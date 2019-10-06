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 Политика Украины
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 "Правительство не восстанавливает никакого сообщения с оккупированным Крымом. Крым - это Украина!", - Гончарук

Обустройство пунктов пропуска на админгранице с оккупированным Крымом не означает, что правительство восстанавливает соединение с полуостровом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал на странице в Facebook.

"Я постоянно подчеркиваю человекоцентризм. Это как раз о развитии КПП "Каланчак" и "Чонгар", где создают режимную и сервисную зону. В новейших КПП появится центр предоставления административных услуг, автостанция и здание для отдыха водителей. Однако правительство не восстанавливает никакого сообщения с временно оккупированным Крымом. Крым - это Украина!", - написал Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пристайко заявил о возможности восстановления ж/д сообщения с ОРДЛО

Источник: https://censor.net.ua/n3152339
 
 
 Топ комментарии
 
Это мне напоминает Штепу в Славянске в марте 2014:"Это же наши ребята"
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А где зрада-то? Как жить без неё?
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Тим самим заохочує громадян до відвідин окупованого Криму.
А потім матимем заручників і будемо лбмінювати їх на суверенітет.
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а зрада в том что не востановят так как мордор не захочет как бы гончарук не хотел кацапы скажут это неотъемлимая часть росии и им решать пускать или нет
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А это "аватар" "Бори Козлова"... Тот вчера "нахерачился", залез на форум и такую "херню" нёс, как Ленин на броневике, из старого анекдота, а этот - "продолжатель"...
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Гончарук говорить гасла, а Верховний Колабораст робить своє чорне діло.
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Это мне напоминает Штепу в Славянске в марте 2014:"Это же наши ребята"
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Кстати, что с принцессой, давно не слышно о ней. Всё ещё в башне сидит, прынц на белом верблюде не приехал, не освободил ?
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Знаю точно, что , к великому сожалению, не висит!
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согласен. зеленая сволочь с рыгами "взасос".
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Готується до виборів мера.Поця її так і не посадив,а Зеля як Поця.
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Ещё подадут воду - а что тут такого: Крым это Украина
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Все равно опять какая-то гибридность - с территорией агрессора ж/д сообщение можно и есть, а со своей территорией - нельзя и нет? хотя может так и надо
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"Алежка", для вас, "лахтинцев", это - "неразрешимая загадка", покруче ваших "ихтамнет" в Украине, Сирии, ЦАР, Ливии... (вот только "жмуры" оттуда регулярно, возвращаются...).
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Я и не спорю, хз, может так и надо, как и ихтамнеты и т.п. - каждый ведет свою игру.
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Тут позиція дипломатів і при Пєті, і зараз проста і однакова. Дамо і воду, і поїзди, і що завгодно, тільки юридично по всіх документах Крим повинен бути прописаний як Україна. Тобто хочете воду - РФ підписує угоду в якій вказується, що Україна постачає, а РФ оплачує постачання води на територію Автономної Республіки Крим, Україна. Хочете поїзди - пунктом призначення повинен вказуватися, наприклад, Сімферополь, Україна. Але оскільки ********* вже прописала в свою Конституцію Крим як РФ і ввела покарання за заклики до сепаратизму, то тут без варіантів, нічого не буде.
А от з поїздом в Москву подібних казусів немає. Так, агресор, але юридично все чисто.
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Але робить всі зручності для переміщення та сполучення.
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Тим самим заохочує громадян до відвідин окупованого Криму.
А потім матимем заручників і будемо лбмінювати їх на суверенітет.
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Отсутствие автостанций на админгранице на руку только местным барыгам-перевозчикам. Которые от Херсона и Новоалексеевки пассажиров нелегально возят
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Такое впечатление, что у нас в правительстве, сейчас, одни дебилы и непрофессионалы, делающие постоянно противоречивые говновбросы!

