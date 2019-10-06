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 Польша передала Украине копии документов УНР, ЗУНР и сечевых стрельцов

Оригиналы документов были вывезены из Львова во время Второй мировой войны и после нее.

Национальная библиотека имени Оссолинских во Вроцлаве передала Львовской национальной научной библиотеке Украины имени Василия Стефаника цифровые фотокопии архивных документов и рукописей Научного общества имени Тараса Шевченко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо. Это документы, касающиеся истории украинских сечевых стрельцов, Украинской Народной Республики, Западно-Украинской Народной Республики и архива Дмитрия Донцова. В целом это 4 терабайта информации.

Отмечается, что оригиналы документов вывезены из Львова во время и после Второй мировой войны. Сегодня они хранятся в Национальной библиотеке в Варшаве и и Оссолинеуме. Вскоре их опубликуют на странице львовской библиотеки.

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Источник: https://censor.net.ua/n3152329
 
 
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-А Польша не дремаэ!Нашу ракету уводит Польша передала Украине копии документов УНР, ЗУНР и сечевых стрельцов - Цензор.НЕТ 9392
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