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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Нафтогаз (2738) США (15526) Перри Рик (25)

 Министр энергетики США Перри предлагал включить американцев в совет НАК "Нафтогаз", - Politico

Министр энергетики Соединенных Штатов Америки Рик Перри призвал президента Украины искоренить коррупцию и подталкивал новое правительство страны к изменениям в государственной нефтегазовой компании.

Об этом сообщили Politico источники, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Среди прочего Перри настаивал на том, чтобы украинская государственная газовая компания "Нафтогаз" расширила свой совет, включив в нее американцев", - говорится в статье.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдеп США передал Конгрессу ответ на запрос, связанный с разговором Трампа и Зеленского, - Помпео

По информации одного из источников, знакомого с отношениями администрации с компанией, среди тех, кого рассматривали на эту роль, были два менеджера из энергетического сектора из родного для Перри штата Техас.

Представитель Министерства энергетики США Шэйлин Хайнс заявила, что Перри посоветовал расширить состав совета. Она не смогла сразу прокомментировать, предложил ли Перри имена для заполнения новых мест.

Также читайте: США готовы помочь Украине достичь ее полного потенциала в сфере энергетики, - Перри

Источник: https://censor.net.ua/n3152324
 
 
 Топ комментарии
 
Пропоную перевибори в Україні. Допустити лише американців республіканців та демократів.
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чому ця гарна пропозиция ланає не з вуст наших політиків?
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Пропоную перевибори в Україні. Допустити лише американців республіканців та демократів.
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Сейчас, говорят, один из последних трендов это свидетели секты Буратино. Вы одобряете их деятельность или нет?
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Встречное предложение: мы вам отдаем всех демократов, а вы их посылаете на Донбасс, рассказывать сепарам о прелестях социализма. Win-win! Міністр енергетики США Перрі пропонував включити американців до ради НАК "Нафтогаз", - Politico - Цензор.НЕТ 7521
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пора вводить Вашингтонский обком в Украину по полной.
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чому ця гарна пропозиция ланає не з вуст наших політиків?
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Ну лучше уж бы был Байден президентом Украины чем то существо которому дали булаву в руки вместо эбонитовой палки в сраку
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Лишнехромосомный, а он должен был сидеть на откидной скамейке, если с ним был разговор и чтобы он был доступен всем для вопросов? Это же не твоё *****, к которому доступ какой-то оригинальный :D

Министр энергетики США Перри предлагал включить американцев в совет НАК "Нафтогаз", - Politico - Цензор.НЕТ 4690
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А за шож мама кОбеля харчеваться будет?
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Щас, доктора трускавєцьких наук аж бігом почнуть боротися з корупцією. Вони .... специфічного рівня розвидку, це очевидно. А не перестають бути homo sapiens і мільйони років еволюційного розвидку так просто не розгубиш.

Тому корупція може не хвилюватися.
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Месяц назад , СЛУГА СМЕШНОГО НАРОДА ,- ( КРОВАЫВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ МАРОДЕР)= ВОЗОБНОВИЛ покупку ( БЕЗУСЛОВНО НЕ НА КРОВИ , и С новыми ЛИЦАМИ )) УЖЭ НЕ КРОВАВОГО УГЛЯ с РФ ..
. А УГОЛЬ с УКРАИНЫ--НЕ ПОКУПАЮТ---ибо КААААРРУПЦЫЯ !
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постоянные представители и наблюдатели рашиста в "нафтогазе" ,не допустят такого никогда- оббирать народ Украины это для них "святое дело"
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Украина шла в Европу шла а потом взяла и нырнула с головой в кучу зелёного дерьма и этот дебильный во всех отношениях выбор откинет нас как минимум на десяток лет при условии что очень сильно повезёт
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Свои люди в нужном месте это всегда хорошо. Американцы же борются за поставки своего газа в Европу.
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Похоже известную поговорку надо перефразировать:
Если оседлали тему коррупции значит проворовались...
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Первая морда - Лукашенко, вторая морда - Зелемойский, третья морда - Трамп, которые тему коррупции оседлали, а если ты без них жить не можешь, то получай.
Может теперь тебе смешно станет от того, на чём как вас, лохов, разводят #*****************************.
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как это мелко и провинциально
какие времена - такие и политики
в идеале США должны были бы сейчас всей своей военной мощью нанести удар по КНДР или Ирану
неважно, за что - важен факт и результат
и всё в мире вновь стало бы с головы на ноги
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Месяц назад , СЛУГА СМЕШНОГО НАРОДА ,- ( КРОВАЫВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ МАРОДЕР)= ВОЗОБНОВИЛ покупку ( БЕЗУСЛОВНО НЕ НА КРОВИ , и С новыми ЛИЦАМИ )) УЖЭ НЕ КРОВАВОГО УГЛЯ с РФ ..
. А УГОЛЬ с УКРАИНЫ--НЕ ПОКУПАЮТ---ибо КААААРРУПЦЫЯ !.ююююю
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Міністр енергетики США Перрі пропонував включити американців до ради НАК "Нафтогаз", - Politico - Цензор.НЕТ 1705 Міністр енергетики США Перрі пропонував включити американців до ради НАК "Нафтогаз", - Politico - Цензор.НЕТ 6113
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Якщо з'явиться на Майдані свиночоле Брехло повісьте його на йОлку,бо воно любу ідею запарафінить.
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Для бородьби з корупцією потрібно запросити американьких суддів,прокурорів та генералів українського походження і призначити їх на ключові посади в МОУ,МВД,СБУ та генпрокуратуру тоді буте реальна реформа.
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ничего тогда не будет. им будет абсолютно насрать на проблемы туземцев.
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Ти мені спочатку відповідь на питання:хто такий путін?
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безбожники будут воровать ВСЕГДА, и американцы тоже
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объявить страну 51-м штатом, да и все. а по большому счету, это вмешательство в дела страны. тут с одной стороны воюем за независимость от рашки, а с другой америкосы уже прямым текстом говорят кого и на какие должности нам ставить. какая же это тогда независимость?
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Нафтогаз - розсадник корупції, тут навіть мови нема.
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Тобто мы были....уловили пыльцу,но не приняли.а тут прям крылья накрывали со всеми ништяками,а стая в отказ...Бо треба самим зубами грызти.. Міністр енергетики США Перрі пропонував включити американців до ради НАК "Нафтогаз", - Politico - Цензор.НЕТ 7396
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Не страна, а проходной двор. Я б нах всех выставил из Украины. Кроме скандалов и обдиралова, от них никакого толку. Кроме своей внутренней коррупции, нужно ещё и внешнюю заводить в страну. Не напасёшься на всех доброхотов.
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