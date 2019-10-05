 Готов к диалогу о свободе слова с новым пресс-секретарем президента, - журналист Андрушко

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Готов ли я к диалогу о свободе слова пресс-секретарем президента? Да, готов. С новым адекватным пресс-секретарем президента. Моя позиция", - сообщил Андрушко.
Напомним, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель с помощью физического воздействия воспрепятствовала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос главе государства. Сама Мендель утверждает, что журналист пытался попасть в "личное пространство" президента, что создавало угрозу безопасности главы государства.
Позже было опубликовано видео еще одного инцидента, во время которого пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель оттаскивает от главы государства журналиста Кристофера Миллера, пытавшегося задать ему вопрос. Миллер опроверг слова Мендель о том, что пресс-службы в США работают подобным образом, заявив, что Офис Зеленского часто ведет себя подобным образом с журналистами независимых СМИ, когда те пытаются задать вопросы, которые Офис расценивает как критические по отношении к Зеленскому или его команде. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко призвал Мендель и Офис президента извиниться за препятствование работе журналистов.
Юлия Мендель прокомментировала свой конфликт с журналистами. В частности, сказала, что даже если она вела себя неправильно это "не должно вызывать такого уровня травлю, буллинг и харассмент" и найти общий язык и налаживать диалог "мы сможем, когда начнем говорить не только о свободе слова, но и о стандартах журналистики".
Тільки чому чорні ?
А виходють вони у Хєлловін, та їдять російськомовних малюків. Це ж всі знають.
😂🤣😂🤣😂🤣😂
То й думаю в такому напрямку ... і оте =чорні= якось не дуже вписалося.
Але =чорні= - так =чорні=, шо ж уже перебирать ...
а "зраду" від соєвих кацапів все одно ніхто не читає ..))
от же ці білоруси - одразу про Бацьку свого загдують ..))
RT- раша тудей. Російський пропагандистський канал. Типу нашого 1+1.
Ну не факт, у нас один такой уклонист аж 4 раза отлинивал..
🤣🤣
Генітальний журналізд з помийки)
Иди устройся.
НЕ ПРИЄДНУЮСЬ ДО ФЛЕШМОБУ!
Да ніхера! Чхав я на вас і на ваші пільги! Не за них я воював, та й не за вас, як виявляється; бо вам мої вороги рідніші за мене. Воював я за тих, перед ким вибачатися не треба. За них і здохнути готовий був. За мамку, за сестер; за те щоб мої племінники не боялися в школу ходити! За тих, хто любить Україну!
А ви, швобло зелене, йдіть на йух зі своїми пільгами!
Для шмарклей копирую.
просто зайвий привід , якійсь журнашлюсі , нагадати про себе ...
а з рештою буде , як казав Шкіряк - "погавкають і заспокояться" (с) ...
Вероятно хреновый журналист, вот пытается самоутвердиться
уберите эту мразь:
люди, не позорьтесь.
или здесь нет людей одна срань засирающая информационное пространство?...
Её будут поливать пока не скиснет.