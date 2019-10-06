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Все про:КНДР (513) США (15526) ядерная безопасность (272)

 Делегация КНДР заявила о провале ядерных переговоров с США

Представители делегации Северной Кореи заявили о прекращении ядерных переговоров с Соединенными Штатами вскоре после их восстановления в Швеции в субботу, 5 октября.

Глава делегации КНДР Ким Мен Гил отметил, что США не оправдали ожиданий Пхеньяна, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"США пробудили ожидания, заявив о таких предложениях как гибкий подход, новые методы и креативные решения, но они очень разочаровали и потушили наш энтузиазм по проведению переговоров, потому что ничего не предложили", - цитирует агентство Reuters главу делегации КНДР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министр энергетики США Перри предлагал включить американцев в совет НАК "Нафтогаз", - Politico

Это была первая встреча представителей двух стран на рабочем уровне после договоренности президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына о возобновлении переговоров по ядерной программе Пхеньяна в июне этого года.

Государственный секретарь США Майк Помпео ранее в этот день заявил, что на переговорах в Швеции нужно выполнить большой объем работы, чтобы попытаться выйти из тупика.

Источник: https://censor.net.ua/n3152328
 
 
 Топ комментарии
 
Будапештский меморандум пусть предложат.
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КНДР дебільне утворення, але Будапештського меморандуму більше не буде.
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Мужичок с фонариком - электричество кончилось, а всё туда же - ядерная держава.
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КНДР дебільне утворення, але Будапештського меморандуму більше не буде.
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США можуть запропонувати точковий ядерний удар по КНДР, це дуже ефективне вирішення всіх проблем на корейському півострові. Одним маленьким ядерним ударом буде ліквідоване все керівництво КНДР і у всіх буде менше проблем і у США і у Китаю! А Китаю запропонують замість Ким Чен Ина знайти іншого більш демократичного лідера для північних корейців, який би не створював всім стільки клопотів! Китай погодиться, бо КНДР вже давно стало проблемою для Китаю, а самим наносити ядерний удар якось незручно!
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гори-гори ясно

У Москві 5 жовтня ввечері зайнялася будівля російського Міністерства закордонних справ на Смоленській площі.
За даними джерела Інтерфакс-Росія, займання сталося в підвалі будівлі, щонайменше одна людина могла постраждати.
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Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?
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Вам не видать таких сражений!..
Носились знамена, как тени,
В дыму огонь блестел,
Звучал булат, картечь визжала,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел.
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...тільки замість "французу" актуальніше "китайцям/таджикам/чеченам" (на вибір)
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ужас какой! Хорошо что в Украине нисего не горит и пожаров не бывает, особенно на военных полигонах.
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Раз ************* и всё. Никто больше не верит в "гарантии" безопасности.
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Мужичок с фонариком - электричество кончилось, а всё туда же - ядерная держава.
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Да, да, да.... Тоже обратил внимание на это.

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Это ядерный фонарик, заряда хватает на 150-160 лет.
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Ну и как со США договариваться после Ирана? Договорились, Иран всё выполнил, США передумали выполнять свою часть сделки и снова ввели санкции... Делегация КНДР заявила о провале ядерных переговоров с США - Цензор.НЕТ 1889
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Хорошо хоть в костюме. Умение контролировать атом не зависит от наличия удобств в жилище.
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