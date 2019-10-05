EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Обирай свідомо
 Политика Украины
  1250  23
Все про:кандидат (981) партия (453) ЦИК (3345)

 ЦИК отменила регистрацию четырех кандидатов в нардепы, которые вошли в состав Комиссии

ЦИК отменила регистрацию кандидатами в народные депутаты Александры Кармази, Юрия Мирошниченко, Андрея Гевко и Павла Любченко, которые были избраны членами Комиссии.

Соответствующие постановления ЦИК приняла на заседании в субботу, 5 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отметил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик, решение принято в связи с поступлением 4 октября 2019 заявлений от кандидатов в народные депутаты в общегосударственном многомандатном избирательном округе Александры Кармазы (№162 в списке партии "Слуга народа", Юрия Мирошниченко (№41 от "Оппозиционного платформы - За жизнь"), Андрея Гевко и Павла Любченко (№23 и №120 в списке  партии "Голос"), касающихся отказа в баллотировании и отмене их регистрации в качестве кандидатов.

Они были исключены из указанных избирательных списков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Квотный принцип в ЦИК соблюден, - нардеп от "Батькивщины" Крулько

Напоминаем, Верховная Рада 4 октября назначила 17 новых членов ЦИК. Среди них 12 представителей фракции "Слуга народа", 2 - от "Оппозиционного платформы - За жизнь" и по одному кандидату от "Батькивщины", "Европейской солидарности" и "Голоса".

Источник: https://censor.net.ua/n3152321
 
 
 Топ комментарии
 
На самом деле Свыня и его свынопартия ПЕС есть тем говном, цементирующим власть Клована как никто и ничто другое. Находится рядом со свыночолым гэтьманом - это зашквар и западло
 показать весь комментарий
 
А он должен был назваться Фёдором Семеновичем Паскудко, приложить ИНН и прописку? 😁
 показать весь комментарий
 
А ты смотри, дешевеет
Вчера было 400 за 1,5 часа
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Завтра путч,кому 500грн треба підходьте
ЦИК отменила регистрацию четырех кандидатов в нардепы, которые вошли в состав Комиссии - Цензор.НЕТ 2272 ЦИК отменила регистрацию четырех кандидатов в нардепы, которые вошли в состав Комиссии - Цензор.НЕТ 8962
 показать весь комментарий
 
 
При чем ник охеренный у чела, Карлсон ))) там чебурашки за 600 нет?))
 показать весь комментарий
 
А он должен был назваться Фёдором Семеновичем Паскудко, приложить ИНН и прописку? 😁
 показать весь комментарий
 
 
Да ты не понял, просто ник милый, ботовский ))
 показать весь комментарий
 
Может скорее всего так в телефоне сохранен. Студенты же.
 показать весь комментарий
 
Я бы не против посмотреть всю переписку, забавно ведь было бы ))
 показать весь комментарий
 
Ты какой то лох. Мне по 800 предлогали.
 показать весь комментарий
 
На самом деле Свыня и его свынопартия ПЕС есть тем говном, цементирующим власть Клована как никто и ничто другое. Находится рядом со свыночолым гэтьманом - это зашквар и западло
 показать весь комментарий
 
 
Этот скрин что-то доказывает? Я тоже с Карлсоном могу переписываться.
 показать весь комментарий
 
Мне тоже по-человечески жаль ПАПа, но, исходя из общих соображений, считаю необходимым ему....в общем всякое нехорошее.
 показать весь комментарий
 
 
Методи дискредитації Майдану не міняються...

А все, що треба - кумів на ...уй, злодіїв на уй... росіюшку на ...уй... тих хто пи..ли мільярди в тюрму... Тарифи прийдеться знизити...

Вова і ніяких Майданів не буде... Або ти, або тебе... Часу на рішення обмаль...
 показать весь комментарий
 
 
вже сказали, що тарифи не будуть знижувати, а може ще й підвищать
 показать весь комментарий
 
це лише пропозиція як знизити соціальну напругу...рішення побачимо..
 показать весь комментарий
 
Методи дискредитації Майдану не міняються... (с). Зато следуют веяниям моды. Раньше были печеньки Нуланд, теперь конфетки Рошен. Почерк один и тот-же.
 показать весь комментарий
 
Зате сцена завтра буде стара
Тягнибакс,кличко,порошенко,юля,правда без каляски,лузери мріють як в 2013 році знову розвести народ
 показать весь комментарий
 
 
Шоколадки рошен там хіба пєтькі в дупу напхають.
 показать весь комментарий
 
Теперь слуги Ирода будут сами себя вибирать.
Смішно.
 показать весь комментарий
 
Ці новини всім до сраки - є депутани, нема депутанів. Для чого такі новини?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх