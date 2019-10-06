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Все про:Зеленский (3148) поздравление (763) праздник (1515) учитель (299) Разумков Дмитрий (229)

 Зеленский и Разумков поздравили учителей с праздником: "Именно от Вас в значительной степени зависят наши успехи, победы и будущее"

Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поздравили украинских учителей с профессиональным праздником.

Как передает Цензор.НЕТ, их поздравления размещены на официальных страницах в Facebook.

"Поздравляю всех педагогов Украины с Днем Учителя! Ежедневно вы дарите своим ученикам самое ценное сокровище - знания! Ежедневно сеете в сознании воспитанников зерна человечности, вежливости, доброты и мудрости. Плоды этой кропотливой работы не появятся быстро, для этого нужны годы. Поэтому каждый день вы упорно и самоотверженно, не ради наград или славы, делаете свое сложное дело", - говорится в поздравлении президента Украины.

Зеленский и Разумков поздравили учителей с праздником: Именно от Вас в значительной степени зависят наши успехи, победы и будущее 01

Также украинских учителей поздравил глава Верховной Рады Разумков.

"Искренне поздравляю с профессиональным праздником! Желаю здоровья, терпения, выдержки, достойной оценки Ваших стараний, ведь Вы именно те, кто закладывает фундамент нашего будущего и будущего Украины!", - говорится в поздравлении спикера.

Он выразил благодарность учителям за бесконечно большой вклад в развитие украинского государства. "Именно от Вас в значительной степени зависят наши успехи, победы и будущее. Ваша работа очень сложная - воспитание и обучение будущего нашей страны, наших детей", - резюмировал Разумков.

Зеленский и Разумков поздравили учителей с праздником: Именно от Вас в значительной степени зависят наши успехи, победы и будущее 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с победителями конкурсов "Учитель года - 2019" и Global Teacher Prize Ukraine 2019. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3152341
 
   
 Топ комментарии
 
Поздравлять не буду. Просто задам вопрос учителямкоторые голосовали за мастера имитации игры на рояле х..м, - чему вы можете научить детей, если сами настолько глупы (этоещё мягко сказано), что повелись на лапшу в виде увеличения ваших зарплат до 4000 долларов США?
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СПАСИБІ вам і велика шана. Правда жаль що зменшують фінансування освіти на 7 млрд. Та педагогам о труднощів не звикати. Головне , щоб уряд України платив гідні зарплати сєпарам -апалченцям. Ото вони розсеряться і почнуть стріляти.
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Сейчас начнётся треш и угар про 4000 баксов в месяц.
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Сейчас начнётся треш и угар про 4000 баксов в месяц.
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А ты предлагаешь "простить и забыть"?
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В чём треш7 Разве не обещалась эта сумма учителям? Зеленский и Разумков поздравили учителей с праздником: "Именно от Вас в значительной степени зависят наши успехи, победы и будущее" - Цензор.НЕТ 4907
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0бещали 1 сентября..
.
А счасс 0ктябрь..
.
Так что 3енелейсский не врал !
.
.
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а кто тогда должен отвечать за базар?он же сам обещал
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обіцянка-цяцянка.Дурним вчителям радість. Зеленский и Разумков поздравили учителей с праздником: "Именно от Вас в значительной степени зависят наши успехи, победы и будущее" - Цензор.НЕТ 7855І -привітання! Декому й похвальну грамоту в рамці. Зеленский и Разумков поздравили учителей с праздником: "Именно от Вас в значительной степени зависят наши успехи, победы и будущее" - Цензор.НЕТ 7855
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лосям сохатым он обещал, нормальные люди понимают, что это пиар и неуклюжий.
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Треш и угар начался, когда Анку Самосад назначили министром освиты и науки. Все остальное - это уже ничто. А эти их поздравлениЯ после Анки звучат просто как насмешка.
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Сейчас во всю трубят о поднятии экономики на 40% ( явный популизм) , а через полгода такие как ты будут писать про трэш и угар
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Никаких трешей и угаров.
Просто где 4 шт баксов в месяц, словоблуды зелёные?
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А достойных зарплат не пожелали?
Странно-странно...

