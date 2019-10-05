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 Трамп в разговоре с Мэй оспаривал выводы разведслужб Великобритании о причастности России к отравлению Скрипаля, - WP

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в телефонном разговоре с бывшим премьер-министром Великобритании Терезой Мэй усомнился в причастности России к отравлению Скрипалей.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Он оспаривал выводы ее разведслужб о том, что власти России организовали попытку отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля на британской территории", - говорится в сообщении Washington Post.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Второй пакет санкций США против РФ по делу Скрипалей вступил в силу

Также издание приводит данные о разговорах Трампа с иностранными лидерами со ссылкой на анонимные источники, объясняя, что речь идет о действующих и бывших сотрудниках Белого дома.

"Трамп был абсолютно убежден в том, что по поводу отравления были серьезные основания для сомнений", - сообщил источник.

"Добрые 10 минут ушли на то, чтобы Мэй говорила о высокой вероятности (причастности власти РФ, - ред.), а также на ответы Трампа, который заявлял, что он в этом не уверен", - добавил собеседник.

Кроме того, в ходе разговора Трамп "вычитывал" Мэй из-за недостаточного взноса ее страны в НАТО.

Также читайте: Отравление Скрипалей: следы яда обнаружены в организме еще одного полицейского, работавшего на месте событий, - Скотланд-Ярд

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

Читайте также: Полиция Великобритании расследует участие Путина в отравлении Скрипалей, - The Guardian

В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.

Источник: https://censor.net.ua/n3152326
 
 
 Топ комментарии
 
Корешь Зекловуна. Оба подкацапники.
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Ответ от народа на Зеобращение по фомуле Штанмайера
Трамп у розмові з Мей оскаржував висновки розвідслужб Великої Британії щодо причетності Росії до отруєння Скрипаля, - WP - Цензор.НЕТ 609
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Кацапка, восхищён твоей беспристрастностью, а теперь не подскажешь - Где проверить информацию о том, что Порошенко украл и намарадёрил?
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Трамп і Жиріновський - люди одного типу. Саме такі недолугі популісти вигідні диктаторам типу *****.
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И после этого кто то скажет, что Пуйло не держит за яйца этого рыжего дебила...!? Трамп у розмові з Мей оскаржував висновки розвідслужб Великої Британії щодо причетності Росії до отруєння Скрипаля, - WP - Цензор.НЕТ 8968
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Цікаво які зараз ставки в букмекерів на імпічмент Трампа. Бо щось підказує , що за останні після його побачення з Монікою Зеленскі вони значно підросли 😕
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Ніякого імпічменту не буде. У демократів недостатню голосів у Конгресі. Але через рік будуть вибори. Там і подивимось.
Якщо економіка буде на зрості, Трампа перевиберуть. Якщо ні, то буде демократ.
Моніка Зелінські як і Х@ло не грають ніякої ролі у цьому процесі🤔
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Ну короче без слов.Есть над чем подумать.
Gladiator • Now We Are Free • Hans Zimmer & Lisa Gerrard https://youtu.be/NBE-uBgtINg
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Трампу как и нашему клоуну недолго осталось.
Кацапские подстилки...
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Президент Дональд Трамп доверяет президенту России Владимиру Путину, а не своим собственным спецслужбам, заявил бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб в своей новой книге
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Как выяснилось правильно делал что не доверял. Где это видано чтобы спецслужбы шпионили за собственным президентом.)
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Про "собствєнного президента" - це дуже цікаво. Ще про "мій народ" треба щось прогундосити.
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короче хана чубатому. госдеп зрады против рептилоидов не простит. тем более все знают о зарусляченности рыжего.
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Трамп - подкацапная сволочь. нужно помочь братскому народу Америки выбрать нормального президента вместо рыжего агента )(уйла
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Хельсинки Трамп -Путин
https://www.youtube.com/watch?v=zEHv4fFdr1c
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Ну выводы и правда сомнительные. Ни одного реального доказательства.
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Трампу русская мафия помогала, когда у него были проблемы и это известный факт в узких кругах! Потому он им долг отдает!
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мда. народ США конечно и выбрал президента. русскую подстилку.
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мда. народ України вибрав кращу підстилку
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В порівнянні з попередньою - трохи краща.
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Зачем Штаты тратят сотни миллиардов на ФБР, если простой анонимный источник на право и налево сливает важную и конфиденциальную информацию президента США? Найти предателя и впаять ему 50 лет совесть не позволяет или демократы?
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пока США под властью рыжего под)(уйловника - они враг. Враг Украины. Необходимо выслать всех дипломатов, закрыть визы и границы, прекратить торговые отношения. ответ Украины должен быть жестким и последовательным.
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Це гумор якогось нового ґатунку. Треба поквапитися з цими жорсткими мірами і роздати їх ще до повної ліквідації складу
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