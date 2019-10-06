 Польша передала Украине копии документов, касающихся УНР, ЗУНР и сечевых стрельцов

Национальная библиотека имени Оссолинских во Вроцлаве передала Львовской национальной научной библиотеке Украины имени Василия Стефаника цифровые фотокопии архивных документов и рукописей Научного общества имени Тараса Шевченко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо. Это документы, касающиеся истории украинских сечевых стрельцов, Украинской Народной Республики, Западно-Украинской Народной Республики и архива Дмитрия Донцова. В целом это 4 терабайта информации.
Отмечается, что оригиналы документов вывезены из Львова во время и после Второй мировой войны. Сегодня они хранятся в Национальной библиотеке в Варшаве и и Оссолинеуме. Вскоре их опубликуют на странице львовской библиотеки.
-Що?
-А Польша не дремаэ!Нашу ракету уводит
- А коли кайф? А коли молотком промазую....
субота, 5 жовтень 2019, 10:58
Чоловік наголошує, що востаннє таку огидну пропаганду дкржава застосовувала в часи Януковича, незадовго до втечі назавжди "легітимного"
У команді президента України Володимира Зеленського доводять, що розведення сил на Донбасі проходить в рамках Мінських угод, які були підписані екс-главою держави Петро Порошенко. Про це в Facebook пише волонтер Роман Бурко, зазначають Патріоти України.
"Друзі з ЗСУ повідомляють погану новину. Цитую: «Це піз..ць».
Кажуть, що сьогодні на нарадах їм доводять пропагандистські тези Зе команди, які спустили з ГШ щодо розведення військ на Донбасі. Намагаються переконувати, типу розведення відбувається відповідно до Мінських рамкових угод, які були підписані Порошенко.
Військові кажуть, чому тоді весь цей час цю підписану х..ню ніхто не виконував, та й не було ніколи на фронті, щоб не відбувалося обстрілів більше 7 діб. І чого це раптом взялися реалізовувати обіцянки «попередників» і як кажуть «злочинної влади»?
Пазли якось не складаються навіть у тих, хто голосував за Зеленського.
Вже деякі офіцери згадують, що останній раз подібні листи з відвертою трешовою пропагандою приходили в 2014 і через 4 дні Янукович втік у Ростов. Тоді теж намагалися спускати з верхів телеграми, що люди, які протестують на Майдані - це збіговисько та маргінальна меншість. Проте, тоді армія не повелася і не пішла розганяти Майдан.
Доповідь закінчив."
Хороше питання.
https://youtu.be/eYN7ru6JmjE