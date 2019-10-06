 Зеленский и Разумков поздравили учителей с праздником: "Именно от Вас в значительной степени зависят наши успехи, победы и будущее"

Как передает Цензор.НЕТ, их поздравления размещены на официальных страницах в Facebook.
"Поздравляю всех педагогов Украины с Днем Учителя! Ежедневно вы дарите своим ученикам самое ценное сокровище - знания! Ежедневно сеете в сознании воспитанников зерна человечности, вежливости, доброты и мудрости. Плоды этой кропотливой работы не появятся быстро, для этого нужны годы. Поэтому каждый день вы упорно и самоотверженно, не ради наград или славы, делаете свое сложное дело", - говорится в поздравлении президента Украины.
Также украинских учителей поздравил глава Верховной Рады Разумков.
"Искренне поздравляю с профессиональным праздником! Желаю здоровья, терпения, выдержки, достойной оценки Ваших стараний, ведь Вы именно те, кто закладывает фундамент нашего будущего и будущего Украины!", - говорится в поздравлении спикера.
Он выразил благодарность учителям за бесконечно большой вклад в развитие украинского государства. "Именно от Вас в значительной степени зависят наши успехи, победы и будущее. Ваша работа очень сложная - воспитание и обучение будущего нашей страны, наших детей", - резюмировал Разумков.
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А счасс 0ктябрь..
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Так что 3енелейсский не врал !
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Просто где 4 шт баксов в месяц, словоблуды зелёные?
Странно-странно...
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це саме образливе та принизлеве що я бачив на форумі
Для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом Україні потрібно підвищити пенсійний вік, скоротити кількість держслужбовців і бюджетників, скасувати "спрощенку" і відкрити земельний ринок.
Про це йдеться в останній версії меморандуму про співпрацю України з МВФ.
И именно поэтому про повышение вам зарплат забыли в бюджете 2019
https://dostup.pravda.com.ua/request/47501/response/111715/attach/3/04%2013.136%2027.03.2019.pdf
Такой процент зедебилов именно по причине особенностей образования.
-Учись, сынок! Иначе станешь соевым идиотом.
Но ты их не послушал и не учился...
б*же, вы так троллите, мистер президент?
мне уже не смешно, реально.
сперва обосрали учителей с обещанием зарплаты как у нач.цеха в Германии, а теперь издеваются.
я уважаю такой троллинг, но это уже просто как издеватеьство(люди подумали что будут "получать" как "там", но "учить" как тут).
не, зачетно обосрали служителей науки и логики..... хотя с "логикой" я погорячился, пожалуй.те...
🤣🤣🤣
мне ваще странно что это мусолят. просто взять кол-во мУчителей и умножить, а потом проверить бюджет МОіН України.
мне реально странно что высер дурака какого-то, восприняли реально.
это..... это оценка наших "учителей". тьху, реально тошно.
а у нас - мені побоку, бо або звалю, або здохну. у цьому напівсовку реально жити неможливо. А, чорнозем маємо, ура.!.)
а потом - а шо я сделаю то? я не буду изгонять дураков, бо изберут других. да, это смешно, но это так.
жри барбекю и не издевайся над цирком.....
с уважением пишу, конечно, привет Обамке, или кто там Чунгачкук у вас щас
Ще і перед виборами надули.
Обіцяли 4000 долярів зарплати.
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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Мавр сделал свое дело, мавр может уходить!...
Они и такие как они, привели это лядство в правительство, теперь их, коленом под зад - Я ПОДДЕРЖИВАЮ!
Садитесь Зеленский - два !!! )
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У учителей зарплата действительно 4000 долларов.
НО
В год
ф топку!
Всем хорошего настроения
а вообще счастья, удачи вам и хорошего настроения!!!
Дострокові президентські і парламентські.