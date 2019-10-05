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 С погибшим в зоне ООС бойцом 14-й ОМБр Юрием Тышиком простятся на Волыни

В селе Мызово Старовыжевского района Волынской области 6 октября в 12:00 начнется церемония прощания с Юрием Тышиком, погибшим 3 октября на Луганщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Юрий Анатольевич Тышик родился в 1991 году в селе Мызово. Работал на заработках в Польше, в 2016 году проходил службу в 93-й ОМБр, а летом этого года подписал новый контракт с 14-й отдельной механизированной бригадой. Служил старшим солдатом. Погиб 3 октября в зоне проведения операции Объединенных сил в Луганской области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером РФ.

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У него остались мать и сын.

Источник: https://censor.net.ua/n3152322
 
 
 Топ комментарии
 
Царство небесне Воїну.

Без коментарів.
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Пусть покоится с миром........
Родным и близким Юрия - искренние соболезнования
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Пусть покоится с миром........
Родным и близким Юрия - искренние соболезнования
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Месяц назад , СЛУГИ СМЕШНОГО НАРОДА ВОЗОБНОВИЛИ покупку -
( БЕЗУСЛОВНО НЕ НА КРОВИ , и С новыми ЛИЦАМИ ))
УЖЭ НЕ КРОВАВОГО УГЛЯ с РФ ..
..
.
А УГОЛЬ с УКРАИНЫ--НЕ ПОКУПАЮТ---
ибо КААААРРУПЦЫЯ !
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Украинцы уходят только на Небо-Рай! Слава Герою!
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За каждого Украинского война должно сдохнуть минимум 10 имперских захватчиков!!!
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"Даавайти перестаним стрилять"....

****, вот почему видя смерти ребят, всякая пида...та считает, что с лишнехромосомными можно договариваться??
Может Зе и ко туда своих выб..дков отправят - договорняки устраивать?
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Тільки жорстка і невідворотна помста підлим москалям за кожного вбитого українця здатна зупинити інвазію смердів і холопів ***** в Україну.
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