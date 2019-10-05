 С погибшим в зоне ООС бойцом 14-й ОМБр Юрием Тышиком простятся на Волыни

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Юрий Анатольевич Тышик родился в 1991 году в селе Мызово. Работал на заработках в Польше, в 2016 году проходил службу в 93-й ОМБр, а летом этого года подписал новый контракт с 14-й отдельной механизированной бригадой. Служил старшим солдатом. Погиб 3 октября в зоне проведения операции Объединенных сил в Луганской области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером РФ.
У него остались мать и сын.
Без коментарів.
Родным и близким Юрия - искренние соболезнования
Царство Небесне
( БЕЗУСЛОВНО НЕ НА КРОВИ , и С новыми ЛИЦАМИ ))
УЖЭ НЕ КРОВАВОГО УГЛЯ с РФ ..
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А УГОЛЬ с УКРАИНЫ--НЕ ПОКУПАЮТ---
ибо КААААРРУПЦЫЯ !
****, вот почему видя смерти ребят, всякая пида...та считает, что с лишнехромосомными можно договариваться??
Может Зе и ко туда своих выб..дков отправят - договорняки устраивать?