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Поздравлять не буду. Просто задам вопрос учителямкоторые голосовали за мастера имитации игры на рояле х..м, - чему вы можете научить детей, если сами настолько глупы (этоещё мягко сказано), что повелись на лапшу в виде увеличения ваших зарплат до 4000 долларов США?
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за мастера имитации игры на рояле х..м

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це саме образливе та принизлеве що я бачив на форумі
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Из жизни эпизод не выкинуть. как слов из песни. Правда у этого обсоса получилось выкинуть целый куплет из Гимна Украины на День Независимости. А это уже статья ККУ. И не первая.
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Не раскачивайте рояль. Может крышка упасть. Зеленский и Разумков поздравили учителей с праздником: "Именно от Вас в значительной степени зависят наши успехи, победы и будущее" - Цензор.НЕТ 6422
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Вы путаете мастера игры х-м на рояле с актером имитирующим эту игру под фонограмму . и это огромная ошибка. Экстраполируйте эту разницу на него как на политика и все поймете.
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Вы его считаете виртуозным извращенцем, а он просто чей то "актер лицом" играющий какой то сценарий за который заплатят деньги.
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В УКРАЇНІ ПОЧНЕТЬСЯ СКОРОЧЕННЯ БЮДЖЕТНИКІВ

Для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом Україні потрібно підвищити пенсійний вік, скоротити кількість держслужбовців і бюджетників, скасувати "спрощенку" і відкрити земельний ринок.
Про це йдеться в останній версії меморандуму про співпрацю України з МВФ.
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ну, или не отдавать Бене Приват. Но, это для ********** табу
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Не "скоро", а ще минулим нині літом скоротили третю частину тих самих вчителів.
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СПАСИБІ вам і велика шана. Правда жаль що зменшують фінансування освіти на 7 млрд. Та педагогам о труднощів не звикати. Головне , щоб уряд України платив гідні зарплати сєпарам -апалченцям. Ото вони розсеряться і почнуть стріляти.
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Хорошо когда есть фейсбук, учителей можно поздравить
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Именно от Вас в значительной степени зависят наши успехи, победы и будущее
И именно поэтому про повышение вам зарплат забыли в бюджете 2019
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Неправильно написав. Про підвищення ЗП вчителям забули в бюджеті 2020.
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А где торжественно открытый школьный туалет или загон для кроликов? Где перерезанные ленточки и часовые речи перед второклашками о потужных реформах и ришучых пэрэмогах, произнесенные брынящим металлом голосом? Зеленский и Разумков поздравили учителей с праздником: "Именно от Вас в значительной степени зависят наши успехи, победы и будущее" - Цензор.НЕТ 8828 Ганьба!
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кацапа, включай рашу тудей, что ж там все для таких зебилов как ты Зеленский и Разумков поздравили учителей с праздником: "Именно от Вас в значительной степени зависят наши успехи, победы и будущее" - Цензор.НЕТ 2463
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молодец, только что ты сам сказал, что новая власть, хотя для одной школы, даже новый туалет не удосужилась построить.
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Совковое наследие-дни учителей,врачей,водителей,и пр
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Це єдиний день в році коли дані категорії професій можуть цілком легально набухатися в робочий час.Бо ж свято! Зеленский и Разумков поздравили учителей с праздником: "Именно от Вас в значительной степени зависят наши успехи, победы и будущее" - Цензор.НЕТ 858
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Это точно.
Такой процент зедебилов именно по причине особенностей образования.
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А ведь говорили тебе учитиля в школе:
-Учись, сынок! Иначе станешь соевым идиотом.
Но ты их не послушал и не учился...
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вы свой мозг, уважаемый, потеряли. Он там , возле унитаза еще парует , подберите, вдруг пригодится
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ничего он не терял! его(мозга в смысле) там никогда не было. Из бурсы был выгнан за неуспеваемость.
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Я знаю одного человека, который вместо учебы буем по пианине стучал. И представляешь, его выбрали президентом.
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Но ныне вам уже поздно - надо было вам слушать учитилей в школе. И никакие "бла бла бла" вам уже не помогут. Увы!
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Ну, этот человек сегодня вовсю поздравляет своего учителя музыки, который ему как-то сказал "Видите ли Вольдемар, Вы так отвратительно играете на рояле руками, что поцем у Вас получится играть гораздо лучше!"
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"Поздравляю всех педагогов Украины с Днем Учителя! Ежедневно вы дарите своим ученикам самое ценное сокровище - знания! Ежедневно сеете в сознании воспитанников зерна человечности, вежливости, доброты и мудрости. Источник: https://censor.net.ua/n3152341\\\\\\\\\\

