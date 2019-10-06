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Темы дня: Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Обирай свідомо
 Политика Украины
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 Сенцов о "формуле Штайнмайера": Если что, то сам потащу покрышки под Банковую

Согласовав "формулу Штайнмайера", Украина не изменила интересам государства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом освобожденный из российского плена украинских режиссер Олег Сенцов написал в своем Fаcebook

В случае, если это произойдет, бывший политзаключенный обещает лично протестовать под Офисом президента на Банковой.

"Все наперебой комментируют подписание формулы Штайнмайера. В Совете Европы меня тоже просили высказать свое мнение по этому поводу, поэтому могу здесь лишь его повторить. Переговоры лучше войны. Ничего страшного пока не произошло. Никто интересов Украины еще не сдал. Если это произойдет, то я сам потащу покрышки под Банковую", — написал украинский режиссер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина капитулировала, - российский политолог Пионтковский

При этом Олег Сенцов допускает, что Путин вместе с европейцами будут пытаться принудить Зеленского к миру на их условиях, но призывает пока что не предпринимать резких шагов и отследить развитие ситуации.

"Посмотрим, что будет дальше", - написал он.

Сенцов о формуле Штайнмайера: Если что, то сам потащу покрышки под Банковую 01
Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

Источник: https://censor.net.ua/n3152336
 
   
 Топ комментарии
 
Аааа... Зрада зрадеа!!!
Сенцов - агент крымля!!!
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Цікаво,що примусило редакцію вивісити позавчорашню новину ? Може оце ?
Сенцов о "формуле Штайнмайера": Если что, то сам потащу покрышки под Банковую - Цензор.НЕТ 5820
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Ігор Лапін: в випадку виконання підрозділами ЗСУ злочинного наказу залишити виборені кров'ю позиції на Донбасі, а після цього мешканці утвореної "сірої зони" проситимуть про захист від російсько-терористичних військ, а пророссійська ОБСЄ не захоче їх захистити, тоді свій конституційний обов'язок із захисту Батьківщини виконають воїни-добровольці. За його словами, із цим закликом його уповноважили виступити побратими. Потрібно зробити повну мобілізацію добровольців. І в разі криків про допомогу тих людей, які з Україною в серці залишаться на тих територіях в Станиці Луганській, в Золотому, в Петровському, а також у разі того, коли сліпе ОБСЄ знову не буде бачити там росіян і сепаратистів на наших позиціях, в окопах, виритих солдатами руками, - в цьому випадку ми залишаємо за собою право виконати вимоги Конституції України і зайти на ці позиції. Ми залишаємо за собою право рятувати наших громадян, які будуть неодмінно розстріляні. Бо ми знаємо. Коли ми виходили з Лутугіно, тих, хто нам допомагав, "сепари" всіх розстріляли. І це всі знають", - зазначив політик.
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Короткий перелік цитат Порошенка про "формулу Штайнмаєра" про розведення військ..

Відео - https://www.youtube.com/watch?v=bwNi0OLrszE
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Горячий и ненасытный... Мы-же наедены за 5 лет "броуновским движением" ловких рук Барыги
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Так уже произошло!!!
"Все наперебой комментируют подписание формулы Штайнмайера. В Совете Европы меня тоже просили высказать свое мнение по этому поводу, поэтому могу здесь лишь его повторить. Переговоры лучше войны. Ничего страшного пока не произошло. Никто интересов Украины еще не сдал. Если это произойдет, то я сам потащу покрышки под Банковую", - написал украинский режиссер.Источник: https://censor.net.ua/n3152336

