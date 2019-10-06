 В результате несчастного случая погиб экс-боец батальона "Кривбас" Александр Талебей

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил Николай Колесник, куратор батальона "Кривбас" и депутат Криворожского горсовета.

"Похоронили Сашу Талебея, боец Кривбасса, погиб на производстве в Мариуполе, упал подъемник. Ребята, побратимы, провели в последний путь. У него тяжело болела дочь, работал не покладая рук. Прошел боевой путь батальона, котлы, а погиб в мирной жизни ...

Потери после войны, болезни, несчастные случаи, не единичны, к сожалению. Семья может всегда рассчитывать на поддержку боевых товарищей.

Вечная память!", - говорится в сообщении.