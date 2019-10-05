 ЦИК отменила регистрацию четырех кандидатов в нардепы, которые вошли в состав Комиссии

Соответствующие постановления ЦИК приняла на заседании в субботу, 5 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отметил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик, решение принято в связи с поступлением 4 октября 2019 заявлений от кандидатов в народные депутаты в общегосударственном многомандатном избирательном округе Александры Кармазы (№162 в списке партии "Слуга народа", Юрия Мирошниченко (№41 от "Оппозиционного платформы - За жизнь"), Андрея Гевко и Павла Любченко (№23 и №120 в списке партии "Голос"), касающихся отказа в баллотировании и отмене их регистрации в качестве кандидатов.

Они были исключены из указанных избирательных списков.

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Напоминаем, Верховная Рада 4 октября назначила 17 новых членов ЦИК. Среди них 12 представителей фракции "Слуга народа", 2 - от "Оппозиционного платформы - За жизнь" и по одному кандидату от "Батькивщины", "Европейской солидарности" и "Голоса".