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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кабмин (11247) экономика (3518) Гончарук_Алексей (147)

 Рост экономики на 40% - это наша общая цель, она реальная, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук пообещал в конце каждой недели проводить анализ деятельности Кабмина.

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что каждый день в течение этой недели на разных площадках страны министры "объясняли людям цели Программы действий правительства". "Люди должны знать до деталей обо всех наших намерениях и амбициозных планах. Подчеркну еще раз: рост экономики на 40% - это наша общая цель. Она реальная. Для этого необходимо много работать, поэтому желаю всем нам сил", - отметил он.

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Глава правительства заметил, что отныне в конце каждой недели будет проводить анализ деятельности Кабмина. В частности, нынешняя неделя, по его словам, была очень напряженной и особенно ответственной, ведь правительство представило Программу деятельности на 5 лет, и Верховная Рада ее приняла. "Главная ее цель - сделать так, чтобы государство работало для людей. Человекоцентричность - базовый акцент документа", - подчеркнул премьер-министр.

В этом контексте он вспомнил о развитии КПП "Каланчак" и "Чонгар", где создают режимную и сервисную зоны. В частности, на новых КПП появится центр предоставления административных услуг, автостанция и здание для отдыха водителей.

"Однако правительство не возобновляет никакого сообщения с временно оккупированным Крымом. Крым - это Украина!" - подчеркнул глава правительства.

Кроме того, отметил он, Кабмин на этой неделе принял несколько прорывных решений, в частности о цифровизации доверенностей на таможенные досмотры, благодаря чему минимизируется коррупционная составляющая и лишние расходы бизнеса.

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В то же время, имущество должников отныне будут продавать через электронные аукционы "Прозорро. Продажи". "Цена сделок возрастет, а злоупотребления в интересах "своих" станут невозможны. Кроме того, мы отложили до 1 января взыскание штрафов с владельцев автомобилей на еврономерах", - заметил Гончарук.

По его словам, на этой неделе Госгеокадастр выполнил его поручение и запустил разработку единой системы кадастров, которая будет содержать достоверную информацию о природных ресурсах страны и будет доступна гражданам.

А во время селекторного совещания с регионами, посвященного готовности к отопительному сезону и координации действий по реализации реформ, которое провел глава правительства, были определены главные акценты в этой сфере. "Первый - субсидии должны получить без исключения все, кто в этом нуждается. В то же время мы выясняем, какими методами для сокрытия реальных доходов пользуются некоторые заявители на субсидию ... Второй акцент - каждая украинская семья, все детские сады, школы и больницы будут обеспечены теплом, светом и горячей водой. Это энергетическая безопасность государства, то есть один из главных наших приоритетов", - заявил он.

Премьер-министр также напомнил, что на этой неделе с целью ускорения экономического роста страны правительство и Национальный банк подписали Меморандум о координации политик. "Я благодарен Нацбанку за независимую и последовательную политику. Наша экономика восстанавливается, а инфляция снижается", - заметил он.

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В пятницу, отметил глава правительства, у него состоялась большая встреча с представителями бизнеса, где были обозначены основные направления Программы действий правительства, касающиеся предпринимателей. "Мы на постоянном контакте. Правительство будет заботиться о бизнесе и защищать его от давления, в частности которое оказывают силовые структуры", - уверил он.

Премьер-министр также поблагодарил парламент за поддержку чрезвычайно важных экономических законов. В частности, он упомянул о принятии закона №1054-1 о приватизации, который отменяет перечень из 1470-ти запрещенных к приватизации предприятий, и закон №1046 "О концессии", который объединит усилия государства и бизнеса в развитии очень больших объектов.

Рост экономики на 40% - это наша общая цель, она реальная, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3152331
 
