посетить эту страну, удержаться от поездок в Ирак без острой необходимости, а тем гражданам, которые уже там находятся, покинуть ее территорию", - говорится в сообщении.

Также в МИД рекомендуют при отсутствии возможности безопасно выехать из страны, не оставлять мест проживания и отслеживать сообщения украинских и международных СМИ, местных органов власти о развитии ситуации.

"В случае попадания в чрезвычайные ситуации, возникновения угрозы жизни или здоровью во время пребывания на территории Ирака, рекомендуем гражданам Украины обращаться в посольство Украины в Ираке", - подчеркнули в консульской службе.

Источник: https://censor.net.ua/n3152343
 
 
 Топ комментарии
 
Казлов так и бегают потому что кАзлАмордые воду каламутят!
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Во, блин, придется в Зимбабве ехать отдыхать...
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Украинцы не летают в Ирак,они предпочитают отдыхать на Мальдивах инкогнито во время войны и ежедневной гибели украинских воинов на Домбабве.
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г*споди, зачем же бегать с протестами то?
Бананы - есть, вода - пить. В чем проблема то?
..... ну да, жаль людей и т.д.
правда они верят в духов, так что - "гурии" им в помощь
да, мне их жаль(смеется над смешным фото кота в соседней вкладке)
а еще жаль экологию - засерают верожопые атмосферу, когда горят.

....

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Казлов так и бегают потому что кАзлАмордые воду каламутят!
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та ты еще в Зимбабве ручищу Путина найди то.
я бы кстати и не удивился, ибо даже в ЦАР покрошили кацапов, стандартно свинорожалки завыли на Рязанщине, от радости, бабло считая за своих пушмясов Від початку протестів в Іраку вже загинуло 94 людини. МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок у країну - Цензор.НЕТ 4279
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козел борисов. вот скажи еще что у тебя на удмуртии такого нету и все на карликового ******** у вас молятся.
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та ладно, у меня фамилия настолько украинская, шо нема спасу.
я просто уже пару(сотни раз) чуть не обосрался от выкрутасов наших властей.
докатились, сейчас, до реальной войны(Путин нападет). че тут сраться то?
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так ***** нападает на модрву или не нападает?
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Во, блин, придется в Зимбабве ехать отдыхать...
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Тебе хорошо, а нам с соседом, придется, дровами топить. ПЕНСИИ только до Ирана хватает.
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ТАК УЖЕ ПОРА В ИРАНЕ НАЧИНАТЬ ПРОТЕСТЫ !!!
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В Московии уже пора, а то давно не было свежих фото из автозаков!
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так и не едут потому что не за кого! Там восновном кацапы братьям по вере помогают!
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В Ирак пришел Американский мир.
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"Руський мир" там был при Саддаме. Сейчас там европейская демократия.
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Гарну владу підтримують американці. Мабуть іракці вже сумують за Саддамом.
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туда сунули свой нос свинособаки, т.ч. будет много смертей...(
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У нас тоже пора начинать задумываться,квартальный,зелёный жонглер кассовыми аппаратами страну загадит в самое ближайшее время.
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Украинцы не летают в Ирак,они предпочитают отдыхать на Мальдивах инкогнито во время войны и ежедневной гибели украинских воинов на Домбабве.
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