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 В результате несчастного случая погиб экс-боец батальона "Кривбас" Александр Талебей

В результате несчастного случая на производстве погиб экс-боец батальона "Кривбас" Александр Талебей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил Николай Колесник, куратор батальона "Кривбас" и депутат Криворожского горсовета.

"Похоронили Сашу Талебея, боец Кривбасса, погиб на производстве в Мариуполе, упал подъемник. Ребята, побратимы, провели в последний путь. У него тяжело болела дочь, работал не покладая рук. Прошел боевой путь батальона, котлы, а погиб в мирной жизни ...
Потери после войны, болезни, несчастные случаи, не единичны, к сожалению. Семья может всегда рассчитывать на поддержку боевых товарищей.
Вечная память!", - говорится в сообщении.

В результате несчастного случая погиб экс-боец батальона Кривбас Александр Талебей 01

Источник: https://censor.net.ua/n3152340
 
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