б*же, вы так троллите, мистер президент?
мне уже не смешно, реально.
сперва обосрали учителей с обещанием зарплаты как у нач.цеха в Германии, а теперь издеваются.
я уважаю такой троллинг, но это уже просто как издеватеьство(люди подумали что будут "получать" как "там", но "учить" как тут).
не, зачетно обосрали служителей науки и логики..... хотя с "логикой" я погорячился, пожалуй.те...
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Так вместо 4 000 тысяч долларов обосрали?
🤣🤣🤣
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блин, если ты человек, то мона и подсчитать шо высер про четыре тысячи был высран либо идиотом, либо "популистом".
мне ваще странно что это мусолят. просто взять кол-во мУчителей и умножить, а потом проверить бюджет МОіН України.
мне реально странно что высер дурака какого-то, восприняли реально.
это..... это оценка наших "учителей". тьху, реально тошно.
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Так з вчителів будь-яка влада починає....То на мітинги зганяють,то зарплати урізають,то перед виборами обіцяють підняти до нереальних меж... Зеленский и Разумков поздравили учителей с праздником: "Именно от Вас в значительной степени зависят наши успехи, победы и будущее" - Цензор.НЕТ 3124
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в Рашці не піднімають, а висрали - такий-то процент за "Є*іную Расію" має бути(відео бачив, як це бидло пачками бюлетені запихає в урну?)
а у нас - мені побоку, бо або звалю, або здохну. у цьому напівсовку реально жити неможливо. А, чорнозем маємо, ура.!.)
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Странно. Высер дурака тебя не удивляет. А то, что этот дурак и сейчас находится при власти, это тебя не удивляет.
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шо?
а потом - а шо я сделаю то? я не буду изгонять дураков, бо изберут других. да, это смешно, но это так.
жри барбекю и не издевайся над цирком.....
с уважением пишу, конечно, привет Обамке, или кто там Чунгачкук у вас щас Зеленський і Разумков привітали вчителів зі святом: "Саме від вас значною мірою залежать наші успіхи, перемоги і майбутнє" - Цензор.НЕТ 9901
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а, забыл шо писал чудаку под амерским прапором то, перепутал то
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Вчитель зараз людина безправна.
Ще і перед виборами надули.
Обіцяли 4000 долярів зарплати.
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что же ты не слушался учителей своих то вовка?уроки где рассказывают и учат как любить и защищать родину ты наверно прогуливал
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Да уж. С такой новой министеркой недоОбразования и с такими зарплатами.....Издевательство.
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по скольку дорожек кокса за день вынюхивают эти долпо..бы?
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Конечно, от них ЗАВИСЕЛО!...
Мавр сделал свое дело, мавр может уходить!...
Они и такие как они, привели это лядство в правительство, теперь их, коленом под зад - Я ПОДДЕРЖИВАЮ! Зеленский и Разумков поздравили учителей с праздником: "Именно от Вас в значительной степени зависят наши успехи, победы и будущее" - Цензор.НЕТ 2429
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Realno zarpalty ucitelej jest malyje 4000 gryven,a v rade oni tam polucajet po 40000 gryven i bolse.Pocemu takaja nespravidlivost?Nikde Evrope tak net,mozet byt raznica 2 ili 3 raza, no ne 10 ili 15 raz kak jest teper
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В знак глубокого уважения и признания, в бюджете на учителей - целый ноль !
Садитесь Зеленский - два !!! )
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я так и не понял, когда учителям выдадут первые 4000 евро?
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это когда они поедут по еропам помидоры собирать....... правда там цена нашему брату типа штуки в месяц но не беда глядишь за сезон чистыми штуки с 3 насобирают
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А теперь реалии. Миносвиты Анки Самосад недавно урезало количество часов по кредитах на треть. Товарищ с универа, который не пенсионер и так имел 0,7 ставки. Так вот неделю назад его обрадовали -теперь у него меньше 0,5 (точно не помню). Иди, доцент, готовся к своему празднику, жди тебя поздравят.
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А взамен 4000 долларов только пустые поздравления...
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так уже ж выполнили.
У учителей зарплата действительно 4000 долларов.
НО
В год
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Краще підвищенням зарплатні передайте ваші побажання слуги мойші
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якщо набрехали про 4000$, то тут вже просто штатне бла-бла-бла
ф топку!
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Денег нет, но вы держитесь
Всем хорошего настроения
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4000дол в мес? так это же была шутка квн)) вы же все любите квн ))
а вообще счастья, удачи вам и хорошего настроения!!!
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Про яке майбутнє кажуть зрадники, що продають країну ворогу, який знищить Україну???
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Пєця і Воха - ліквідаційна комісія для України.
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Пєця і Воха - два кремлівських шпигуна і їх завдання знищити Україну. І з цим вони разом добре пораються.
Дострокові президентські і парламентські.
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Пецелюбы,почему не на майдауне?Там по 400 гр выдают,а за карлякание здесь могут и ничего не дать
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