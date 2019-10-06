 "Правительство не восстанавливает никакого сообщения с оккупированным Крымом. Крым - это Украина!", - Гончарук

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал на странице в Facebook.
"Я постоянно подчеркиваю человекоцентризм. Это как раз о развитии КПП "Каланчак" и "Чонгар", где создают режимную и сервисную зону. В новейших КПП появится центр предоставления административных услуг, автостанция и здание для отдыха водителей. Однако правительство не восстанавливает никакого сообщения с временно оккупированным Крымом. Крым - это Украина!", - написал Гончарук.
А от з поїздом в Москву подібних казусів немає. Так, агресор, але юридично все чисто.
А потім матимем заручників і будемо лбмінювати їх на суверенітет.
Или у них полная неработоспособность или это делается специально, в надежде запутать украинцев и обделать по тихому свои темные делишки!
То же самое делает и ЗЕ-команда... Проанализируй их "высеры" предвыборного периода, после победы на выборах - "Два шаги налево, два шаги направо, шаг вперёд и два - назад..."
Россия и США поменялись ролями на международной арене, заявила бывшая глава мид Испании Ана Паласио в своей статье для Project Syndicate.
По ее словам, Москву многие воспринимали как державу, которая наносит вред миропорядку, в особенности после воссоединения с Крымом в 2014 году и помощи Сирии. Однако сегодня российская сторона является настоящим субъектом власти, пишет бывший министр. Кроме того, победой России Паласио назвала согласие Украины принять «формулу Штайнмайера» по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Автор статьи считает, что рост влияния России связан с тем, что США в последние годы теряют лидерские позиции на международной арене. В качестве примера она привела ситуацию с атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии, в которой американские власти обвинили Иран и анонсировали санкции.
«[Президент России Владимир] Путин, наоборот, показал Россию потенциальным гарантом стабильности в регионе. Он не стал обвинять Иран и сказал, что будет работать со всеми сторонами. Это подход стратега, а не вредителя», - заявила Паласио.
Или все-таки "соросоцентризм"?
ээээ, если есть тут чуваки, ну, то есть бабы, которые "видят" - вчера был ролик с этой Алешей - скажите, врет ли он, а?
мне кажидся что врет и не меняет цвет землянистого лица. ... и да, я не хочу ошибаться, ибо если даже я увидел шо он поц - то нуивонах..... война еще наверное будет из-за этих козлов, то есть редисок
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.......
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Но вот только как в Гурзуфе нашлась тетя ее родителей (седьмая вода на киселе, короче), с трешкой и без наследников - мотаются они туда раз в несколько месяцев. Подруга сама не то что ватная, но аполитичная. Показывала мне фотки мужа, в том числе и как он позировал в "форме" рассеянского ВМФ на пляже. Сам он такие фотки до сих пор не выкладывает))) Более того - недавно выкладывал призыв "не оставлять деньги оккупантам в Крыму". Так и хотелось в комментах выложить его фото, где он жрет в кафе в Крыму.
Это все, что стоит знать о половине наших "патриотов"