 Польша передала Украине копии документов, касающихся УНР, ЗУНР и сечевых стрельцов

Национальная библиотека имени Оссолинских во Вроцлаве передала Львовской национальной научной библиотеке Украины имени Василия Стефаника цифровые фотокопии архивных документов и рукописей Научного общества имени Тараса Шевченко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо. Это документы, касающиеся истории украинских сечевых стрельцов, Украинской Народной Республики, Западно-Украинской Народной Республики и архива Дмитрия Донцова. В целом это 4 терабайта информации.

Отмечается, что оригиналы документов вывезены из Львова во время и после Второй мировой войны. Сегодня они хранятся в Национальной библиотеке в Варшаве и и Оссолинеуме. Вскоре их опубликуют на странице львовской библиотеки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинцы Америки создали анимационный ролик об истории Крыма на английском языке. ВИДЕО