EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Обирай свідомо
 Общество
  623  34
Материалы по теме:
Все про:Нацполиция (10183) правоохранительные органы (336) Донбасс (19543) деоккупация (371)

 Около 800 полицейских уже готовы приступить к работе на деоккупированных территориях Донбасса

Всеукраинский научно-практический круглый стол прошел 4 октября в Мариуполе. Участники обсудили правовой механизм восстановления территориальной целостности Украины и реинтеграции оккупированных районов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.

На мероприятии представили проекты формирования правового поля для восстановления территориальной целостности Украины, подготовки к местным выборам согласно украинского законодательства, восстановления работы всех государственных институтов и правоохранительных органов Украины, возвращение вынужденно перемещенных лиц в покинутые из-за военных действий районы и тому подобное.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На следующей неделе представители власти посетят Петровское, Золотое и Станицу Луганскую, - ОП

В частности, полиция Донетчины в рамках стратегии деоккупации разрабатывает порядок функционирования полицейских подразделений в ОРДО, первоочередные меры по обеспечению публичной безопасности и защиты прав граждан. Кроме того, для работы на деоккупированных территориях уже подготовлены около 800 полицейских, предусмотрены ресурсы для бесперебойной деятельности подразделений.

Источник: https://censor.net.ua/n3152330
 
 
 Топ комментарии
 
«В частности, полиция Донетчины в рамках стратегии деоккупации разрабатывает порядок функционирования полицейских подразделений в ОРДО, первоочередные меры по обеспечению публичной безопасности и защиты прав граждан. Кроме того, для работы на деоккупированных территориях уже подготовлены около 800 полицейских, предусмотрены ресурсы для бесперебойной деятельности подразделений. Источник: https://censor.net.ua/n3152330»

Це з «Рассмєші смєшного»? Чи наступної серії «Сватов?»
 показать весь комментарий
 
Где деокупированньіе территории если отступаем ?
 показать весь комментарий
 
После отвода войск Мариуполь будет в "серой зоне", т.е. туда сразу зайдет русня со своим лугандонским зверьем. Вот и готовят полицейских Мариуполь патрулировать вместе с мышебратухами.Так шо "деоккупация" - это как раз так русня все это и называет.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Где деокупированньіе территории если отступаем ?
 показать весь комментарий
 
 
А дамбасскі поліцейскі ОРДЛО куди подінуться?
 показать весь комментарий
 
 
После отвода войск Мариуполь будет в "серой зоне", т.е. туда сразу зайдет русня со своим лугандонским зверьем. Вот и готовят полицейских Мариуполь патрулировать вместе с мышебратухами.Так шо "деоккупация" - это как раз так русня все это и называет.
 показать весь комментарий
 
 
Классно придумано, всегда можно наловить гавриков для обмена. Надо будет вода в Крьім, сухопутньій коридор в Приднестровье, чтоб на саммит НАТО не поехали, фмбшника вьіменять, да мало ли
 показать весь комментарий
 
 
«В частности, полиция Донетчины в рамках стратегии деоккупации разрабатывает порядок функционирования полицейских подразделений в ОРДО, первоочередные меры по обеспечению публичной безопасности и защиты прав граждан. Кроме того, для работы на деоккупированных территориях уже подготовлены около 800 полицейских, предусмотрены ресурсы для бесперебойной деятельности подразделений. Источник: https://censor.net.ua/n3152330»

Це з «Рассмєші смєшного»? Чи наступної серії «Сватов?»
 показать весь комментарий
 
 
а что с "народной милицией" делать будут? Это всё равно, что заявить о готовности группы космонавтов жить на Марсе, не имея при этом планов ни корабля, ни полёта.
 показать весь комментарий
 
 
Ці поліцейські віллються у ряди «народної міліції»...
 показать весь комментарий
 
 
Всі ці поліцейські повинні бути з числа прихильників Зе. Також їм треба резервувати місця на цвинтарях😯
 показать весь комментарий
 
 
Навіщо бандитам українські мєнти ? Після їхніх виборів,які узаконить рада Зєлєнского,буде власна законна міліція. Аваков дурником прикидається ?
 показать весь комментарий
 
