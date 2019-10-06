 Депутат "Слуги народа" Кузьминых: "Только победа без капитуляции! ПТН ПНХ в Гаагу за все убийства!"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом нардеп написал на странице в Facebook.

"Бывший советник, который отвечал у бывшего президента за армию агрессивных ботов и делил патриотических украинцев на какие-то проценты, снова продолжает расшатывать ситуацию и скупать массовку. Конституция Украины ст.39 дает право на мирные собрания и чтобы люди конечно могли отстаивать свои взгляды, но здесь нужно понимать некоторых неудачников-манипуляторов, какие цели они преследуют. Не поддавайтесь на манипуляции. Пока не до Майданов, потому что страна как тоненькое стекло сейчас. Большое количество действительно обеспокоенных людей с нормальными вопросами, которые находятся в состоянии ожидания от Президента Зеленского, который уже много раз объяснял о последней минской встрече и что нет там в договоренностях никакой капитуляции и "зрады", но кто-то не хочет очень, чтобы состоялись переговоры в нормандском формате.

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Судьбу Донбасса будет решать Верховная Рада, и всякие спецстатусы ОРДЛО и амнистии убийц-сепаров вместе с местными выборами и т.п. не получат никакой поддержки депутатского корпуса из проукраинских сил. Сейчас нужно, чтобы состоялась встреча на высшем уровне в нормандском формате, желательно + американцы, и очень пристально следить за договоренностями и последующими действиями.

Никогда не нажму "за", чтобы простить тем, кто убивал и издевался над нашими Защитниками! Отступать нельзя, мы на своей земле! Верю Президенту! Только победа без капитуляции! ПТН ПНХ в Гаагу за все убийства! Слава нации и Украине!

PS: Закон об особом статусе Донбасса действует с подачи пАпередникив и почитайте внимательно, что было подписано 5 сентября 2014 в Минске.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".