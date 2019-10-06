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 Наемники РФ 27 раз обстреляли позиции сил ООС на Донбассе: один воин ранен, один травмирован, - штаб

Российско-оккупационные войска на Донбассе 24 раза нарушили режим прекращения огня в субботу, еще 3 раза силы ООС были обстреляны с начала этих суток.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении штаба сил ООС на странице в Facebook. 

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Кроме того, нарушая Минские соглашения противник четыре раза умышленно обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое", - отметили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник осуществил 6 обстрелов, еще 18 - в районе группировки "СЕВЕР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, еще двое ранены, наемники РФ 32 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС

"За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, а еще один – боевую травму", - проинформировали в штабе.

От начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "ВОСТОК" противник произвел 2 обстрела, еще один — в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР".

На протяжении текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

Источник: https://censor.net.ua/n3152335
 
 
 Топ комментарии
 
Одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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Одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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я так понимаю о погибшем вчера сообщат позже. через пару дней. как о девочке которая погибла я пятницу прошлую а сообщили только в воскресенье
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Видно, що МО отримало наказ з Банкової не показувати втрати. Про реальні втрати українських воїнів за президентства моніки можна взнати лише з інших джерел.
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Из сводок штаба ООС можно сделать вывод , что наши тихо сидят в копах и им запрещено стрелять в ответ. Как-то странно получается...
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вот это и есть перемирие..однобокое...смертельное для наших и безнаказанное для ихтамнетов....вот это и есть те, с кем договорились и кто гарантировал...а в итоге???
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Найманці РФ 27 разів обстріляли позиції сил ООС на Донбасі: одного воїна поранено, одного травмовано, - штаб - Цензор.НЕТ 6152

параненим воїнам найскорішого одужання...
(най дощами змиває російську чуму і зрадників пошесть з українських земель..)
бережіть себе, синочки... наші захисники...
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Самое циничное, они нас обстреливают, чтобы мы их поскорее взяли обратно на условиях *****.
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Перемирия нет, но зе продолжает верить ***** в ущерб Украине, ибо верить ***** можно только в ущерб Украине.
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Навряд чи він йому вірить. Скоріш за все моніка- маріонетка справно виконує накази свого ляльковода. Але він же не знає довжини ланцюжка ляльководів.
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Одужання пораненним воїнам України!!! смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! І слова нема за те, що однобоке відведення військ України перенесеться...
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