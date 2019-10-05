 ЦИК отменила регистрацию четырех кандидатов в нардепы, которые вошли в состав Комиссии

Соответствующие постановления ЦИК приняла на заседании в субботу, 5 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Как отметил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик, решение принято в связи с поступлением 4 октября 2019 заявлений от кандидатов в народные депутаты в общегосударственном многомандатном избирательном округе Александры Кармазы (№162 в списке партии "Слуга народа", Юрия Мирошниченко (№41 от "Оппозиционного платформы - За жизнь"), Андрея Гевко и Павла Любченко (№23 и №120 в списке партии "Голос"), касающихся отказа в баллотировании и отмене их регистрации в качестве кандидатов.
Они были исключены из указанных избирательных списков.
Напоминаем, Верховная Рада 4 октября назначила 17 новых членов ЦИК. Среди них 12 представителей фракции "Слуга народа", 2 - от "Оппозиционного платформы - За жизнь" и по одному кандидату от "Батькивщины", "Европейской солидарности" и "Голоса".
Вчера было 400 за 1,5 часа
https://npn.net.ua/12171/vibachte-shho-mi-ne-zdoxli-veterani-zhorstko-vidpovili-deputatci-vid-slugi-narodu/?fbclid=IwAR0VaBZrWvEHg45JbLXqaDRb9w4qmP8gRM5KJkeJtoQVhSWwjMes5U37OX4
А все, що треба - кумів на ...уй, злодіїв на уй... росіюшку на ...уй... тих хто пи..ли мільярди в тюрму... Тарифи прийдеться знизити...
Вова і ніяких Майданів не буде... Або ти, або тебе... Часу на рішення обмаль...
Тягнибакс,кличко,порошенко,юля,правда без каляски,лузери мріють як в 2013 році знову розвести народ
Смішно.