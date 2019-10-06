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 Депутат "Слуги народа" Кузьминых: "Только победа без капитуляции! ПТН ПНХ в Гаагу за все убийства!"

Судьбу оккупированных территорий Донбасса будет решать Верховная Рада. Никакие спецстатусы ОРДЛО и амнистии убийц-сепаров не получат никакой поддержки депутатского корпуса из проукраинских сил.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом нардеп написал на странице в Facebook.

"Бывший советник, который отвечал у бывшего президента за армию агрессивных ботов и делил патриотических украинцев на какие-то проценты, снова продолжает расшатывать ситуацию и скупать массовку. Конституция Украины ст.39 дает право на мирные собрания и чтобы люди конечно могли отстаивать свои взгляды, но здесь нужно понимать некоторых неудачников-манипуляторов, какие цели они преследуют. Не поддавайтесь на манипуляции. Пока не до Майданов, потому что страна как тоненькое стекло сейчас. Большое количество действительно обеспокоенных людей с нормальными вопросами, которые находятся в состоянии ожидания от Президента Зеленского, который уже много раз объяснял о последней минской встрече и что нет там в договоренностях никакой капитуляции и "зрады", но кто-то не хочет очень, чтобы состоялись переговоры в нормандском формате.

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Судьбу Донбасса будет решать Верховная Рада, и всякие спецстатусы ОРДЛО и амнистии убийц-сепаров вместе с местными выборами и т.п. не получат никакой поддержки депутатского корпуса из проукраинских сил. Сейчас нужно, чтобы состоялась встреча на высшем уровне в нормандском формате, желательно + американцы, и очень пристально следить за договоренностями и последующими действиями.

Никогда не нажму "за", чтобы простить тем, кто убивал и издевался над нашими Защитниками! Отступать нельзя, мы на своей земле! Верю Президенту! Только победа без капитуляции! ПТН ПНХ в Гаагу за все убийства! Слава нации и Украине!

PS: Закон об особом статусе Донбасса действует с подачи пАпередникив и почитайте внимательно, что было подписано 5 сентября 2014 в Минске.

Депутат Слуги народа Кузьминых: Только победа без капитуляции! ПТН ПНХ в Гаагу за все убийства! 01

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

Источник: https://censor.net.ua/n3152337
 
 
 Топ комментарии
 
главное, чтобы не получилось "пристально следить" уже за ФАКТОМ подписанных клоуном договоренностей по сдаче национальных интересов ...
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Хватит пытаться манипулировать
Минск существует в двух интерпретациях.
Имплементация интерпретации кремля это зрада.
Только зря люди зарплату получают за стратегию оболванивания и за создание плакатика.
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У Києві протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів. +5. (Сіноптик).

Одягайтесь потепліше. Настрій впевнений, піднесений, але без фанатизму. Влада має отримати серьозне попередження і не більше. Головні виступи попереду, якщо щось буде не так.
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Тогда, Серега, тебе прямая дорога на фронт. Сдавай мандат, и вперед за орденами.
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Я думал вообще все такие вояки уже давно на фронте ! Даже тут - многие прямо из окопов пишут.
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у пацана теперь мандат отберут - отклонился от линии партии ))))
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_______________________КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇННИ ________________________
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Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її
економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою
всього Українського народу.
І звичайно що не Україна винна я що до вищої влади пробралися її люті вороги Іуди -ЗЕбіли - капітулянти.
Тепер Украинському народу треба терміново виправляти свою жахливу помилку не дивлячись на продажну владу ЗЕбілів - капітулянтів, треба всім як один піднятися на захист суверенітету і територіальної цілісності України.
Та зупинити проклятих Слуг кремлівських оккупантій які навязуютЬ капітуляцию и знищення Української держави.
СЛАВА УКРЇНІ! УКРАЇНА ПОНАД УУСЕ! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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Сам повний нуль, тому до брата примазавсь на аватарці. Звична історія для зеленої шмарклі.
Т.з. формулою Штанмаєра пуйло легалізує другу ПМР, де влада Молдови обмежується лише літерою "М" в назві, та зніме або мінімізує санкції.

Амністії для ввХ другорядне.
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