У нас новая Надя Савченко?
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Власть не имеет права давать суверенитет оккупированным территориям! Потому что это государственная измена и работа на врага!!! Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
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Да похоже, что европейцам тоже надоело и толкают поскорее запихнуть "незапихиваемое" ОРДЛО в Украину...надоели санкции или наша коррупированная "Ылита" достала, которая даже на войне не прочь подзаработать...или свои договорняки з Ху, кто их знает.
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Дайте Гадям прийти в себя после промывки мозга российской пропагандой.
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Цікаво,що примусило редакцію вивісити позавчорашню новину ? Може оце ?
Сенцов о "формуле Штайнмайера": Если что, то сам потащу покрышки под Банковую - Цензор.НЕТ 5820
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ПРИ ПОРОХУ КРАЩЕ З ОБОРОНКІ КРАЛОСЬ НУ ТО ТАКЕ😝
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при зеленой шмакли оборонки не осталось, а зачем? там же наши люди!
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не верю я Сенцову! Считаю, что из русского плена такого уйти не завербованным нереально практически! я смотрел фильмы про яды и эксперименты ядами русскими спецслужбам над людьми вот видео https://www.youtube.com/watch?v=FQOVZH5o6A4
потому думаю, что он завербованный и пока не раскрылся. может конечно и нет, но его словам я верить точно не стану! Савченко завербовали и она тоже не сразу раскрылась. Потому считаю, что к мнению прошедших русский плен нужно относится максимально критически! Потому что он может из позиции маскировки говорить до поры до времени патриотическое, а когда русские ему прикажут, то он начнет в их интересах вещать! Кто знает, какой они ему там ад устраивали...
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А ти. звідки взялось?Геть під лавку, тварина ольгінська!
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лахта, ты даже мову выучило. Что на сто грам боярки больше наливают?
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Билецкий загнал украинский национализм под плинтус - он такой же как и потрох.
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Билецкий - подставная шавка... Только тупая.
Я в этом убедился когда этот "обличитель" на Шустере начал петь, что всё что он говорил перед этим - туфта и нужно укреплять экономику...
срань... Сенцов про "формулою Штайнмаєра": Якщо що, то сам потягну покришки під Банкову - Цензор.НЕТ 7965
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в полном видео, Порох ответом размазал эту продажную сучку..Лахта днем и ночью фейкы клепает
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А ПЕСикам взапад ...мову навіть вивчити ! Сенцов про "формулу Штайнмаєра": Раптом що, то сам потягну покришки під Банкову - Цензор.НЕТ 8824
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Це ти Сенцов про "формулу Штайнмаєра": Раптом що, то сам потягну покришки під Банкову - Цензор.НЕТ 2237 , а це я кажу тобі Сенцов про "формулу Штайнмаєра": Раптом що, то сам потягну покришки під Банкову - Цензор.НЕТ 177. Наразі ти виглядаеш так - Сенцов про "формулу Штайнмаєра": Раптом що, то сам потягну покришки під Банкову - Цензор.НЕТ 6996.

ЗІ. А це знову я Сенцов про "формулу Штайнмаєра": Раптом що, то сам потягну покришки під Банкову - Цензор.НЕТ 6983
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Білецький це та потвора яка майже з власної шкіри не вискочила бо робила все для того, щоб в кріслі президента опинилась моніка й капітулювала перед рашкою?
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Так покрышки уже нужно тащить, ибо зе это холуй всё той же олигархической, казнокрадской, антиукраинской и антинародной системы - разве ж уже не видно?
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Я и все мои знакомые среди которых много добровольцев думаем так .... По любому украинский народ несмотря на продажную прокремлёвскую власть ЗЕбилов капитулянтов выйдет и остановит врага оккупанта на линии фронта . И если деморализованные капитуляцией ВСУ не могут защитить свою родную Украинскую землю. А так уже было когда ЗЭК уничтожил и деморализовал ВСУ , тогда выручили добровольцы остановили лютого врага оккупанта. Значит пускай и сейчас разваленные капитуляцией ВСУ своё тяжёлое а с далёким не должно быть проблем вооружение хотя бы частично передали многим десяткам тысяч патриотам добровольцам которые не дадут продажной антиукраинской власти ЗЕбилов капитулянтов в угоду кремлю уничтожить территориальную целостность ( Крым, Донбасс) и суверенитет Украинской державы. И я и многие думают что эта продажная прокремлёвска зараза ЗЕбилов она власть временная и скоро Украинский народ поймёт каких продажных Иуд -капитулянтов он по приколу допустил в эту антиукраинскую власть, и жёстко сметёт их продажных уродов. Главное сейчас не дать им успеть навязать Украинскому народу позорную капитуляцию которую они Слуги кремлёвских фашистов поспешно продвигают пытаясь успеть в угоду кремлю уничтожить Украинскую державу пока народ не разобрался и не уничтожил их .
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Зебилы вы сделали это вместе пуйло уже ваш миротворец-
Россия и США поменялись ролями на международной арене, заявила бывшая глава МИД Испании Ана Паласио в своей статье для Project Syndicate.
По ее словам, Москву многие воспринимали как державу, которая наносит вред миропорядку, в особенности после воссоединения с Крымом в 2014 году и помощи Сирии. Однако сегодня российская сторона является настоящим субъектом власти, пишет бывший министр. Кроме того, победой России Паласио назвала согласие Украины принять «формулу Штайнмайера» по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Автор статьи считает, что рост влияния России связан с тем, что США в последние годы теряют лидерские позиции на международной арене. В качестве примера она привела ситуацию с атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии, в которой американские власти обвинили Иран и анонсировали санкции.
«[Президент России Владимир] Путин, наоборот, показал Россию потенциальным гарантом стабильности в регионе. Он не стал обвинять Иран и сказал, что будет работать со всеми сторонами. Это подход стратега, а не вредителя», - заявила Паласио.
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кремлядь водить Зелену шмарклю за носа, як цуцика...

