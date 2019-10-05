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Все про:Андрушко (15) журналистика (2472) Мендель (36)

 Готов к диалогу о свободе слова с новым пресс-секретарем президента, - журналист Андрушко

Журналист Сергей Андрушко обнародовал "реакцию на Мендель".

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Готов ли я к диалогу о свободе слова пресс-секретарем президента? Да, готов. С новым адекватным пресс-секретарем президента. Моя позиция", - сообщил Андрушко.

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Готов к диалогу о свободе слова с новым пресс-секретарем президента, - журналист Андрушко 01

Напомним, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель с помощью физического воздействия воспрепятствовала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос главе государства. Сама Мендель утверждает, что журналист пытался попасть в "личное пространство" президента, что создавало угрозу безопасности главы государства.

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Позже было опубликовано видео еще одного инцидента, во время которого пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель оттаскивает от главы государства журналиста Кристофера Миллера, пытавшегося задать ему вопрос. Миллер опроверг слова Мендель о том, что пресс-службы в США работают подобным образом, заявив, что Офис Зеленского часто ведет себя подобным образом с журналистами независимых СМИ, когда те пытаются задать вопросы, которые Офис расценивает как критические по отношении к Зеленскому или его команде. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко призвал Мендель и Офис президента извиниться за препятствование работе журналистов.

Юлия Мендель прокомментировала свой конфликт с журналистами. В частности, сказала, что даже если она вела себя неправильно это "не должно вызывать такого уровня травлю, буллинг и харассмент" и найти общий язык и налаживать диалог "мы сможем, когда начнем говорить не только о свободе слова, но и о стандартах журналистики".

Источник: https://censor.net.ua/n3152323
 
   
 Топ комментарии
 
зачетно поддернул цепную овчарку вазелина
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З прес-секретарем нового презідента
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" Кому и кобила навеста.." ( Ильф и Петров "12 стульев") 😁😁😁😁😁😁😁😁
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Ну звиняй. На ЛГБТ меня не тянет, сугубо гетеросексуален.
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Кива уже "вдул", не знает как бы назад выдуть
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Так страшніше.
А виходють вони у Хєлловін, та їдять російськомовних малюків. Це ж всі знають.
😂🤣😂🤣😂🤣😂
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Ну, яка вся романтична ... Готовий до діалогу про свободу слова з новим прессекретарем президента, - журналіст Андрушко - Цензор.НЕТ 5472 зразу картинка золотої осені ... листочків ...
То й думаю в такому напрямку ... і оте =чорні= якось не дуже вписалося. Готовий до діалогу про свободу слова з новим прессекретарем президента, - журналіст Андрушко - Цензор.НЕТ 5472

Але =чорні= - так =чорні=, шо ж уже перебирать ...
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Та ні. Якщо вже змінювати собачку то вже за одне і даму . Бо що одна, що друга ...😕
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Народ вірить Зеленському і його команді - все буде гаразд !
а "зраду" від соєвих кацапів все одно ніхто не читає ..))
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А при чём здесь Зеленский? Это всё про #всенародноизбранного - Лукашенко и соевых каких то приплёл...
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а чому ти тут одразу про Луку згадав ?
от же ці білоруси - одразу про Бацьку свого загдують ..))
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Потому, что зебы плагиатом занимаются и все жополизательные речи для Лукашенко решили украсть для своего Зелемойского.
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Так зебобики Монику "батьком Украинской нации" величают. Недалеко вы от своих мышебратух ушли,холопы.
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Зеленський може і Скабєєву на роботу взяти. В принципі, та сама Мєндєль.
Готовий до діалогу про свободу слова з новим прессекретарем президента, - журналіст Андрушко - Цензор.НЕТ 4094
RT- раша тудей. Російський пропагандистський канал. Типу нашого 1+1.
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Повестку этому Андрюшке на сверку документов в военкомат.И фсе,и заблеет как овца...
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А я все думаю, чё клоун блеющим голосом говорит. А это после трех повесток.
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И фсе,и заблеет как овца...

Ну не факт, у нас один такой уклонист аж 4 раза отлинивал..
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Я как то ни одного порядочного за всю жизнь как и не встретил. То одно падло, то другое. Я думал, что мне не повезло. Выбрали одного еврея, потгм второго. Что одно падло, что другое. Поэтгму я как то убедился, как говорил американский генерал Першинг Когда вижу краснокожего рука тянется к кольту. В нашем случае это евреи
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А это натуральная ксенофобия. Придется пожаловаться администрации, тут расисты не нужны.
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Андрушко сам не правий, а обвинувачує пані Пендель.
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Попробуй на ЦН ..
🤣🤣
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Не вірю... одіяло в клітинку і інвалідний візок. тоді повірю...
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Лучше так: "с новым адекватным пресс-секретарем нового адекватного президента".
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Ахаха! Андрушко - кому ти нахрін здався?))) Готовий до діалогу про свободу слова з новим прессекретарем президента, - журналіст Андрушко - Цензор.НЕТ 8241
Генітальний журналізд з помийки)
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На Радио Свободу абы кого не берут.
Иди устройся.
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Так у этого ЗЕбила только одна нормальная журналистка с Г+Г, та шо визжала шо мова не нагодуе. Вот этого его любимые журналисты
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Так у этого ПОРОХбила только одна нормальная журналистка с 5кАнала, та шо визжала шо мова не нагодуе. Вот этого его любимые журналисты...))
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#Вибачте_що_ми_не_здохли?
НЕ ПРИЄДНУЮСЬ ДО ФЛЕШМОБУ!
Да ніхера! Чхав я на вас і на ваші пільги! Не за них я воював, та й не за вас, як виявляється; бо вам мої вороги рідніші за мене. Воював я за тих, перед ким вибачатися не треба. За них і здохнути готовий був. За мамку, за сестер; за те щоб мої племінники не боялися в школу ходити! За тих, хто любить Україну!
А ви, швобло зелене, йдіть на йух зі своїми пільгами!

Для шмарклей копирую.
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Похоже, Андрушко не хочет быть столбовой дворянкой, а хочет быть владычицей морской
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"хотєлка" , в нього не виросла ...))
просто зайвий привід , якійсь журнашлюсі , нагадати про себе ...
а з рештою буде , як казав Шкіряк - "погавкають і заспокояться" (с) ... Готовий до діалогу про свободу слова з новим прессекретарем президента, - журналіст Андрушко - Цензор.НЕТ 8320
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Да там в сказке все закончилось разбитым корытом
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Гад какой, вопрос хотел задать сонцеликому.
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Да не хочет, так же как Лалка не хочет назад в Украину возвращаца, в Германии оно повеселей пасквили свои строчить, сутками сидя на Цензоре. Пособие уже получила ??
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Даже не знаю...Хто то против их диалога? Готовий до діалогу про свободу слова з новим прессекретарем президента, - журналіст Андрушко - Цензор.НЕТ 9468
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Амбиции Андрушки
Вероятно хреновый журналист, вот пытается самоутвердиться
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Бутусов такая же журнашлюха пиарящая по заказу гавнюка:
уберите эту мразь:

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тендитная девушка избила этого бугая-вафла?

люди, не позорьтесь.
или здесь нет людей одна срань засирающая информационное пространство?...
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Андрушко на эту хабалку ккуй ложил (не клал, а именно ложил).
Её будут поливать пока не скиснет.
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Ей нужно учиться посылать зарвавшихся журнашлюх, спокойно и далеко. А то схарчат.
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Мендель ********* пыль глотать - ей светит инфаркт и разрыв грудной жжаббы..
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