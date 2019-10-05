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 Политика Украины
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Все про:Донбасс (19543) Золотое (19) Офис Президента (122) Станица Луганская (79)

 На следующей неделе представители власти посетят Петровское, Золотое и Станицу Луганскую, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие во встрече, посвященной вопросам безопасности и обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, на мероприятии присутствовали начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, председатель СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, помощник президента Андрей Ермак и другие.

Участники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе, в частности в районе населенных пунктов Золотое и Петровское, где запланировано разведение войск. Глава государства подчеркнул, что вопрос безопасности украинцев, особенно населения в зоне разведения, и достижение устойчивого мира на востоке страны - приоритетны для него.

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Ожидается, что на следующей неделе представители власти посетят Петровское, Золотое и Станицу Луганскую, чтобы лично убедиться в том, что местным жителям ничего не угрожает. Также на встрече обсудили строительство моста через Северский Донец вблизи Станицы Луганской, где открыли временный переход для граждан.

Отдельно было уделено внимание вопросам социального обеспечения участников боевых действий. Президент заверил, что никакие льготы для военных, защищавших территориальную целостность Украины, не отменят. В государственном бюджете на следующий год должно быть предусмотрено финансирование социального обеспечения военнослужащих.

Источник: https://censor.net.ua/n3152325
 
 
 Топ комментарии
 
пошла отработка назад. во же говнюки ссыкливые
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А Порох под снарядами пробирался ? На следующей неделе представители власти посетят Петровское, Золотое и Станицу Луганскую, - ОП - Цензор.НЕТ 4840
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100% - якщо його діти , бабло , нерухомість і т.д ..- все за кордоном , а отже - там в нього і дім ... А тут в нього що ?
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зрадаааааааааа Зеленский не собирается призывать вылавливать силой людей и посылать их на войну, как это делал Порох На следующей неделе представители власти посетят Петровское, Золотое и Станицу Луганскую, - ОП - Цензор.НЕТ 3711
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Безальтернативный кацапский евнух
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Це ти про зрадогідранта, який втікав від повісток?
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пошла отработка назад. во же говнюки ссыкливые
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не сцыкливые а мыролюбные и предусмотрительные. поняли штейны что срок их жизни может очень быстро закончиться. вот и включили форсированый реверс.
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смотрите чтоб им местные головы не вырвали...зеЛеную падаль уже не любят все
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За что? Зеленский скоро закончит войну и они скоро снова заживут без войны
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если при посещении золотого зеле не прилетит мина, значит все его телодвижения согласованы с куйлом...
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А Порох под снарядами пробирался ? На следующей неделе представители власти посетят Петровское, Золотое и Станицу Луганскую, - ОП - Цензор.НЕТ 4840
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Да что значит пробирался? Он и сейчас ежечасно и ежеминутно в тылу врага
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100% - якщо його діти , бабло , нерухомість і т.д ..- все за кордоном , а отже - там в нього і дім ... А тут в нього що ?
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Это ты про зелю и беню? Так они и не скрывают ,у них все там в Израиле и родина то же.
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щас золотое обстреливается, с чего бы просто так все приекратилось при посещении зели. думай.те если осталось чем
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та в него все стрыляли лица без признаков одежды.
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потому что зеля делает все что надо сепарам и куйлу
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Во-первых, только представители.
Во-вторых, никто не будет глав государств убивать, чтобы не получить ответку...
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вот вот езжайте и назад не возвращайтесь,
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вову опять ловить будут за руки или в этот раз отпустят?
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Я не пойму а почему должны быть какие-то ущемления прав обычным мирным людям? Они же раньше как-то спокойно жили вместе со всей Украиной
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да и спокойно живут на подконтрольных территориях
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А ты спокойно живёшь при «малоросе Зеленском»
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вот видишь, все будет спокойно, не бойся
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Ботва нагнетает. Типа это кучка тех слабоумных пенсионеров что там стояли на митингах в 2014 воевала, а не российская оккупация

Выведи оттуда русню, война закончится практически мгновенно. Это признают даже российские боевики.
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Так выведи.
В чем проблема?
Лапшу на уши вешаешь а выводить не выводишь.
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Можеш ще в десна з тими пенсами подовбитися. Вони за шмат ковбаси все продадуть. Хрін би там кацапи щось втворили, якби не місцеві зрадники. Бо в 2014-му це вже виглядало б, як повноцінне вторгнення, а не "восстаніє донбаскаго народа", і реакція світу була б зовсім іншою.
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Я то же не пойму нахера было убивать обычных мирных людей?
Назову несколько человек и ты по каждому ответь.
Степан Чубенко
Алена Кулиш
Юрий Поправко
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"они хотят убедиться, что мирным гражданам ничего не угрожает"...Идиоты! Сейчас - ничего не угрожает, а вот как ВСУ отойдет на километр и оставит занятые с боями села - тогда сразу появится угроза!!!
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Лишнеромосомный, ты уже отправил свой пост Киселёву или ты оттуда его постишь для лугандонцев про киевских карателей?
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Парадокс - чим більше , на форумах гавкає соєва кацапня на президента Зеленського - тим більше зростає його підтримка в народу України ! На следующей неделе представители власти посетят Петровское, Золотое и Станицу Луганскую, - ОП - Цензор.НЕТ 3639
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Чекай ще те сцило побачить всю народну любов
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ну , соєве сцикло вже більше нічого не побачить - хіба що в'язничну клітку ..))
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а ти побачиш тулу, тверь або ростов, або свої обідрані шпалери, бо після 3-го майдану будеш боятися на вулицю вийти
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Раніше твого зе просто згадували матом, сьогодні плюють, а завтра вже будуть бити. Готуйся в ростов тікати з ним.
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Щоб він застряг в багнюці на бездоріжжі, там, куди "відводять" вояків із влаштованих позицій.
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Угу, "переконаються".

Хлопці, не здумайте відходити.
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Давайте, зелю в станицу, богдана в золотое, а гончарука в петровское, и пусть там посидят хотя бы неделю. Посмотрим, перестанут ли там стрелять. Если вдруг перестанут, то остальных главзебобиков разселить по прифронтовым населенным пунктам и дело в шляпе. Страной и оттуда смогут управлять.
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чтобы лично убедиться в том, что местным жителям ничего не угрожает...

Ну а что им может угрожать если войска отвели и оставили людей без защиты? Надеются, что первыми успеют вернуться если вдруг сепары пойдут вперед? А если не успеют? Сепарам надо 15 минут на захват Станицы...
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Надеюсь в этот раз Пристайко не будет держать зеленского, если он вдруг захочет пешком дойти до самого Луганска)
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Це божевільне бажання моніки особисто побачити путєна вже коштує дуже дорого.
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В ОРДЛО важливо провести вибори президента. Якщо оберуть клоуна - то вже можна сказати, і приєдналися до України.
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