«Нормандський формат»: на рассєє висунули ще одну умову для проведення саміту.

5 жов 2019, 22:05

Перспектива проведення саміту лідерів країн «нормандської четвірки» - України, обісРашки, Франції та Німеччини, стане зрозумілою лише !!!після підтвердження спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ !розведення сил в районі населених пунктів Петровське та Золоте.

Ще однією !умовою він назвав !!!імплементацію в українське законодавство так званої «формули Штайнмаєра».

Виконання цих доручень! ( кремлядь дає шмарклі доручення, ось як! з Порошенко рашисти так не розмовляли, тому що срати він хотів на їх хотєлкі) якраз і відкриває шлях для нового саміту «нормандської четвірки»(хай ще ЗеБєня побільше розливав та відступить, тоді Сцарьок, можливо сАізволять зустрітися з блазнем!).
В іншому випадку зустріч заради зустрічі навряд чи буде затребувана, - зазначив Лукашевич.

Вчора міністр зовнішніх справ України Вадим Пристайко в ефірі одного з українських телеканалів заявив, що наступна зустріч «нормандської четвірки», ймовірно, відбудеться наприкінці жовтня...
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как быстро подчищают неугодные коменты. шлюхи уже удалили - повторю:
и заодно вопрос: что по этому поводу думает Гадя? её ж мнение как бы не первично...

