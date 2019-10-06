 Около 800 полицейских уже готовы приступить к работе на деоккупированных территориях Донбасса

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.
На мероприятии представили проекты формирования правового поля для восстановления территориальной целостности Украины, подготовки к местным выборам согласно украинского законодательства, восстановления работы всех государственных институтов и правоохранительных органов Украины, возвращение вынужденно перемещенных лиц в покинутые из-за военных действий районы и тому подобное.
В частности, полиция Донетчины в рамках стратегии деоккупации разрабатывает порядок функционирования полицейских подразделений в ОРДО, первоочередные меры по обеспечению публичной безопасности и защиты прав граждан. Кроме того, для работы на деоккупированных территориях уже подготовлены около 800 полицейских, предусмотрены ресурсы для бесперебойной деятельности подразделений.
Це з «Рассмєші смєшного»? Чи наступної серії «Сватов?»
Бо ж: «Враг нє *****, а Порошенко !»
Чим би дитя не тішилось....
Так как гибридная война затянулась, весь мир от этого устал, да и пропаганда ***** работает, - того и гляди, начнут с россии санкции снимать. Вон, в ПАСЕ уже их взяли.
Естественно, ***** думает, что Зеленский не будет выполнять никаких договоров, потому что его за это будут съедать националисты, поэтому сейчас делает вид, что он договороспособный и якобы хочет закончить войну. Но не для того он зашел на Донбасс, чтобы вот так просто оттуда выйти.
То есть, сейчас и Зеленский, и ***** блефуют, что хотят следовать Минскому договору. Если Зеленский его переблефует, то тогда ***** и покажет, что оно уходить оттуда и не собиралось. То есть, покажет свою истинную сущность.
И вот тогда - здравствуйте, новые санкции! Удавка начнет затягиваться с новой силой, а не то, что сейчас.
Baycu Noyan/Moğollarhttps://youtu.be/gRHqN_TK2ZE
И они, без сомнения, на руку *****, потому что он обязательно скажет: "Ну, вот видите! Я так хотел мира, но украинцы мира не хотят, и это именно они не соблюдают Минские соглашения".
И что тогда отвечать западному сообществу? Снимут санкции, потому что ***** старалось, а украинцы от мира сами отказались.
Вот и получается, что националисты опять, вольно или невольно, подыгрывают *****.