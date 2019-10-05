 С погибшим в зоне ООС бойцом 14-й ОМБр Юрием Тышиком простятся на Волыни

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Юрий Анатольевич Тышик родился в 1991 году в селе Мызово. Работал на заработках в Польше, в 2016 году проходил службу в 93-й ОМБр, а летом этого года подписал новый контракт с 14-й отдельной механизированной бригадой. Служил старшим солдатом. Погиб 3 октября в зоне проведения операции Объединенных сил в Луганской области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером РФ.

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У него остались мать и сын.