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А зеля готовий стати на коліна перед ******. Хто з них гірший, Сєнцов чи Моніка?
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Слыхал что Сенцов говорил что оторвёт )(уйлу руку которой тот подписал начало оккупационной войны против Украины , и возможно потов его слова исказазили. Я думая то что перенёс Сенцов в кремлёвских застенках ,то у него точно появилось крепкое желание крепко по тиснуть )(уйла за горло. Что касается ....продажного ..резидента - капитулянта он как стал на колени перед )(уйлом ещё будучи клоуном скоморохом так до сих пор и стоит. И кажется что наверно так и сдохнет стоя на коленях неистово крича капитуляция. Но главное то что украинский народ он никогда не поставит на колени перед )(уйлом.
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А в этой формуле прописаны после Донбасса дальнейшие действия по деоккупации Крыма? Если нет, то это просто отвлекающий манёвр. Типа нате вам бесполезный Донбасс разгребайте то что мы там натворили, с нас снимут санкции и все забудут о Крыме.
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"Сенцов о "формуле Штайнмайера": Если что, то сам потащу покрышки под Банковую"
ая-яй...какая не благодарность, зеля так старался ради тебя, засранца)))))))
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так ты же всегда был зазелинцем..
неужели перекрасился в порохоботы?
как нехорошо..)))))
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тут не комментировать, а кричать надо. как у хазанова: "Люди ... В зоопарке тиграм не докладывают мяса". Но мы не тигры, нам чужого мяса не надо. А УКРАИНУ свою мы не отдадим ни *****, ни его куму (с братьями по партии), ни господам "слугам народа", ни клоунам из вк-95. Фу ,аж противно стало от одного перечисления.
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если поставить мысленный эксперемент и допустить, шо в стране начались перемены, борьба с сегодняшняй развитой тотальной коррупцией, процессы над старыми проффесиональными ворами уже во втором поколении,..... то в этот момент, вопли отстраняемых от власти "стариков", коррупционеров,... по своему смыслу - "зрада, зрадная, фсе за шины,....." будут абсолютно не отличимы от криков действительных патриотов, которые будут делать то же самое, но только в ситуации, когда страна будет действительно стоять перед пропастью. нужен фильтр, который отделит людей действительно заботящихся о судьбе страны, от тех, кто свои "родимые пятна развитого коррупционизма" и мечты о возврате к старому, будет прикрывать абсолютно теми же лозунгами и действиями добиваясь расшатывания до криточного, вовсе и не критичной то ситуации. одним из признаков такого процесса, будет преобладающее большинство "сетевых борцунов-ботов и полуботов" зовущих страну к шинам. старое имеет достаточно много денег для взбития такой пены, оплачивая услуги своих наёмников. определить же точно, ситуация действительно угрожающая или просто это начало перемен, очень сложно. и ***** может поставить на это соотношение неопределённостей. виртуальный мир.
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Ті хто посидів довго в кацапських тюрмах тому вже гарненько мізки промили. Сенцов ПНХ.
А Зе мабуть з його молодою командою потрібно на вихід. Він швидко паказав свое справжне лице.
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Ігор Лапін який командував 2-ю штурмовою ротою «Захід» 24-го батальйону територіальної оборони: В Золотому близько 500 людей проживає. Вони з Україною в серці, вивісили українські прапори на будинках. Коли звідти відійдуть Збройні сили України, якщо буде відданий такий злочинний наказ, що буде з тими людьми? Ви що, думаєте, там хтось їх буде оберігати? Оте сліпе ОБСЄ, яке не бачить до сих пір жодного російського танка на окупованих територіях? Я хочу звернути увагу, що цих людей або розстріляють, або візьмуть для Путіна у підмінний фонд. Я хочу, щоб це всі зрозуміли. Та ж сама Станиця Луганська, де хлопці з українськими прапорами на будинках приходили і допомагали нам вгризатися у цю донбаську землю, копати окопи і будувати оборонні споруди", тепер їх що ростреляють, - наголосив він.
Тому "я звертаюся до хлопців, моїх побратимів з ДУКу і "Правого сектору", до "Да Вінчі", командира батальйону, до "Барса", мого побратима. Я закликаю Дмитра Яроша, я звертаюся до хлопців-побратимів з "Айдару", з "Донбасу" і "Азова"...і інших: Шановні "азовці", завтра прикажуть віддати Широкине, віддати позиції під Маріуполем - ви медаль за звільнення "Маріка" куди будете ховати? А на тих позиція є такі, знаєте, меморіальчики невеличкі солдатські, які ми робили, коли гинули наші побратими на тих взводних опорних пунктах", - сказав Лапін.
"Я закликаю до повної мобілізації також народний тил України. Георгій Тука, якщо ти мене чуєш. Тому що без волонтерів нам буде дуже важко. Тому що, якщо будуть даватися злочинні накази, я закликаю Збройні сили України, солдатів, сержантів і офіцерів не віддавати жодного клаптика української землі. Я хочу, щоб всі зрозуміли, що це є здача інтересів. Вас будуть виводити на смерть в чисте поле , а на ці позиції прийде "сєпарня" з руськими загарбниками", - повідомив Лапін.
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Чмо яке не збирається нічого гарантувати, бо не може (а не може бо не здатне) сказало в стилі гопніків - я гарантірую. І здьорнуло в Київ подалі від Золотого.
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"Посмотрим, что будет дальше", - написал он.Источник: https://censor.net.ua/n3152336

Я, эту херню уже слышу на протяжение пол-года ежедневных зашкваров. Сенцов про "формулу Штайнмаєра": Раптом що, то сам потягну покришки під Банкову - Цензор.НЕТ 8502
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_______________________КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇННИ ________________________
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Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її
економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою
всього Українського народу.
І звичайно що не Україна винна я що до вищої влади пробралися її люті вороги Іуди -ЗЕбіли - капітулянти.
Тепер Украинському народу треба терміново виправляти свою жахливу помилку не дивлячись на продажну владу ! ЗЕбілів - капітулянтів, треба всім як один піднятися на захист суверенітету і територіальної цілісності України.
Та зупинити проклятих Слуг кремлівських оккупантій які навязуютЬ капітуляцию и знищення Української держави.
СЛАВА УКРЇНІ! УКРАЇНА ПОНАД УУСЕ! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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В этой стране он еще не сидел. Сядет. Правда, кормят тут похуже.
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"Сенцов о "формуле Штайнмайера": Если что, то сам потащу покрышки под Банковую" - ещё одного террориста освободили. Савченко хотела ВР расстрелять, а этот угрожает, что ОП вместе с Богданом сожжёт. Надо его в тюрьму посадить, он не любит Зеленского.
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"Если что, то сам потащу покрышки под Банковую"___________________в военкомат иди а не на "банковую"!
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