Или у них полная неработоспособность или это делается специально, в надежде запутать украинцев и обделать по тихому свои темные делишки! "Правительство не восстанавливает никакого сообщения с оккупированным Крымом. Крым - это Украина!", - Гончарук - Цензор.НЕТ 6546
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Тут отрабатывается методика, аналогичная путинской - сначала Жириновский, Мизулина, Милонов, Малафеев, Дугин, или кто-то иной, из "прибабахнутых", делают "вброс" какого-то бредового проекта. Потом "серенькие мышки", в Кремле, делают анализ реакции общества, на подобный "говновброс"... Если реакция положительная, нейтральная, или "слабоотрицательная", проект внедряется в жизнь... Если реакция резко отрицательная, его "спускают на тормозах", и "забывают". На вопросы - "А шо это было?", либо "недоумённо" двигают плечами, либо действуют, как принцесса из мультфильма "Король Дроздобород" - "И что вы хотите с нашего дурачка? Он же шут! Он глупенький!...".
То же самое делает и ЗЕ-команда... Проанализируй их "высеры" предвыборного периода, после победы на выборах - "Два шаги налево, два шаги направо, шаг вперёд и два - назад..."
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Зелебоб, а до чого в кінці фраза "Крым это Украина"? Що він хотів сказати? Достатньо було б сказати " Правительство не восстанавливает никакого сообщения с оккупированным Крымом". А так, раз Крим-це Україна, чому туди потяги не їздять? Чи вони укурені там усі, чи чорт їх знає.
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бо останннім часо вірніше при клоуні вони не незивають мордор агрессором і ворогом таке враження що це внутрішній конфлікт навіть пуйла вже хвалять що зумів переконати клоуна на формулу да і самі наші чиновники майже не вживають словосполучення россійский агрессор ворог війна з росією ось пишут навіть західні ЗМІ-
Россия и США поменялись ролями на международной арене, заявила бывшая глава мид Испании Ана Паласио в своей статье для Project Syndicate.
По ее словам, Москву многие воспринимали как державу, которая наносит вред миропорядку, в особенности после воссоединения с Крымом в 2014 году и помощи Сирии. Однако сегодня российская сторона является настоящим субъектом власти, пишет бывший министр. Кроме того, победой России Паласио назвала согласие Украины принять «формулу Штайнмайера» по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Автор статьи считает, что рост влияния России связан с тем, что США в последние годы теряют лидерские позиции на международной арене. В качестве примера она привела ситуацию с атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии, в которой американские власти обвинили Иран и анонсировали санкции.
«[Президент России Владимир] Путин, наоборот, показал Россию потенциальным гарантом стабильности в регионе. Он не стал обвинять Иран и сказал, что будет работать со всеми сторонами. Это подход стратега, а не вредителя», - заявила Паласио.
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"Я постоянно подчеркиваю человекоцентризм Источник: https://censor.net.ua/n3152339\\\\\\\\\

Или все-таки "соросоцентризм"?
ээээ, если есть тут чуваки, ну, то есть бабы, которые "видят" - вчера был ролик с этой Алешей - скажите, врет ли он, а?
мне кажидся что врет и не меняет цвет землянистого лица. ... и да, я не хочу ошибаться, ибо если даже я увидел шо он поц - то нуивонах..... война еще наверное будет из-за этих козлов, то есть редисок "Правительство не восстанавливает никакого сообщения с оккупированным Крымом. Крым - это Украина!", - Гончарук - Цензор.НЕТ 8055
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3,14здить і не червоніє ... а куди йдуть "шаланды полные "кефали"" з Одеси ...наприклад ...невже болгарам жрачку возять ...а фірташа "заводік" на якому "титані" працює ...невже з Австралії "возить" ...бо у ********** йух "свого" вистачає
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І де цей колабораст Зєля взявся на нашу голову?
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як звідки ...багато з моїх знайомих голосували за його ...з залізним аргументом тільки щоб не порошенко ...зараз правда плюються ...кажуть що не чекали що це ЗЕ виявиться таким ГЕ ...а це не 18тирічні діти а дорослі дядьки після сорока ...
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Поки може й ні... От про залізничне сполучення з лугандонією вже чув... Й електрику чомусь почали купувати у фєдєрастів... - то перемога??? Чия???
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.Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси: .
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.......
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Что-бы будущим заложникам было где переночевать нормально перед попаданием СИЗО, как это человечно! Браво!
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Мона постійно повторювати що Крим це Україна, а ***** і вухом не веде.
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основной тренд зебилов - звеждеж до усрачки, а под этот звездеж распродаж Украины с молотка
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маленький пинок под зад и штейны включают дурака а потом заднюю. как это знакомо все. мыролюбность 2.0.
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Гончарук перестав приховувати, що він грає дурня. А що, все природньо: команда клоунів грає дурнів.
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Моя бывшая однокурсница с Запорожья вышла замуж несколько лет назад за очень патриотично парня. Вся страница у него в патриотических картинках типа "Я поддерживаю блокаду Крыма" и т. д.
Но вот только как в Гурзуфе нашлась тетя ее родителей (седьмая вода на киселе, короче), с трешкой и без наследников - мотаются они туда раз в несколько месяцев. Подруга сама не то что ватная, но аполитичная. Показывала мне фотки мужа, в том числе и как он позировал в "форме" рассеянского ВМФ на пляже. Сам он такие фотки до сих пор не выкладывает))) Более того - недавно выкладывал призыв "не оставлять деньги оккупантам в Крыму". Так и хотелось в комментах выложить его фото, где он жрет в кафе в Крыму.
Это все, что стоит знать о половине наших "патриотов"
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