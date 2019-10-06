 Около 800 полицейских уже готовы приступить к работе на деоккупированных территориях Донбасса

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.

На мероприятии представили проекты формирования правового поля для восстановления территориальной целостности Украины, подготовки к местным выборам согласно украинского законодательства, восстановления работы всех государственных институтов и правоохранительных органов Украины, возвращение вынужденно перемещенных лиц в покинутые из-за военных действий районы и тому подобное.

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В частности, полиция Донетчины в рамках стратегии деоккупации разрабатывает порядок функционирования полицейских подразделений в ОРДО, первоочередные меры по обеспечению публичной безопасности и защиты прав граждан. Кроме того, для работы на деоккупированных территориях уже подготовлены около 800 полицейских, предусмотрены ресурсы для бесперебойной деятельности подразделений.