 
 Топ комментарии
 
А вы еще налоги повысте, ФОПам какуюто отчетность придумайте со штрафами и будет вам рост экономики в ЖОПУ!!
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ікономіст ЗЕлений... Штати на 3-3,5 процента ростуть... і це СУПЕР! а цей хоче Україну на 40? ну, повний ідіот...
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А где 4000 уже учителям? Наперсточники 😀😀😀
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ікономіст ЗЕлений... Штати на 3-3,5 процента ростуть... і це СУПЕР! а цей хоче Україну на 40? ну, повний ідіот...
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В США 70% экономики не сидит в черной зоне.
Если в Украине просто налоговая заработает как в США, то поступления в казну превысят все возможные показатели.
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Подчеркну еще раз: рост экономики на 40% - это наша общая цель. Она реальная. Для этого необходимо много работать, поэтому желаю всем нам сил", - отметил он. Источник: https://censor.net.ua/n3152331
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От ви і працюйте! Пусть Работает Железная Пила , Ведь Не Для Этого Нас Мама Родила ))))).
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Алі, знавець тупорилиє приколів. Ты хоть сам смеешься ?
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Ти давай працюй на Зе і не відволікайся!
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Похоже на мечту. Пока только электроэнергию в РФ начали закупать.
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У Украины всегда была сарая электроэнергия. Какая цука ее продает на запад? И какого хера КАЦАПАМ ДАЮТ ЗАРАБАТЫВАТЬ В УКРАИНЕ?
ГОНЧАРУКА НА ЕЛКУ , как колоборанта !
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А где 4000 уже учителям? Наперсточники 😀😀😀
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Тобто вчителям треба зменшити зарплату?
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РЕЧЬ НЕ СТОИТ ОБ УМЕНЬШЕНИИ, БО И 4000 ГРН - НЕ РЕАЛЬНАЯ ЦИФРА
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А вы еще налоги повысте, ФОПам какуюто отчетность придумайте со штрафами и будет вам рост экономики в ЖОПУ!!
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Пока что они только разоряют экономику. Не видно за счет чего они хотят её стимулировать.
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путь Украины из Новгорода в Европу? )
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Киев старше Новгорода.

https://sevastopol.su

Великий Новгород - В Средние века - центр Новгородской республики, а затем центр Новгородской земли в составе Киевской Руси.
Второй по значимости после Киева центр Киевской Руси, столица Новгородской республики.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Великий_Новгород
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тупорылое пустоглазое бараныдло Рост экономики на 40% - это наша общая цель, она реальная, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1260
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Піар - і нічого іншого вони не вміють.
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Дурак конченный! В развитых странах годовой экономический рост состаляет несколько процентов в год в лучшем случае. А в Украине в военное время при всей коррупции и настоящем состоянии экономики ... Ну разве что на бумаге будет рост, бумага всё выдержит.
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Ця брехня виглядає як знущання над тими хто вибрав це зелене непорозуміння 🤔
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Ре ржите идиоты, план реалистичный при условии что экономику вначале загонят в ноль а затем она начнет расти. Первого уже почти добились. Дело за малым...
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В Украине как в тире .Вот уже и новую цель прицепили.
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Гончарук не розуміє взагалі, що треба робити, щоб економіка розвивалася. Ті реформи, які він впроваджує, збільшення податків, ринок землі, приватизація призведуть не до зростання, а до падіння економіки та зубожіння населення.
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Сьогодні дивився відео де виборці ЗЕ, які торгують на базарах, вже почали кидатись на представників нової влади. Ой, що ж то буде?🤔
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это тебе гнойный ося с винницкого базара рассказал?
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Я сам сьогодні був на ринку і спілкувався з людьми, а цей Ося тільки для вас☺
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Це дуже погано для ЗеДебілів. Погане ставлення на Українському базарі та маленьких ФОПах, це вирок🤔
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....великим подвигом был бы рост 20%...реально-15-16...вот же балабол бестолковый, да у нас базы для такого роста и не предвидится даже, пром производство обвалилось, наука в загоне, последние спецы сбегут не сегодня-завтра...останутся мастера типа ильи, несторов своих погонять...поднимут они тебе темпы роста экономики, жди..)) ...откуда только это чепушило выскочило на такую должность?...в жэк, кровельные работы организовывать, да подвалы почистить для начала нужно было бы, а не в премьеры переться...
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Бг-ггг... то была реальной цифра в 4 000 ЮСД, теперь цифра 40 ... какой-то заколдованый круг ни о чем... ще й с боку ЗЕбантик...ХЕХ...
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Поверніть його назад до божевільні Рост экономики на 40% - это наша общая цель, она реальная, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8247 Паганель романтик
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а этот штейнореформист не рассказал какое отношение имеет рост т.н. экономики к росту благосостояния граждан? или он чтото промычал про рост т.н. "инвестиций". И то и другое ведь тупая сказка для лохов.
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