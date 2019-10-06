 Рост экономики на 40% - это наша общая цель, она реальная, - Гончарук

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что каждый день в течение этой недели на разных площадках страны министры "объясняли людям цели Программы действий правительства". "Люди должны знать до деталей обо всех наших намерениях и амбициозных планах. Подчеркну еще раз: рост экономики на 40% - это наша общая цель. Она реальная. Для этого необходимо много работать, поэтому желаю всем нам сил", - отметил он.

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Глава правительства заметил, что отныне в конце каждой недели будет проводить анализ деятельности Кабмина. В частности, нынешняя неделя, по его словам, была очень напряженной и особенно ответственной, ведь правительство представило Программу деятельности на 5 лет, и Верховная Рада ее приняла. "Главная ее цель - сделать так, чтобы государство работало для людей. Человекоцентричность - базовый акцент документа", - подчеркнул премьер-министр.

В этом контексте он вспомнил о развитии КПП "Каланчак" и "Чонгар", где создают режимную и сервисную зоны. В частности, на новых КПП появится центр предоставления административных услуг, автостанция и здание для отдыха водителей.

"Однако правительство не возобновляет никакого сообщения с временно оккупированным Крымом. Крым - это Украина!" - подчеркнул глава правительства.

Кроме того, отметил он, Кабмин на этой неделе принял несколько прорывных решений, в частности о цифровизации доверенностей на таможенные досмотры, благодаря чему минимизируется коррупционная составляющая и лишние расходы бизнеса.

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В то же время, имущество должников отныне будут продавать через электронные аукционы "Прозорро. Продажи". "Цена сделок возрастет, а злоупотребления в интересах "своих" станут невозможны. Кроме того, мы отложили до 1 января взыскание штрафов с владельцев автомобилей на еврономерах", - заметил Гончарук.

По его словам, на этой неделе Госгеокадастр выполнил его поручение и запустил разработку единой системы кадастров, которая будет содержать достоверную информацию о природных ресурсах страны и будет доступна гражданам.

А во время селекторного совещания с регионами, посвященного готовности к отопительному сезону и координации действий по реализации реформ, которое провел глава правительства, были определены главные акценты в этой сфере. "Первый - субсидии должны получить без исключения все, кто в этом нуждается. В то же время мы выясняем, какими методами для сокрытия реальных доходов пользуются некоторые заявители на субсидию ... Второй акцент - каждая украинская семья, все детские сады, школы и больницы будут обеспечены теплом, светом и горячей водой. Это энергетическая безопасность государства, то есть один из главных наших приоритетов", - заявил он.

Премьер-министр также напомнил, что на этой неделе с целью ускорения экономического роста страны правительство и Национальный банк подписали Меморандум о координации политик. "Я благодарен Нацбанку за независимую и последовательную политику. Наша экономика восстанавливается, а инфляция снижается", - заметил он.

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В пятницу, отметил глава правительства, у него состоялась большая встреча с представителями бизнеса, где были обозначены основные направления Программы действий правительства, касающиеся предпринимателей. "Мы на постоянном контакте. Правительство будет заботиться о бизнесе и защищать его от давления, в частности которое оказывают силовые структуры", - уверил он.

Премьер-министр также поблагодарил парламент за поддержку чрезвычайно важных экономических законов. В частности, он упомянул о принятии закона №1054-1 о приватизации, который отменяет перечень из 1470-ти запрещенных к приватизации предприятий, и закон №1046 "О концессии", который объединит усилия государства и бизнеса в развитии очень больших объектов.