 
Разом будуть боротися з Порошенком.
Бо ж: «Враг нє *****, а Порошенко !»
 показать весь комментарий
 
 
А хто сказав про українських поліцейських? 🤔
 показать весь комментарий
 
 
Похоже "штаб" на цензор переехал.Он экспэрды как шуршат
 показать весь комментарий
 
Скоріше всього десь так, ну а мітинг це народовладдя прямої дії, напевно приймуть якісь резолюції для підтримки військових, бо без їх нам хана, як варіант , "ні кроку назад", "ні капітуляції", " мітинг може санкціонувати для військових арештовувати і судити у себе, серед своїх, військовим судом зрадників, можуть навіть дати військовим мандат прямої дії, щоб їх не зробили крайніми , в разі розвитку ситуації по критичній лінії. А цю лінії червону проскочили, коли обл ради на заході України, ВЖЕ зробили дії і оформили, юридичні дії.
 показать весь комментарий
 
Це авантюризм. Да там і 8-м тисяч навряд чи вистачить, щоб підтримувати мало-мальскій порядок.
 показать весь комментарий
 
 
Ага,тут треба думати як захистити не окуповану частину. Бо кли приберуть лінію розмежування,то сюди полізуть зграї зголоднілих,озброєних дамбасят. Мало не буде!
 показать весь комментарий
 
Бессмысленное рекламное обьявление. Как подготовлены? Обучены езде в танках? Или на вертолетах шо Аваков закупил с километровой высоты обучены вести наблюдение?
Чим би дитя не тішилось....
 показать весь комментарий
 
 
Дело в том, что Зеленскому ничего не остается, как следовать этому Минскому договору, подписанному еще порошенко.
Так как гибридная война затянулась, весь мир от этого устал, да и пропаганда ***** работает, - того и гляди, начнут с россии санкции снимать. Вон, в ПАСЕ уже их взяли.
Естественно, ***** думает, что Зеленский не будет выполнять никаких договоров, потому что его за это будут съедать националисты, поэтому сейчас делает вид, что он договороспособный и якобы хочет закончить войну. Но не для того он зашел на Донбасс, чтобы вот так просто оттуда выйти.
То есть, сейчас и Зеленский, и ***** блефуют, что хотят следовать Минскому договору. Если Зеленский его переблефует, то тогда ***** и покажет, что оно уходить оттуда и не собиралось. То есть, покажет свою истинную сущность.
И вот тогда - здравствуйте, новые санкции! Удавка начнет затягиваться с новой силой, а не то, что сейчас.
 показать весь комментарий
 
 
Ф "Шаурмайера" ця зняття санкцій з Росії, там записані зобов'язання які бере на себе Україна, для росії зобов'язань немає зовсім і ніяких.
 показать весь комментарий
 
Всё єто здорово,пока не нарівается на реальность
Baycu Noyan/Moğollarhttps://youtu.be/gRHqN_TK2ZE Около 800 полицейских уже готовы приступить к работе на деоккупированных территориях Донбасса - Цензор.НЕТ 8828
 показать весь комментарий
 
Вот сейчас в Украине проходят массовые протесты, против "сдачи Украины Зеленским".
И они, без сомнения, на руку *****, потому что он обязательно скажет: "Ну, вот видите! Я так хотел мира, но украинцы мира не хотят, и это именно они не соблюдают Минские соглашения".
И что тогда отвечать западному сообществу? Снимут санкции, потому что ***** старалось, а украинцы от мира сами отказались.
Вот и получается, что националисты опять, вольно или невольно, подыгрывают *****.
 показать весь комментарий
 
 
Западному сообществу можно просто показать на карте где все происходит и спросить Путену , чтоб обьяснил , каким боком он , с миром или войной , к тем местам и чтоб забирался за поребрик. И вообще не вмешивался во внутренние дела других стран, а если хочет мира-пусть помолится
 показать весь комментарий
 
Відповімо так,як вони нам відповіли на ,,Будапештський меморандум,,
 показать весь комментарий
 
ага, і ґеоргієвські лєнтачки вже готові
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх