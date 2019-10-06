"Сенцов о "формуле Штайнмайера": Если что, то сам потащу покрышки под Банковую"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом освобожденный из российского плена украинских режиссер Олег Сенцов написал в своем Fаcebook.
В случае, если это произойдет, бывший политзаключенный обещает лично протестовать под Офисом президента на Банковой.
"Все наперебой комментируют подписание формулы Штайнмайера. В Совете Европы меня тоже просили высказать свое мнение по этому поводу, поэтому могу здесь лишь его повторить. Переговоры лучше войны. Ничего страшного пока не произошло. Никто интересов Украины еще не сдал. Если это произойдет, то я сам потащу покрышки под Банковую", — написал украинский режиссер.
При этом Олег Сенцов допускает, что Путин вместе с европейцами будут пытаться принудить Зеленского к миру на их условиях, но призывает пока что не предпринимать резких шагов и отследить развитие ситуации.
"Посмотрим, что будет дальше", - написал он.
Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".
Відео - https://www.youtube.com/watch?v=bwNi0OLrszE
"Все наперебой комментируют подписание формулы Штайнмайера. В Совете Европы меня тоже просили высказать свое мнение по этому поводу, поэтому могу здесь лишь его повторить. Переговоры лучше войны. Ничего страшного пока не произошло. Никто интересов Украины еще не сдал. Если это произойдет, то я сам потащу покрышки под Банковую", - написал украинский режиссер.Источник: https://censor.net.ua/n3152336
У нас новая Надя Савченко?
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
потому думаю, что он завербованный и пока не раскрылся. может конечно и нет, но его словам я верить точно не стану! Савченко завербовали и она тоже не сразу раскрылась. Потому считаю, что к мнению прошедших русский плен нужно относится максимально критически! Потому что он может из позиции маскировки говорить до поры до времени патриотическое, а когда русские ему прикажут, то он начнет в их интересах вещать! Кто знает, какой они ему там ад устраивали...
Я в этом убедился когда этот "обличитель" на Шустере начал петь, что всё что он говорил перед этим - туфта и нужно укреплять экономику...
срань...
ЗІ. А це знову я
Россия и США поменялись ролями на международной арене, заявила бывшая глава МИД Испании Ана Паласио в своей статье для Project Syndicate.
По ее словам, Москву многие воспринимали как державу, которая наносит вред миропорядку, в особенности после воссоединения с Крымом в 2014 году и помощи Сирии. Однако сегодня российская сторона является настоящим субъектом власти, пишет бывший министр. Кроме того, победой России Паласио назвала согласие Украины принять «формулу Штайнмайера» по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Автор статьи считает, что рост влияния России связан с тем, что США в последние годы теряют лидерские позиции на международной арене. В качестве примера она привела ситуацию с атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии, в которой американские власти обвинили Иран и анонсировали санкции.
«[Президент России Владимир] Путин, наоборот, показал Россию потенциальным гарантом стабильности в регионе. Он не стал обвинять Иран и сказал, что будет работать со всеми сторонами. Это подход стратега, а не вредителя», - заявила Паласио.
«Нормандський формат»: на рассєє висунули ще одну умову для проведення саміту.
5 жов 2019, 22:05
Перспектива проведення саміту лідерів країн «нормандської четвірки» - України, обісРашки, Франції та Німеччини, стане зрозумілою лише !!!після підтвердження спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ !розведення сил в районі населених пунктів Петровське та Золоте.
Ще однією !умовою він назвав !!!імплементацію в українське законодавство так званої «формули Штайнмаєра».
Виконання цих доручень! ( кремлядь дає шмарклі доручення, ось як! з Порошенко рашисти так не розмовляли, тому що срати він хотів на їх хотєлкі) якраз і відкриває шлях для нового саміту «нормандської четвірки»(хай ще ЗеБєня побільше розливав та відступить, тоді Сцарьок, можливо сАізволять зустрітися з блазнем!).
В іншому випадку зустріч заради зустрічі навряд чи буде затребувана, - зазначив Лукашевич.
Вчора міністр зовнішніх справ України Вадим Пристайко в ефірі одного з українських телеканалів заявив, що наступна зустріч «нормандської четвірки», ймовірно, відбудеться наприкінці жовтня...
и заодно вопрос: что по этому поводу думает Гадя? её ж мнение как бы не первично...
ая-яй...какая не благодарность, зеля так старался ради тебя, засранца)))))))
неужели перекрасился в порохоботы?
как нехорошо..)))))
А Зе мабуть з його молодою командою потрібно на вихід. Він швидко паказав свое справжне лице.
Тому "я звертаюся до хлопців, моїх побратимів з ДУКу і "Правого сектору", до "Да Вінчі", командира батальйону, до "Барса", мого побратима. Я закликаю Дмитра Яроша, я звертаюся до хлопців-побратимів з "Айдару", з "Донбасу" і "Азова"...і інших: Шановні "азовці", завтра прикажуть віддати Широкине, віддати позиції під Маріуполем - ви медаль за звільнення "Маріка" куди будете ховати? А на тих позиція є такі, знаєте, меморіальчики невеличкі солдатські, які ми робили, коли гинули наші побратими на тих взводних опорних пунктах", - сказав Лапін.
"Я закликаю до повної мобілізації також народний тил України. Георгій Тука, якщо ти мене чуєш. Тому що без волонтерів нам буде дуже важко. Тому що, якщо будуть даватися злочинні накази, я закликаю Збройні сили України, солдатів, сержантів і офіцерів не віддавати жодного клаптика української землі. Я хочу, щоб всі зрозуміли, що це є здача інтересів. Вас будуть виводити на смерть в чисте поле , а на ці позиції прийде "сєпарня" з руськими загарбниками", - повідомив Лапін.
Я, эту херню уже слышу на протяжение пол-года ежедневных зашкваров.
_______________________КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇННИ ________________________
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Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її
економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою
всього Українського народу.
І звичайно що не Україна винна я що до вищої влади пробралися її люті вороги Іуди -ЗЕбіли - капітулянти.
Тепер Украинському народу треба терміново виправляти свою жахливу помилку не дивлячись на продажну владу ! ЗЕбілів - капітулянтів, треба всім як один піднятися на захист суверенітету і територіальної цілісності України.
Та зупинити проклятих Слуг кремлівських оккупантій які навязуютЬ капітуляцию и знищення Української держави.
СЛАВА УКРЇНІ! УКРАЇНА ПОНАД УУСЕ! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!